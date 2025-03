Clip NÓNG 24h: Truy tìm nhóm thanh niên xông vào quán ăn, truy sát thực khách tại TP.HCM

TP. HCM: Truy tìm nhóm thanh niên xông vào quán ăn, truy sát thực khách

Truy tìm nhóm thanh niên xông vào quán ăn, truy sát thực khách tại TP.HCM. Nguồn: VOV

Vụ việc xảy ra vào đêm 28/2, tại một quán ăn trên đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, TP. HCM. Một nhóm thanh niên nam nữ mang theo hung khí đã bất ngờ xông vào quán, truy đuổi và có hành vi tấn công các thực khách đang dùng bữa.

Cụ thể vào khoảng 23 giờ 57 phút cùng ngày, khi quán ăn trên đường Man Thiện vẫn còn một số thực khách đang dùng bữa, một nhóm gồm một cô gái và hai nam thanh niên bất ngờ xuất hiện. Điều đáng nói, cả ba người đều mang theo hung khí, nghi là dao. Nhóm này xông thẳng vào quán, không nói không rằng, lập tức có hành động đập phá bàn ghế và tấn công các thực khách.

Bốn thực khách đang ngồi ăn tại quán đã vô cùng hoảng sợ trước hành động hung hãn của nhóm thanh niên. Họ nhanh chóng đứng dậy bỏ chạy để thoát thân. Nhóm đối tượng truy đuổi theo nhưng không thành công. Sau khi gây ra vụ việc, cả ba nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường bằng xe máy, để lại sự hoang mang và lo lắng cho những người chứng kiến.

Vụ việc không chỉ gây náo loạn mà còn gây thiệt hại về tài sản cho quán ăn. Nhiều bàn ghế, ly chén bị đập phá, gây hư hỏng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP.HCM đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Hiện tại, Công an TP. HCM đang khẩn trương truy xét nhóm đối tượng gây án. Cơ quan công an kêu gọi người dân, đặc biệt là những ai có mặt tại khu vực vào thời điểm xảy ra vụ việc, cung cấp thông tin nếu có để hỗ trợ công tác điều tra.

Khánh Hòa: Tài xế xe buýt bị nhóm côn đồ chặn đánh, ném đá vỡ kính xe trên QL1

Tài xế xe buýt bị nhóm côn đồ chặn đánh, ném đá vỡ kính xe trên QL1 tại Khánh Hòa. Nguồn: Báo Giao Thông

Vào khoảng 15h30 ngày 2/3, xe buýt mang BKS 79B-026.51 do tài xế Nguyễn Văn Hòa điều khiển, lưu thông trên QL1 theo hướng thị xã Ninh Hòa - huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa). Khi xe đến khu vực thuộc phường Ninh Đa (thị xã Ninh Hòa), một đối tượng điều khiển xe máy kiểu dáng Sirius màu xám, mang biển số Khánh Hòa, bất ngờ vượt lên, chặn đầu xe buýt.

Chưa dừng lại ở đó, khi xe buýt di chuyển đến đoạn chợ Lạc An (xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa), đối tượng trên tiếp tục dùng đá ném mạnh vào kính chắn gió của xe, gây vỡ kính.

Tài xế Nguyễn Văn Hòa sau đó đã nhanh chóng đến cơ quan công an gần nhất để trình báo sự việc. Tuy nhiên, khi ông Hòa điều khiển xe buýt đến gần Trạm CSGT Ninh An (xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa) để trình báo, đối tượng trên cùng 4 đối tượng khác bất ngờ xuất hiện, lao vào vây đánh tài xế.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, ông Nguyễn Thanh Phong, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Quyết Thắng Nha Trang, đã nhanh chóng làm đơn trình báo gửi cơ quan chức năng địa phương. Đồng thời, công ty cũng đưa tài xế Nguyễn Văn Hòa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Toàn bộ hành vi manh động của nhóm đối tượng đã được camera hành trình của xe buýt ghi lại. Công ty TNHH Quyết Thắng Nha Trang đã trích xuất hình ảnh này và gửi cho cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan chức năng cũng kêu gọi người dân, đặc biệt là những ai có mặt tại khu vực xảy ra vụ việc, cung cấp thông tin nếu có để hỗ trợ công tác điều tra.

Nam Định: Hai thanh niên tông trúng người dắt chó sang đường rồi bỏ chạy, gây phẫn nộ

Hai thanh niên tông trúng người dắt chó sang đường rồi bỏ chạy, gây phẫn nộ tại Nam Định. Nguồn: Theo Kiến Thức

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra vào sáng ngày 1/3 tại xóm 10, xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Cụ thể vào khoảng 6h54 sáng, một người dân đang dắt chó đi sang đường thì bất ngờ bị một chiếc xe máy chở hai thanh niên lao tới tông trúng. Theo hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, hai thanh niên này không đội mũ bảo hiểm.

Trước khi xảy ra va chạm, hai thanh niên đã bấm còi từ xa, tuy nhiên, người dắt chó vẫn tiếp tục sang đường mà không quan sát. Hậu quả là xe máy đã tông trực diện vào người này, khiến cả ba người và phương tiện ngã nhào xuống đường.

Sau cú va chạm mạnh, người dắt chó nằm bất động trên đường. Tuy nhiên, thay vì dừng lại để kiểm tra tình hình nạn nhân, hai thanh niên đã dựng xe máy và nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Hành động vô trách nhiệm của hai thanh niên đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho tình trạng sức khỏe của nạn nhân và lên án hành vi bỏ trốn của hai thanh niên.

Cơ quan chức năng địa phương đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc và truy tìm hai thanh niên gây tai nạn.