Có tiền đầu tư từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, nuôi cá lồng, nuôi ốc nhồi, nhiều nông dân Bắc Ninh là tỷ phú

Không chỉ là "bà đỡ" cho các mô hình kinh tế hiệu quả, ngay sau khi sáp nhập tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Ninh trở thành đơn vị đầu tiên trong 34 tỉnh, thành được phê duyệt đề án hợp nhất quỹ.

Nông dân Bắc Ninh đẩy mạnh liên kết sản xuất từ dự án Quỹ HTND

HTX sản xuất rau củ quả nông sản an toàn thôn Liên Ấp, xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh là một trong những đơn vị được tiếp cận sớm nguồn Quỹ HTND tỉnh Bắc Ninh. Ông Nguyễn Văn Hiệp - Giám đốc HTX sản xuất rau củ quả nông sản an toàn thôn Liên Ấp cho biết: Năm 2018, HTX được thành lập với 134 hộ tham gia trên diện tích gần 40ha. Tuy nhiên, nguồn thu nhập chỉ xoay quanh việc trồng rau, nên các thành viên trong HTX đa phần đều thiếu vốn sản xuất.

Trước khó khăn đó, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã tạo điều kiện cho các thành viên trong HTX vay số tiền trên 1 tỷ đồng để mua sắm các trang thiết bị máy móc để mở rộng trồng rau VietGAP.

Chị Lương Thị Thúy Hương (bên trái) ở phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh đầu tư mô hình nuôi ốc nhồi đem lại hiệu quả kinh tế cao từ nguồn vốn Quỹ HTND. Ảnh: Đỗ Thành Nam

"Nguồn vốn Quỹ HTND đã giúp các thành viên trong HTX vượt qua giai đoạn khó khăn và trở thành HTX điển hình trong việc sản xuất, tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đến nay, doanh thu của HTX sản xuất rau củ quả nông sản an toàn thôn Liên Ấp đạt từ 6-7 tỷ đồng/năm" - ông Hiệp cho biết.

Tương tự, HTX dịch vụ nuôi trồng thủy sản Chiến Thắng, thôn Kiều Lương, xã Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh là một trong những đơn vị được Hội Nông dân hỗ trợ vay 1 tỷ đồng vốn Quỹ HTND tỉnh.

Ông Vũ Văn Chiến - Giám đốc HTX dịch vụ nuôi trồng thủy sản Chiến Thắng cho biết: "Năm 2019, HTX thành lập với 10 thành viên tham gia nuôi cá lồng trên sông, quy mô 200 lồng. Nuôi cá lồng đòi hỏi vốn đầu tư lớn, nên các thành viên trong HTX đa phần đều thiếu vốn. Đồng hành cùng với HTX, năm 2020, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã tạo điều kiện cho HTX vay 1 tỷ đồng vốn Quỹ HTND để mua sắm các thiết bị hỗ trợ thêm việc nuôi cá theo hướng VietGAP. Nhờ đó, HTX vượt qua giai đoạn khó khăn và trở thành điển hình trong sản xuất, tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh”.

Đến nay, HTX Chiến Thắng có 16 thành viên với tổng số 320 lồng cá. Bình quân mỗi năm cung ứng ra thị trường 600 - 700 tấn cá các loại, tổng doanh thu đạt 43-46 tỷ đồng/năm".

HTX dịch vụ nuôi trồng thủy sản Chiến Thắng, thôn Kiều Lương, xã Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh được vay 1 tỷ đồng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân để mua sắm các thiết bị hỗ trợ thêm việc nuôi cá theo hướng VietGAP.

Cùng với phát triển các mô hình kinh tế tập thể, từ nguồn vốn Quỹ HTND, nhiều nông dân Bắc Ninh đã mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới của nông dân Bắc Ninh đem lại hiệu quả cao, mở hướng đi mới cho phát triển kinh tế nông thôn của tỉnh.

Điển hình như mô hình nuôi ốc nhồi của chị Lương Thị Thúy Hương ở tổ dân phố Phúc Hạ, phường Đa Mai. Chị Hương cho biết, gia đình chị có 2 ao rộng gần 1.500m2. Trước đây, chị nuôi thả cá. Sau đó, nhận thấy nuôi ốc nhồi có giá trị hơn nên gia đình chuyển ao nhỏ sang nuôi ốc nhồi. “Năm 2022, gia đình tôi được Hội Nông dân cho vay 50 triệu đồng từ Quỹ HTND. Nhờ có nguồn vốn ưu đãi, gia đình có điều kiện mở rộng sản xuất, cải thiện kinh tế”- chị Hương phấn khởi nói.

