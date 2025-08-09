Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Nhà nông
Thứ bảy, ngày 09/08/2025 18:53 GMT+7

Clip ghi lại cảnh một con voi rừng xuất hiện gần khu dân cư ở Nghệ An

+ aA -
Nguyễn Tình Thứ bảy, ngày 09/08/2025 18:53 GMT+7
Một con voi rừng bất ngờ xuất hiện gần khu dân cư tại bản Manh, xã Mường Chọng, tỉnh Nghệ An. Con voi vừa xuất hiện là voi cái, sống đơn độc ở khu vực rừng phòng hộ nhiều năm qua.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Những ngày gần đây, hình ảnh con voi từ rừng ra ăn cây cối và hoa màu của người dân ở xã Mường Chọng, tỉnh Nghệ An được đăng tải lên mạng xã hội. Mặc dù không có hành vi quấy phá hay tấn công con người nhưng con voi đã làm hư hại một số diện tích hoa màu của người dân trước khi quay lại rừng.

Hình ảnh voi rừng xuất hiện ở xã Mường Chọng, tỉnh Nghệ An được người dân ghi lại. 

Ngày 9/8, trao đổi với phóng viên Dân Việt, một cán bộ Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống cho biết, con voi vừa xuất hiện là con duy nhất còn lại trong khu vực. Đây là con voi cái, sống đơn độc ở vùng rừng phòng hộ. Con voi thi thoảng rời rừng ra kiếm ăn gần khu dân cư.

Con voi rừng vừa xuất hiện ở xã Mường Chọng, tỉnh Nghệ An là con voi cái, sống đơn độc ở đây nhiều năm qua. 

Để giảm thiểu nguy cơ xung đột giữa voi và người, lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương đã triển khai biện pháp xua đuổi an toàn, đồng thời tuyên truyền cho người dân nhận biết dấu vết, tránh tiếp xúc và bảo vệ hoa màu.

Tham khảo thêm

Voi rừng tấn công người đàn ông tử vong

Voi rừng tấn công người đàn ông tử vong

Nghe từng tiếng động lạ khi lần theo dấu chân loài động vật hoang dã khổng lồ này ở rừng Quảng Nam

Nghe từng tiếng động lạ khi lần theo dấu chân loài động vật hoang dã khổng lồ này ở rừng Quảng Nam

Liên hoàn 2 tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên liền một dải, nối biển với rừng, hàng hóa qua cảng biển phía Đông hoặc cửa khẩu biên giới đất liền phía Tây

Liên hoàn 2 tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên liền một dải, nối biển với rừng, hàng hóa qua cảng biển phía Đông hoặc cửa khẩu biên giới đất liền phía Tây

Vô một khu rừng nổi tiếng ở Đắk Lắk thấy mấy con voi rừng to, nếm cá suối, cá sông, rau rừng

Vô một khu rừng nổi tiếng ở Đắk Lắk thấy mấy con voi rừng to, nếm cá suối, cá sông, rau rừng

Nghệ An: Phát hiện xác một cá thể voi rừng to lớn còn nguyên cặp ngà ở cánh rừng

Nghệ An: Phát hiện xác một cá thể voi rừng to lớn còn nguyên cặp ngà ở cánh rừng

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp có một ông nông dân chỉ trồng loại quả ngọt mát này mà thu 3 tỷ/năm

Xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp mới (trước sáp nhập thuộc tỉnh Tiền Giang) là một vùng đất ven biển. Ông Nguyễn Phi Quân đã thành công trong việc trồng dưa hấu theo hướng hữu cơ, thân thiện với môi trường, mang lại doanh thu khoảng 3 tỷ đồng/năm.

Tỉnh Hưng Yên (mới) có xã Long Hưng ở vị trí chiến lược của tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh

Nhà nông
Tỉnh Hưng Yên (mới) có xã Long Hưng ở vị trí chiến lược của tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh

Nuôi thành công cá đặc sản, thịt giàu selen ở xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị, sau sáp nhập tỉnh Quảng Bình

Nhà nông
Nuôi thành công cá đặc sản, thịt giàu selen ở xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị, sau sáp nhập tỉnh Quảng Bình

Đây là tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, mức hỗ trợ ở tỉnh Đồng Tháp (mới), sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang

Nhà nông
Đây là tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, mức hỗ trợ ở tỉnh Đồng Tháp (mới), sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang

