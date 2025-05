Pháp luật

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An cho biết, vừa tiếp nhận đối tượng Đặng Hải Hưng (SN 1994, ngụ thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức) do phía Myanmar trục xuất về nước vì liên quan đến hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia và hành vi xuất cảnh trái phép.