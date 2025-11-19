Chủ đề nóng

Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Giá vàng biến động mạnh
Hội và Cuộc sống
Thứ tư, ngày 19/11/2025 19:01 GMT+7

Có tiền đầu tư từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, nuôi cá lồng, nuôi ốc nhồi, nhiều nông dân Bắc Ninh là tỷ phú

+ aA -
Đức Thịnh Thứ tư, ngày 19/11/2025 19:01 GMT+7
Cùng với phát triển các mô hình kinh tế tập thể, từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Ninh, nhiều nông dân Bắc Ninh đã mạnh dạn phát triển nhiều nhiều mô hình hay, cách làm mới, mở hướng đi mới cho phát triển kinh tế nông thôn của tỉnh. Điển hình như mô hình nuôi cá lồng trên sông, hay mô hình nuôi ốc nhồi đã mang lại thu nhập cao cho nông dân Bắc Ninh.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Không chỉ là "bà đỡ" cho các mô hình kinh tế hiệu quả, ngay sau khi sáp nhập tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Ninh trở thành đơn vị đầu tiên trong 34 tỉnh, thành được phê duyệt đề án hợp nhất quỹ.

Nông dân Bắc Ninh đẩy mạnh liên kết sản xuất từ dự án Quỹ HTND

HTX sản xuất rau củ quả nông sản an toàn thôn Liên Ấp, xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh là một trong những đơn vị được tiếp cận sớm nguồn Quỹ HTND tỉnh Bắc Ninh. Ông Nguyễn Văn Hiệp - Giám đốc HTX sản xuất rau củ quả nông sản an toàn thôn Liên Ấp cho biết: Năm 2018, HTX được thành lập với 134 hộ tham gia trên diện tích gần 40ha. Tuy nhiên, nguồn thu nhập chỉ xoay quanh việc trồng rau, nên các thành viên trong HTX đa phần đều thiếu vốn sản xuất.

Trước khó khăn đó, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã tạo điều kiện cho các thành viên trong HTX vay số tiền trên 1 tỷ đồng để mua sắm các trang thiết bị máy móc để mở rộng trồng rau VietGAP.

Chị Lương Thị Thúy Hương (bên trái) ở phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh đầu tư mô hình nuôi ốc nhồi đem lại hiệu quả kinh tế cao từ nguồn vốn Quỹ HTND. Ảnh: Đỗ Thành Nam

"Nguồn vốn Quỹ HTND đã giúp các thành viên trong HTX vượt qua giai đoạn khó khăn và trở thành HTX điển hình trong việc sản xuất, tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.  Đến nay, doanh thu của HTX sản xuất rau củ quả nông sản an toàn thôn Liên Ấp đạt từ 6-7 tỷ đồng/năm" - ông Hiệp cho biết.

Tương tự, HTX dịch vụ nuôi trồng thủy sản Chiến Thắng, thôn Kiều Lương, xã Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh là một trong những đơn vị được Hội Nông dân hỗ trợ vay 1 tỷ đồng vốn Quỹ HTND tỉnh.

Ông Vũ Văn Chiến - Giám đốc HTX dịch vụ nuôi trồng thủy sản Chiến Thắng cho biết: "Năm 2019, HTX thành lập với 10 thành viên tham gia nuôi cá lồng trên sông, quy mô 200 lồng. Nuôi cá lồng đòi hỏi vốn đầu tư lớn, nên các thành viên trong HTX đa phần đều thiếu vốn. Đồng hành cùng với HTX, năm 2020, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã tạo điều kiện cho HTX vay 1 tỷ đồng vốn Quỹ HTND để mua sắm các thiết bị hỗ trợ thêm việc nuôi cá theo hướng VietGAP. Nhờ đó, HTX vượt qua giai đoạn khó khăn và trở thành điển hình trong sản xuất, tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh”.

Đến nay, HTX Chiến Thắng có 16 thành viên với tổng số 320 lồng cá. Bình quân mỗi năm cung ứng ra thị trường 600 - 700 tấn cá các loại, tổng doanh thu đạt 43-46 tỷ đồng/năm".