Con đặc sản tên nghe mắc cười ở biển Ba Động, tỉnh Trà Vinh (cũ), làm món gì cả làng đều khen hết lời

Nhà nông
Con đặc sản tên nghe mắc cười ở biển Ba Động, tỉnh Trà Vinh (cũ), làm món gì cả làng đều khen hết lời

Đọc thêm

Chứng khoán thăng hạng, cổ phiếu bất động sản đồng loạt 'thức giấc'
Nhà đất

Chứng khoán thăng hạng, cổ phiếu bất động sản đồng loạt "thức giấc"

Nhà đất

VN-Index khép lại tuần giao dịch ấn tượng với mức tăng 6% lên 1.584,95 điểm, sắc xanh lan tỏa 21/21 nhóm ngành. Trong đó, bất động sản, thép và phân bón dẫn đầu đà bứt phá.

Chu Thanh Huyền cùng người yêu Văn Thanh đọ sắc trên khán đài
Thể thao

Chu Thanh Huyền cùng người yêu Văn Thanh đọ sắc trên khán đài

Thể thao

Lần thứ hai liên tiếp trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia diễn ra tại sân vận động Thiên Trường - sân đấu đầy cảm xúc của bóng đá Việt Nam - nơi hội tụ tinh thần, lòng yêu bóng đá và sự cuồng nhiệt của người hâm mộ. Người thân các cầu thủ đã xuất hiện trên khán đài để "tiếp lửa" cho các cầu thủ.

Đi bẻ bắp rồi xuống ao tắm, một cháu bé 13 tuổi đuối nước tử vong
Xã hội

Đi bẻ bắp rồi xuống ao tắm, một cháu bé 13 tuổi đuối nước tử vong

Xã hội

Sau thời gian bẻ bắp trên rẫy, cháu Phạm Đoàn Bảo N. (sinh năm 2012, trú thôn 4, xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng) xuống ao tắm rồi bị đuối nước tử vong.

Chuyên gia Anh tiết lộ 'nút thắt sinh tử' trên chiến trường Donbass định đoạt cục diện cuộc chiến Nga-Ukraine
Thế giới

Chuyên gia Anh tiết lộ 'nút thắt sinh tử' trên chiến trường Donbass định đoạt cục diện cuộc chiến Nga-Ukraine

Thế giới

Pokrovsk – thành phố tiền tiêu ở phía tây bắc Donetsk – đang trở thành tâm điểm của giao tranh ác liệt khi Nga đẩy mạnh tấn công. Chuyên gia địa chính trị Anh Alexander Mercouris nhận định, nếu “nút thắt” này bị phá vỡ, toàn bộ phòng tuyến của Ukraine tại Donbass có nguy cơ sụp đổ, mở đường cho bước ngoặt định đoạt cục diện cuộc chiến.

Cuộc thảm sát nào khiến Đường Thái Tông cả đời muốn che giấu?
Đông Tây - Kim Cổ

Cuộc thảm sát nào khiến Đường Thái Tông cả đời muốn che giấu?

Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng đế vĩ đại nhất lịch sử Trung Quốc Đường Thái Tông không chỉ là người tạo nên một giai đoạn phát triển cực thịnh mà ông còn từng trực tiếp cầm quân, giúp vua cha giành cơ nghiệp cho nhà Đường.

7 trường hợp bắt buộc phải xin phép khi chuyển mục đích sử dụng đất: Cụ thể là những loại đất nào?
Bạn đọc

7 trường hợp bắt buộc phải xin phép khi chuyển mục đích sử dụng đất: Cụ thể là những loại đất nào?

Bạn đọc

7 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận theo Luật Đất đai 2024. Trong đó, có nhiều tình huống người dân thường gặp như chuyển đất nông nghiệp sang đất ở hoặc đất công cộng sang mục đích kinh doanh.

TP.HCM mở rộng mạng lưới hiến máu cố định, tăng nguồn cung ổn định
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM mở rộng mạng lưới hiến máu cố định, tăng nguồn cung ổn định

Chuyển động Sài Gòn

Sở Y tế TP.HCM thông báo đang đẩy mạnh phát triển mạng lưới hiến máu cố định nhằm đảm bảo nguồn máu an toàn và bền vững, đáp ứng nhu cầu điều trị và cấp cứu của thành phố cùng các tỉnh lân cận.

