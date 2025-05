Theo Công an tỉnh Bình Thuận, trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, tổ công tác Công an phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết đã phát hiện ba đối tượng đi chung trên một xe mô tô hiệu Sirius có dấu hiệu nghi vấn trước siêu thị Lotte (khu phố 5, phường Phú Thủy) nên tiến hành kiểm tra và đưa các đối tượng về trụ sở để làm rõ.

Công an phường Phú Thuỷ, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã triệu tập các đối tượng có liên quan và thu hồi số tang vật để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: CABT

Qua kiểm tra, công an xác định ba đối tượng là N.B.H (13 tuổi), L.Đ.T (15 tuổi), cùng trú tại phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết và N.M.K (13 tuổi), trú tại xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc. Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận chiếc xe mô tô đang sử dụng do chúng trộm vào ngày 18/5/2025 trên địa bàn xã Tiến Thành, TP.Phan Thiết.

Mở rộng điều tra, Công an phường Phú Thủy xác định nhóm này còn có sự tham gia của 5 đối tượng khác, đều trong độ tuổi từ 14 đến dưới 18, cùng tham gia vào hành vi trộm cắp tài sản. Ngay sau đó, lực lượng công an đã phối hợp với công an các địa phương nhanh chóng xác minh, triệu tập các đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận, trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến 23/5/2025, cả nhóm đã thực hiện trót lọt thêm 5 vụ trộm cắp xe mô tô khác tại nhiều phường thuộc địa bàn TP.Phan Thiết như: Phú Hài, Phú Thủy, Bình Hưng và Phú Trinh.

Hiện Công an phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.