HTX dịch vụ nuôi trồng thủy sản Chiến Thắng, thôn Kiều Lương, xã Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh được vay 1 tỷ đồng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân để mua sắm các thiết bị hỗ trợ thêm việc nuôi cá theo hướng VietGAP.

Cùng với phát triển các mô hình kinh tế tập thể, từ nguồn vốn Quỹ HTND, nhiều nông dân Bắc Ninh đã mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới của nông dân Bắc Ninh đem lại hiệu quả cao, mở hướng đi mới cho phát triển kinh tế nông thôn của tỉnh.

Điển hình như mô hình nuôi ốc nhồi của chị Lương Thị Thúy Hương ở tổ dân phố Phúc Hạ, phường Đa Mai. Chị Hương cho biết, gia đình chị có 2 ao rộng gần 1.500m2. Trước đây, chị nuôi thả cá. Sau đó, nhận thấy nuôi ốc nhồi có giá trị hơn nên gia đình chuyển ao nhỏ sang nuôi ốc nhồi. “Năm 2022, gia đình tôi được Hội Nông dân cho vay 50 triệu đồng từ Quỹ HTND. Nhờ có nguồn vốn ưu đãi, gia đình có điều kiện mở rộng sản xuất, cải thiện kinh tế”- chị Hương phấn khởi nói.

Cùng với gia đình chị Hương, năm 2022, tổ dân phố Phúc Hạ có 2 hộ được vay từ Quỹ HTND theo chương trình thực hiện Dự án nuôi giống ốc nhồi thương phẩm, với tổng số tiền 136 triệu đồng, thời hạn vay 3 năm. Ốc được nuôi bằng rau, cỏ trong tự nhiên, chất lượng bảo đảm, việc tiêu thụ rất thuận lợi. Đến nay, cả tổ dân phố Phúc Hạ có 15 hộ nuôi ốc nhồi, tổng thu nhập trung bình đạt 2,3 tỷ đồng/năm.

Hợp nhất vốn Quỹ HTND 2 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, hỗ trợ cho nông dân nhiều hơn

Ngay sau sáp nhập Bắc Ninh, Bắc Giang, ngày 1/7/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đã ký Quyết định phê duyệt Đề án thành lập Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở hợp nhất Quỹ HTND tỉnh Bắc Giang và Quỹ HTND tỉnh Bắc Ninh.

Ông Nguyễn Hoàng Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau khi sáp nhập hai tỉnh Bắc Ninh - Bắc Giang, việc hợp nhất Quỹ HTND là một yêu cầu cấp thiết.

Nhờ quyết liệt làm tốt công tác tham mưu, đề xuất, Hội Nông dân tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn ký Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 1/7/2025, phê duyệt Đề án thành lập Quỹ HTND tỉnh Bắc Ninh mới trên cơ sở hợp nhất Quỹ HTND của hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

Ông Nguyễn Hoàng Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Ninh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm và công tác quản lý Quỹ HTND sau hợp nhất. Ảnh: Khương Lực.

Theo đó, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh trở thành đơn vị đầu tiên trong 34 tỉnh, thành phố được phê duyệt Đề án Quỹ HTND sau hợp nhất tỉnh.

Đề án thành lập Quỹ HTND tỉnh Bắc Ninh nêu rõ, Quỹ HTND tỉnh Bắc Ninh là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc Hội Nông dân tỉnh. Tính đến tháng 8/2025, tổng nguồn Quỹ HTND tỉnh Bắc Ninh đạt trên 227 tỷ đồng, là điểm tựa tài chính giúp nhiều tổ hợp tác, HTX vượt qua khó khăn, mở rộng sản xuất.

Khẳng định hiệu quả nguồn vốn này, ông Lã Văn Đoàn – Phó Chủ tịch Hội Nông dân, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh: Quỹ HTND là công cụ tài chính quan trọng của Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh nhằm hỗ trợ hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị trong lĩnh vực nông nghiệp.