Hà Nội FC chia tay ngoại binh “xịn” người Croatia chỉ sau nửa mùa giải
Thể thao

Hà Nội FC chia tay ngoại binh “xịn” người Croatia chỉ sau nửa mùa giải

Thể thao

Hà Nội FC vừa đưa ra thông báo tạm biệt tiền vệ tấn công người Croatia là Luka Bobicanec dù cầu thủ này từng được đánh giá cao và mới gia nhập đội bóng cách đây hơn 6 tháng.

TP.HCM nghiên cứu phương án tính bảng giá đất trong năm 2026
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM nghiên cứu phương án tính bảng giá đất trong năm 2026

Chuyển động Sài Gòn

Cơ quan chức năng TP.HCM đang nghiên cứu 2 phương án áp dụng bảng giá đất từ năm 2026, gồm chỉ định thầu rút gọn hoặc giữ nguyên mức giá hiện hành.

'Các dì' hồn nhiên nhảy múa, gây ồn ào trên tàu, hành khách bất bình
Xã hội

"Các dì" hồn nhiên nhảy múa, gây ồn ào trên tàu, hành khách bất bình

Xã hội

Một nhóm phụ nữ trung niên Trung Quốc biểu diễn “vũ đạo quảng trường” ngay trên tàu hỏa, khiến nhiều hành khách bất bình.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến: Tiêm vaccine kết hợp với an toàn sinh học để khống chế hiệu quả dịch tả lợn châu Phi
Nhà nông

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến: Tiêm vaccine kết hợp với an toàn sinh học để khống chế hiệu quả dịch tả lợn châu Phi

Nhà nông

Đến kiểm qua công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) tại các trại ở Ninh Bình, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến khẳng định: Hiện nay, các trại cần phải tích cực tiêm phòng vaccine kết hợp với chăn nuôi an toàn sinh học mới có thể khống chế hiệu qua DTLCP.

Tổng Bí thư Tô Lâm là quốc khách đầu tiên của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung
Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm là quốc khách đầu tiên của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

Thế giới

Khuôn khổ quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã đạt được mức độ cao nhất, là quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, và tin cậy chính trị ở mức rất cao do hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực đã đem lại những lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước - Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết.

Tin tưởng chủ hụi gần 20 năm, hàng chục người dân Cà Mau mất trắng hơn 8 tỷ đồng
Pháp luật

Tin tưởng chủ hụi gần 20 năm, hàng chục người dân Cà Mau mất trắng hơn 8 tỷ đồng

Pháp luật

Trần Mỹ Tiên bị Công an tỉnh Cà Mau bắt tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng của những người tham gia chơi hụi do Tiên tổ chức.

Phá chuyên án HCM 725: Từ kẻ mua lẻ, BĐBP TP.HCM lần ra cả ổ ma túy ở phường Vũng Tàu
Chuyển động Sài Gòn

Phá chuyên án HCM 725: Từ kẻ mua lẻ, BĐBP TP.HCM lần ra cả ổ ma túy ở phường Vũng Tàu

Chuyển động Sài Gòn

Ngày 9/8, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP.HCM đã thông tin về việc triệt phá thành công chuyên án ma túy bí số HCM 725, bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 10,2 gam ma túy tổng hợp dạng đá và khay, cùng nhiều tang vật quan trọng khác.

Cựu cầu thủ Trần Minh Chiến: “CLB Công an TP.HCM huy hoàng nay đã trở lại'
Thể thao

Cựu cầu thủ Trần Minh Chiến: “CLB Công an TP.HCM huy hoàng nay đã trở lại"

Thể thao

Cựu cầu thủ và là huyền thoại của CLB Công an TP.HCM - Trần Minh Chiến tràn đầy cảm xúc khi CLB Công an TP.HCM trở lại sân chơi V.League ở mùa giải 2025/2026.

Nông thôn Tây Bắc: Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018

Lai Châu Ngày Mới

Phát biểu tại hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026, do Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu tổ chức, ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, ngành GD&ĐT tỉnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Nông thôn Tây Bắc: Thành lập Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Lào Cai với vốn điều lệ hơn 66 tỷ đồng
Lào Cai thi đua yêu nước

Nông thôn Tây Bắc: Thành lập Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Lào Cai với vốn điều lệ hơn 66 tỷ đồng

Lào Cai thi đua yêu nước

Với vốn điều lệ ban đầu lên tới 66,2 tỷ đồng, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Lào Cai vừa được thành lập hứa hẹn sẽ trở thành "bà đỡ" vững chắc, tạo "vốn mồi" giúp hàng ngàn hộ nông dân vùng nông thôn Tây Bắc này, có thêm điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.

