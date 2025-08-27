Clip cầu chữ Y ở hồ Xuân Hương bốc cháy nghi ngút do người dân đốt vàng mã

Chiều ngày 27/8, lãnh đạo phường Xuân Hương - Đà Lạt xác nhận một cầu chữ Y đoạn gần Sân golf Đồi Cù đã bị bốc cháy dữ dội. Cơ quan chức năng của phường này đã xác định nguyên nhân ban đầu của vụ việc là do người dân đốt vàng mã.

Trước đó, chiều cùng ngày, người dân, du khách di chuyển trên đường Trần Quốc Toản đoạn gần Sân golf Đồi Cù thì phát hiện ngọn lửa bùng cháy dữ dội trên cầu chữ Y ở bờ hồ Xuân Hương.

Hiện trường vụ cháy cầu chữ Y ở hồ Xuân Hương. Ảnh cắt từ clip.

Tại hiện trường, vật liệu bằng nhựa dùng để trang trí ở mặt cầu chữ Y và lan can đã bị cháy gây ra sự tò mò của người dân, du khách qua đường.

Nhận được tin báo của vụ việc, lực lượng chức năng phường Xuân Hương - Đà Lạt đã có mặt tại hiện trường dập lửa và xác định nguyên nhân ban đầu của vụ việc là do người dân đốt vàng mã cúng tháng 7 Âm lịch.

Clip cầu chữ Y ở hồ Xuân Hương bốc cháy dữ dội được người dân ghi lại.

Cầu chữ Y trên thắng cảnh quốc gia hồ Xuân Hương là địa điểm chụp ảnh, check in ưa thích của nhiều du khách khi đến với Đà Lạt. Chính vì vậy, vụ cháy đã làm nhiều người tò mò, tìm hiểu nguyên nhân.