Cùng với gia đình chị Hương, năm 2022, tổ dân phố Phúc Hạ có 2 hộ được vay từ Quỹ HTND theo chương trình thực hiện Dự án nuôi giống ốc nhồi thương phẩm, với tổng số tiền 136 triệu đồng, thời hạn vay 3 năm. Ốc được nuôi bằng rau, cỏ trong tự nhiên, chất lượng bảo đảm, việc tiêu thụ rất thuận lợi. Đến nay, cả tổ dân phố Phúc Hạ có 15 hộ nuôi ốc nhồi, tổng thu nhập trung bình đạt 2,3 tỷ đồng/năm.

Hợp nhất vốn Quỹ HTND 2 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, hỗ trợ cho nông dân nhiều hơn

Ngay sau sáp nhập Bắc Ninh, Bắc Giang, ngày 1/7/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đã ký Quyết định phê duyệt Đề án thành lập Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở hợp nhất Quỹ HTND tỉnh Bắc Giang và Quỹ HTND tỉnh Bắc Ninh.

Ông Nguyễn Hoàng Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau khi sáp nhập hai tỉnh Bắc Ninh - Bắc Giang, việc hợp nhất Quỹ HTND là một yêu cầu cấp thiết.

Nhờ quyết liệt làm tốt công tác tham mưu, đề xuất, Hội Nông dân tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn ký Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 1/7/2025, phê duyệt Đề án thành lập Quỹ HTND tỉnh Bắc Ninh mới trên cơ sở hợp nhất Quỹ HTND của hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

Ông Nguyễn Hoàng Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Ninh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm và công tác quản lý Quỹ HTND sau hợp nhất. Ảnh: Khương Lực.

Theo đó, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh trở thành đơn vị đầu tiên trong 34 tỉnh, thành phố được phê duyệt Đề án Quỹ HTND sau hợp nhất tỉnh.

Đề án thành lập Quỹ HTND tỉnh Bắc Ninh nêu rõ, Quỹ HTND tỉnh Bắc Ninh là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc Hội Nông dân tỉnh. Tính đến tháng 8/2025, tổng nguồn Quỹ HTND tỉnh Bắc Ninh đạt trên 227 tỷ đồng, là điểm tựa tài chính giúp nhiều tổ hợp tác, HTX vượt qua khó khăn, mở rộng sản xuất.

Khẳng định hiệu quả nguồn vốn này, ông Lã Văn Đoàn – Phó Chủ tịch Hội Nông dân, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh: Quỹ HTND là công cụ tài chính quan trọng của Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh nhằm hỗ trợ hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị trong lĩnh vực nông nghiệp.

Theo đó, song song với việc tổ chức sản xuất, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã tích cực huy động và khai thác nguồn vốn hỗ trợ. Từ Quỹ HTND, Hội Nông dân tỉnh đã được giải ngân cho 11 tổ hợp tác, HTX tham gia chương trình OCOP.

Đến nay toàn tỉnh Bắc Ninh đã có 503 tổ hợp tác, 167 HTX và 154 chi, tổ hội nghề nghiệp do Hội tham gia thành lập. Nhiều HTX, THT không chỉ dừng lại ở việc “liên kết hình thức” mà đã đi vào thực chất: xây dựng vùng sản xuất tập trung, áp dụng quy trình VietGAP, GlobalGAP, liên kết chuỗi giá trị và hình thành thương hiệu nông sản…

Với sự đồng hành, hỗ trợ của Hội, nông dân tỉnh Bắc Ninh đã tích cực tham gia các phong trào thi đua do Hội Nông dân phát động. Hằng năm, hàng trăm nghìn lượt hộ tham gia đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, hàng chục nghìn hộ đạt danh hiệu các cấp. Riêng giai đoạn 2023 – 2025, toàn tỉnh Bắc Ninh có trên 300.000 lượt hộ đăng ký, hơn 175.000 lượt hộ được công nhận danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Trên nền tảng những kết quả đạt được, Hội Nông dân Bắc Ninh sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, trở thành “bà đỡ” tin cậy, là điểm tựa vững chắc của nông dân, góp phần đưa kinh tế tập thể phát triển ngày càng hiệu quả, đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông thôn văn minh, quê hương Kinh Bắc giàu đẹp.

