CLB CAHN thua ngược BG Pathum United, HLV Polking nhận “mưa chỉ trích”

CLB CAHN thua đau, người hâm mộ chê trách HLV Polking

CLB CAHN bước vào trận đấu với BG Pathum United với sự tự tin cao độ và đã có khởi đầu cực kỳ thuận lợi. CLB CAHN là đội mở tỷ số với bàn thắng của Alan và sau đó chơi hơn người khi Matheus Fornazari của BG Pathum United bị truất quyền thi đấu vì phạm lỗi với Bùi Hoàng Việt Anh.

Tuy nhiên, sang hiệp hai, CLB CAHN phải không phát huy được sự vượt trội để bảo toàn thành quả. Ngược lại, CLB CAHN 2 lần để thủng lưới sau 2 tình huống chói sáng của ngôi sao Chanathip Songkrasin bên phía BG Pathum United và thua chung cuộc 1-2.

CLB CAHN đã thua ngược đầy cay đắng. Ảnh: Công An Hà Nội FC

Sau khi trận đấu kết thúc, người hâm mộ CLB CAHN đã chỉ ra rất nhiều hạn chế của đội bóng trong trận thua này. Đặc biệt, HLV Polking bị phê phán vì cho rằng cách chỉ đạo của ông thiếu hợp lý khiến đội bóng trắng tay. Thậm chí, có CĐV còn “nâng cao quan điểm” rằng CLB CAHN cần xem xét đến việc sa thải HLV Polking.

Ngoài ra, theo người hâm mộ, CLB CAHN ở trận này không duy trì được sự sắc sảo khi tấn công. Bên cạnh đó, nhiều CĐV nhận định, CLB CAHN không duy trì được tinh thần thi đấu tập trung trong cả trận đấu và đây là bài học tuy cay đắng nhưng cần thiết để rút kinh nghiệm cho những cuộc đọ sức tiếp theo.

Một số bình luận của các CĐV CLB CAHN: (Nguồn: Công An Hà Nội FC)