Clip ghi lại cảnh một con voi rừng xuất hiện gần khu dân cư ở Nghệ An

Chứng khoán thăng hạng, cổ phiếu bất động sản đồng loạt "thức giấc"
VN-Index khép lại tuần giao dịch ấn tượng với mức tăng 6% lên 1.584,95 điểm, sắc xanh lan tỏa 21/21 nhóm ngành. Trong đó, bất động sản, thép và phân bón dẫn đầu đà bứt phá.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Những ngày gần đây, hình ảnh con voi từ rừng ra ăn cây cối và hoa màu của người dân ở xã Mường Chọng, tỉnh Nghệ An được đăng tải lên mạng xã hội. Mặc dù không có hành vi quấy phá hay tấn công con người nhưng con voi đã làm hư hại một số diện tích hoa màu của người dân trước khi quay lại rừng.
Ngày 9/8, trao đổi với phóng viên Dân Việt, một cán bộ Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống cho biết, con voi vừa xuất hiện là con duy nhất còn lại trong khu vực. Đây là con voi cái, sống đơn độc ở vùng rừng phòng hộ. Con voi thi thoảng rời rừng ra kiếm ăn gần khu dân cư.
Để giảm thiểu nguy cơ xung đột giữa voi và người, lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương đã triển khai biện pháp xua đuổi an toàn, đồng thời tuyên truyền cho người dân nhận biết dấu vết, tránh tiếp xúc và bảo vệ hoa màu.
Xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp mới (trước sáp nhập thuộc tỉnh Tiền Giang) là một vùng đất ven biển. Ông Nguyễn Phi Quân đã thành công trong việc trồng dưa hấu theo hướng hữu cơ, thân thiện với môi trường, mang lại doanh thu khoảng 3 tỷ đồng/năm.