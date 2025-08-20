Tin tối (20/8): CLB CAHN chiêu mộ thủ môn “lạ" cao 1m77

CLB CAHN chiêu mộ thủ môn “lạ" cao 1m77

Thủ môn Trần Đình Minh Hoàng vừa được CLB CAHN điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu ở trận ra quân tại bảng A ASEAN Club Championship 2025/26 với BG Pathum United. Được biết, Minh Hoàng mang áo số 25 tại đội bóng ngành công an.



Minh Hoàng (thứ 2 từ phải sang). Ảnh: CLB CAHN.

Minh Hoàng sinh năm 1993, sở hữu chiều cao 1m77. Trước khi đầu quân cho CLB CAHN, người gác đền 32 tuổi từng khoác áo các CLB như Huế, Quảng Nam hay Bình Định, Ninh Bình.

Trong màu áo CLB CAHN, Nguyễn Filip chính là thủ môn số một ở thời điểm này. Ngay cả khi thủ thành Việt kiều không thể ra sân thi đấu, Minh Hoàng cũng sẽ phải cạnh tranh vị trí với 2 cái tên khác gồm Vũ Tuyên Quang và Vũ Thành Vinh.

Suarez muốn giải nghệ cùng lúc với Messi

Tiền đạo Luis Suarez tiết lộ rằng, anh muốn được giải nghệ cùng thời điểm với người đồng đội ở Inter Miami là Lionel Messi. Bản giao kèo hiện tại giữa cựu tuyển thủ Uruguay với đội chủ sân Chase Fort Lauderdale sẽ đáo hạn vào ngày 31/12/2025 giống như Messi.

Siêu máy tính dự đoán Man City vô địch Premier League

Ảnh: The Sun.

Các chuyên gia tại Plejmo đã khởi động Siêu máy tính nội bộ của họ để dự đoán bảng xếp hạng chung cuộc Premier League 2025/26. Kết quả, siêu máy tính này dự đoán Man City giành chức vô địch với 86 điểm như Arsenal nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng. Tiếp theo lần lượt là Liverpool, Aston Villa, Newcastle. Chelsea đứng thứ 6, còn M.U xếp thứ 7.

Emiliano Martinez không gia nhập M.U

Báo chí Argentina cho hay, HLV Ruben Amorim rất muốn chiêu mộ thủ môn Emiliano Martinez của Aston Villa trong kỳ chuyển nhượng Hè 2025 nhằm thay thế Andre Onana. Thế nhưng, ông không thể thuyết phục được Ban lãnh đạo M.U giải ngân khoảng 40 triệu bảng cho thương vụ này.

Rashford “hâm nóng” tình cảm cùng bạn gái



Rashford cùng bạn gái. Ảnh: Daily Star.

Mới đây, tiền đạo Marcus Rashford đã được phát hiện đang đi “hâm nóng” tình cảm cùng cô bạn gái Lucia Loi tại Barcelona. Cặp đôi này chia tay vào tháng 6/2023 nhưng vừa tái hợp hồi cuối tháng 7 vừa qua. Về phần mình, tuyển thủ Anh mới chuyển sang đầu quân cho Barca theo dạng cho mượn từ M.U.