Năm 2025, TP.HCM dự kiến thu ngân sách bao nhiêu từ việc định giá đất?
Chuyển động Sài Gòn

Năm 2025, TP.HCM dự kiến thu ngân sách bao nhiêu từ việc định giá đất?

Chuyển động Sài Gòn

Trong năm 2025, TP.HCM sẽ tiến hành định giá đất của 153 công trình, dự án trên địa bàn. Qua đó, tổng nguồn thu dự kiến là khoảng hơn 86.000 tỷ đồng.

Ưu đãi thị thực Việt Nam: Nhiều khác biệt và tạo lợi thế mới trên đường đua toàn cầu thu hút nhân tài, nhà đầu tư
Thế giới

Ưu đãi thị thực Việt Nam: Nhiều khác biệt và tạo lợi thế mới trên đường đua toàn cầu thu hút nhân tài, nhà đầu tư

Thế giới

Với những điều khoản linh hoạt, chi phí tiếp cận thấp và gắn chặt với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, chính sách miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài theo Nghị định số 221/2025/NĐ-CPhứa hẹn tạo lợi thế riêng cho Việt Nam. Chính sách này có nhiều khác biệt so với các chương trình Golden Visa của châu Âu, Global Investor Programme của Singapore hay Thị thực Cư trú Dài hạn của Thái Lan.

TP.HCM nói không với yêu cầu của Trường Đại học Văn Lang, sẵn sàng cưỡng chế để đảm bảo tiến độ cải tạo rạch Xuyên Tâm
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM nói không với yêu cầu của Trường Đại học Văn Lang, sẵn sàng cưỡng chế để đảm bảo tiến độ cải tạo rạch Xuyên Tâm

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM không chấp nhận việc lùi thời gian tập kết thiết bị, nhân công thi công gói thầu XL-03 thuộc dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, từ ngày 10/8 sang 20/8 mà Trường Đại học Văn Lang yêu cầu.

Tây Ninh: Đột phá mới với dự án Khu công nghiệp Thủ Thừa 3.000 tỷ đồng
Kinh tế

Tây Ninh: Đột phá mới với dự án Khu công nghiệp Thủ Thừa 3.000 tỷ đồng

Kinh tế

Tỉnh Tây Ninh chính thức khởi công dự án Khu công nghiệp Thủ Thừa (xã Thủ Thừa) với tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng. Đây là khu công nghiệp đầu tiên được triển khai kể từ khi Tây Ninh và Long An sáp nhập vào ngày 1/7, mở ra một chương mới cho sự phát triển kinh tế của toàn vùng.

Đại thần phò tá Ung Chính lên ngôi đã làm những việc gì, có cái kết ra sao?
Đông Tây - Kim Cổ

Đại thần phò tá Ung Chính lên ngôi đã làm những việc gì, có cái kết ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ

Long Khoa Đa là một cận thần có đại công với Hoàng đế Ung Chính nhưng cũng là kẻ sủng thiếp diệt thê khiến ai ai cũng chê trách.

Châu Tinh Trì liên tiếp 'cặp kè' với gái trẻ đáng tuổi con?
Văn hóa - Giải trí

Châu Tinh Trì liên tiếp "cặp kè" với gái trẻ đáng tuổi con?

Văn hóa - Giải trí

Châu Tinh Trì vừa hoàn tất quá trình quay bộ phim “Đội bóng nữ Thiếu Lâm” và đang bước vào giai đoạn hậu kỳ.

Cặp vợ chồng tranh chấp 29 con gà khi ly hôn gây xôn xao mạng xã hội
Xã hội

Cặp vợ chồng tranh chấp 29 con gà khi ly hôn gây xôn xao mạng xã hội

Xã hội

Một cặp vợ chồng ly thân ở tây nam Trung Quốc đã khiến mạng xã hội xôn xao khi tranh chấp… 29 con gà trong quá trình làm thủ tục ly hôn.

