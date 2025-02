Cơ sở pháp lý trong vụ bắt tạm giam nhóm đối tượng trộm 2 xe máy ở Long An

Công an tạm giữ 3 đối tượng trộm xe máy ở Long An

Ngày 15/2, Công an huyện Bến Lức cho biết, đang tạm giữ 3 đối tượng có hành vi trộm xe máy. Cụ thể, vào lúc 13h2 ngày 14/2, nhận thông tin về nhóm 3 đối tượng trộm cắp tài sản (xe mô tô) từ huyện Thạnh Hóa đang tẩu thoát về hướng TP.HCM qua địa bàn huyện Bến Lức.

Công an xã Thạnh Đức và lực lượng an ninh trật tự cơ sở phối hợp, bố trí lực lượng chốt chặn. Qua đó, bắt giữ 3 đối tượng gồm: Phan Minh Thuần (SN 1994, trú ấp Vàm Kinh, xã Bình An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An), Lê Minh Luân (SN 1994, trú ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ, tỉnh Long An) và Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1986, trú ấp 3, xã Hướng Thọ Phú, Thành phố Tân An, tỉnh Long An). Tang vật công an đang thu giữ là 2 xe máy biển số 62F1-232.20 và 53Y5-4116.

Công an huyện Bến Lức đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo đúng quy định.

3 đối tượng cùng tang vật gồm hai xe máy biển số 62F1-232.20 và 53Y5-4116. Ảnh: T.L.

Quy định về tội trộm cắp tài sản

Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh cho hay, tội trộm cắp tài sản được quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 cụ thể như sau:

Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm; Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; Tài sản là di vật, cổ vật.

Trường hợp người dân phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: Có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm; Hành hung để tẩu thoát; Tài sản là bảo vật quốc gia; Tái phạm nguy hiểm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

Người vi phạm sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm nếu thuộc một trong những trường hợp sau: Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.