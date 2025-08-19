Có bao nhiêu cầu thủ Việt kiều thi đấu tại V.League 2025/2026?

Điểm danh 20 cầu thủ Việt kiều tại V.League 2025/2026

Tại V.League 2025/2026, Thể Công Viettel có tới 4 cầu thủ Việt kiều gồm trung vệ Kyle Colonna, tiền vệ phòng ngự Damian Vũ Thành, tiền đạo Lee Williams, tiền vệ cánh Thomas Dương Thanh Tùng. Trong số này, Damian Vũ Thành đã có quốc tịch Việt Nam và thi đấu với tư cách cầu thủ nội. Kyle Colonna và Thomas Dương Thanh Tùng thi đấu với tư cách cầu thủ Việt kiều chưa có quốc tịch Việt Nam, còn Lee Williams không được đăng ký.

Tương tự, CLB CAHN cũng có 4 cầu thủ Việt kiều là trung vệ Adou Minh, tiền vệ phòng ngự Brandon Ly, thủ môn Nguyễn Filip, hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh. Trong số này, Nguyễn Filip và Cao Pendant Quang Vinh đã có quốc tịch Việt Nam, thi đấu với tư cách cầu thủ nội, còn Adou Minh và Brandon Ly thi đấu với tư cách cầu thủ Việt kiều.

Trần Thành Trung (Chung Nguyen Do). Ảnh: Ninh Bình FC.

Tiếp theo là tân binh Ninh Bình FC với 3 cái tên bao gồm tiền vệ trung tâm Trần Thành Trung (Chung Nguyen Do), thủ môn Đặng Văn Lâm, hậu vệ Evan Abran. Becamex TP.HCM đứng thứ 4 với 2 cầu thủ là trung vệ Adriano Schmidt, tiền đạo Tony Phạm Phong.

Trong khi đó, Thép xanh Nam Định có hậu vệ Kevin Phạm Ba, CLB Công an TP.HCM đăng ký thủ môn Patrik Lê Giang, Hà Nội FC sở hữu tiền vệ phòng ngự Pierre Lamothe, HAGL đăng ký tiền vệ cánh Ryan Hà, Đông Á Thanh Hóa tiếp tục tin dùng tiền vệ trung tâm Damoth Thongkhamsavath, SHB Đà Nẵng trao cơ hội cho tiền vệ cánh Vadim Nguyễn và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ còn Viktor Lê.

Tại vòng 1 V.league 2025/26, Damian Vũ Thành, Thomas Dương Thanh Tùng, Brandon Ly, Pierre Lamothe, Ryan Ha, Damoth Thongkhamsavat, Tony Phạm Phong và Evan Abran không ra sân thi đấu.

Kyle Colonna, Adou Minh, Adriano Schmidt, Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm đều thi đấu tròn vai. Cao Pendant Quang Vinh dính chấn thương và phải rời sân sớm. Trong khi đó, Kevin Phạm Ba, Patrik Lê Giang, Vadim Nguyễn, Viktor Lê, Trần Thành Trung đều thi đấu khá xuất sắc.