Nông thôn Tây Bắc: Nhiều cách làm sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai
Lào Cai thi đua yêu nước

Nông thôn Tây Bắc: Nhiều cách làm sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai

Lào Cai thi đua yêu nước

Tỉnh Lào Cai đã và đang thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép" trong xây dựng nông thôn mới (NTM) và giảm nghèo bền vững, với những cách làm chủ động, sáng tạo và phù hợp với đặc thù vùng cao. Đặc biệt, việc tinh gọn bộ máy hành chính đang mở ra cơ hội tăng cường phân cấp, phân quyền cho cấp cơ sở, đưa người dân trở thành trung tâm của sự phát triển.

Xem trực tiếp Thép xanh Nam Định vs CLB CAHN trên kênh nào?
Thể thao

Xem trực tiếp Thép xanh Nam Định vs CLB CAHN trên kênh nào?

Thể thao

Tâm điểm bóng đá Việt Nam chiều nay là trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2025 giữa Thép xanh Nam Định vs CLB CAHN. Vậy NHM Việt Nam có thể xem trực tiếp Thép xanh Nam Định vs CLB CAHN trên kênh nào?

Tin chiều 9/8: Thép xanh Nam Định đăng ký Nguyễn Xuân Son đá Siêu cúp Quốc gia 2025?
Thể thao

Tin chiều 9/8: Thép xanh Nam Định đăng ký Nguyễn Xuân Son đá Siêu cúp Quốc gia 2025?

Thể thao

Thép xanh Nam Định đăng ký Nguyễn Xuân Son đá Siêu cúp Quốc gia 2025? Real Madrid thanh lý sao xịt giá 0 đồng; Thái Sơn Bắc năm thứ 14 liên tiếp đồng hành cùng Giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia; M.U đầu tư mạnh sau lời chê của Ronaldo; Vi phạm quy định doping, Yamal và Lewandowski bị phạt.

Từ vụ học sinh lớp 10 lập 1.000 kênh truyền hình lậu: Bài toán năng lực pháp lý và công nghệ
Kinh tế

Từ vụ học sinh lớp 10 lập 1.000 kênh truyền hình lậu: Bài toán năng lực pháp lý và công nghệ

Kinh tế

Vấn nạn vi phạm bản quyền truyền hình đang là một vấn đề nhức nhối tại Việt Nam, gây ra nhiều thiệt hại cho các đơn vị sản xuất và ảnh hưởng đến thị hiếu của khán giả. Thông tin một học sinh lớp 10 từng "bẻ khoá" hàng làng kênh truyền hình và điều hành hệ thống truyền hình lậu 1000 kênh khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Đà Nẵng gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU
Nhà nông

Đà Nẵng gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Nhà nông

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành và địa phương ven biển triển khai đồng bộ giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện, kiên quyết không để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, hướng tới mục tiêu gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC.

Đầu tư gần 450 tỷ đồng xây dựng 23 cống dưới đê xung yếu ở Hải Phòng
Nhà nông

Đầu tư gần 450 tỷ đồng xây dựng 23 cống dưới đê xung yếu ở Hải Phòng

Nhà nông

TP Hải Phòng quyết định đầu tư xây dựng 23 cống dưới đê xung yếu thay thế cống cũ đã hư hỏng tại các địa phương Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão, thành phố Thủy Nguyên trước đây.

Tin đọc nhiều

1

Tin chiều 8/8: Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không trở lại Việt Nam

Tin chiều 8/8: Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không trở lại Việt Nam

2

Loại rau "ăn già không ăn non", giúp thanh lọc gan, ngủ ngon giấc, xào nấu mềm ngọt, tươi mát

Loại rau 'ăn già không ăn non', giúp thanh lọc gan, ngủ ngon giấc, xào nấu mềm ngọt, tươi mát

3

Văn khấn Rằm tháng 6 nhuận Âm lịch 2025 đầy đủ nhất, lòng thành, cầu cho gia đình an bình, may mắn

Văn khấn Rằm tháng 6 nhuận Âm lịch 2025 đầy đủ nhất, lòng thành, cầu cho gia đình an bình, may mắn

4

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở

5

1 cây cảnh tốt hơn 10 chậu trầu bà, lá hút tiền, thân trữ của, tuổi thọ 100 năm, bảo vệ ngôi nhà, mang lại thịnh vượng

1 cây cảnh tốt hơn 10 chậu trầu bà, lá hút tiền, thân trữ của, tuổi thọ 100 năm, bảo vệ ngôi nhà, mang lại thịnh vượng