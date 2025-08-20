Chanathip toả sáng, CLB CAHN bại trận trước BG Pathum United

BG Pathum United đấu với CLB CAHN: Chanathip toả sáng

Đội hình xuất phát:

BG Pathum United: Bogdanovic, Drincic, Chanapach, Takaki Ose, Waris, Ekanit, Sarach Yooyen, Gakuto, Jaroensak, Pissano, Fornazari.

CLB CAHN: Nguyễn Filip, Việt Anh, Hugo Gomes, Adou Minh, Văn Đô, Thành Long, Mauk, Quang Hải, Đình Bắc, Leo Artur, Alan.

Ghi bàn: Chanathip Songkrasin (58', 90+7') - Alan Grafite (21').

Thẻ đỏ: Fornazari (43').

Ảnh: CLB CAHN.

BG Pathum United đấu với CLB CAHN: Với lợi thế sân nhà, BG Pathum United chủ động đẩy cao đội hình để tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Asker Nadjafaliev. Phút thứ 2, Matheus Fornazari và Milos Drincic thay nhau dứt điểm trong vòng cấm nhưng các hậu vệ CLB CAHN đã xuất sắc cản phá.

Trước sức ép của BG Pathum United, CLB CAHN buộc phải lùi sâu về phần sân nhà để phòng ngự. Phút 11, Quang Hải thực hiện đường chuyền trong vòng cấm nhưng Alan Grafite lại không thể dứt điểm bằng đầu. Đúng 1 phút sau, Đình Bắc chuyền bóng để Alan Grafite xoay người dứt điểm buộc thủ môn Slavisa Bogdanovic phải trổ tài cản phá.

Phút 21, Leo Artur thực hiện đường chuyền tinh tế từ bên phần sân nhà để Alan Grafite xâm nhập vòng cấm rồi bình tĩnh đánh bại thủ thành Slavisa Bogdanovic trong tư thế đối mặt, mở tỷ số cho CLB CAHN.

Tình huống phạm lỗi dẫn tới thẻ đỏ của Fornazari. Ảnh: FPT Play.

Bàn thắng này giúp CLB CAHN thi đấu tự tin và hưng phấn hơn. Phút 24, 28 và 31, Alan, Leo Artur cùng Lê Văn Đô thay nhau dứt điểm về phía khung thành BG Pathum United nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Phút 36, Ekanit Panya đột phá trung lộ rồi thực hiện đường chuyền để Joel Lopez Pissano xâm nhập vòng cấm trước khi dứt điểm tung lưới thủ môn Nguyễn Filip. Tuy vậy, sau khi tham khảo VAR, trọng tài Asker Nadjafaliev không công nhận bàn thắng cho đội chủ nhà vì Pissano đã việt vị trước khi lập công.

Khi đang bị dẫn bàn, BG Pathum United tiếp tục gặp bất lợi ở phút 43 khi Matheus Fornazari nhận thẻ đỏ sau tình huống cao chân khiến Bùi Hoàng Việt Anh đổ máu.

Tiền đạo người Brazil nhận thẻ đỏ. Ảnh: FPT Play.

BG Pathum United đấu với CLB CAHN: Sang hiệp 2, BG Pathum United buộc phải dâng cao tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 47, Joel Lopez Pissano thực hiện quả đá phạt ở cự ly khoảng 30m hơi chếch sang cánh phải nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Nguyễn Filip.

Phút 58, Jaroensak Wonggorn thực hiện đường chuyền ở trung lộ vào trong vòng cấm để Chanathip Songkrasin loại bỏ sự đeo bám của Adou Minh trước khi sút tung lưới thủ thành Nguyễn Filip, quân bình tỷ số 1-1 cho BG Pathum United.

Ảnh: FPT Play.

Đến thời điểm này, HLV Alexandre Polking chỉ đạo các học trò tràn lên tấn công. Phút 65, Văn Đô treo bóng chếch bên cánh phải vào trong vòng cấm cho Leo Artur đánh đầu trúng vị trí thủ thành Slavisa Bogdanovic.

Quãng thời gian còn lại của trận đấu, CLB CAHN tiếp tục dốc hết sức cho mặt trận tấn công nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Đến phút 90+7, Chanathip Songkrasin lập công ấn định chiến thắng 2-1 BG Pathum United.