Theo đó, song song với việc tổ chức sản xuất, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã tích cực huy động và khai thác nguồn vốn hỗ trợ. Từ Quỹ HTND, Hội Nông dân tỉnh đã được giải ngân cho 11 tổ hợp tác, HTX tham gia chương trình OCOP.

Đến nay toàn tỉnh Bắc Ninh đã có 503 tổ hợp tác, 167 HTX và 154 chi, tổ hội nghề nghiệp do Hội tham gia thành lập. Nhiều HTX, THT không chỉ dừng lại ở việc “liên kết hình thức” mà đã đi vào thực chất: xây dựng vùng sản xuất tập trung, áp dụng quy trình VietGAP, GlobalGAP, liên kết chuỗi giá trị và hình thành thương hiệu nông sản…

Với sự đồng hành, hỗ trợ của Hội, nông dân tỉnh Bắc Ninh đã tích cực tham gia các phong trào thi đua do Hội Nông dân phát động. Hằng năm, hàng trăm nghìn lượt hộ tham gia đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, hàng chục nghìn hộ đạt danh hiệu các cấp. Riêng giai đoạn 2023 – 2025, toàn tỉnh Bắc Ninh có trên 300.000 lượt hộ đăng ký, hơn 175.000 lượt hộ được công nhận danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Trên nền tảng những kết quả đạt được, Hội Nông dân Bắc Ninh sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, trở thành “bà đỡ” tin cậy, là điểm tựa vững chắc của nông dân, góp phần đưa kinh tế tập thể phát triển ngày càng hiệu quả, đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông thôn văn minh, quê hương Kinh Bắc giàu đẹp.

Tham khảo thêm

Tỷ phú Bắc Ninh nuôi vịt cho nghe nhạc các kiểu khiến cả làng tò mò

Tỷ phú Bắc Ninh nuôi vịt cho nghe nhạc các kiểu khiến cả làng tò mò

Nông thôn mới xã này ở Bắc Ninh, thêm biệt thự to, nhà đẹp long lanh nhờ dân rủ nhau đi xuất ngoại

Nông thôn mới xã này ở Bắc Ninh, thêm biệt thự to, nhà đẹp long lanh nhờ dân rủ nhau đi xuất ngoại

'Cầm tay chỉ việc', nông dân một xã miền núi ở tỉnh Bắc Ninh làm giàu từ nuôi gà 6 ngón, trồng ra 'củ thần dược'

"Cầm tay chỉ việc", nông dân một xã miền núi ở tỉnh Bắc Ninh làm giàu từ nuôi gà 6 ngón, trồng ra "củ thần dược"

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai (địa phận tỉnh Yên Bái trước đây) tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức hội viên

Thời gian qua, Hội Nông dân xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai (địa phận tỉnh Yên Bái trước đây) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến với hội viên. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của hội viên nông dân, đóng góp quan trọng cho sự ổn định và phát triển bền vững của địa phương.

Hội Nông dân Thanh Hóa nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về công tác giảm nghèo

Hội và Cuộc sống
Hội Nông dân Thanh Hóa nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về công tác giảm nghèo

Hội Nông dân Hà Tĩnh triển khai mô hình chăn nuôi bò nái sinh sản hỗ trợ 60 hộ nghèo thoát nghèo bền vững

Hội và Cuộc sống
Hội Nông dân Hà Tĩnh triển khai mô hình chăn nuôi bò nái sinh sản hỗ trợ 60 hộ nghèo thoát nghèo bền vững

Đồng Tháp có hơn 1.000 sản phẩm được công nhận OCOP

Hội và Cuộc sống
Đồng Tháp có hơn 1.000 sản phẩm được công nhận OCOP

Đọc thêm

Đoàn Văn Hậu đếm ngược ngày trở lại V.League
Thể thao

Đoàn Văn Hậu đếm ngược ngày trở lại V.League

Thể thao

Trang chủ CLB CAHN xác nhận Đoàn Văn Hậu được đăng ký cho giai đoạn lượt về của mùa giải V.League 2025/2026.

Những lưu ý quan trọng khi chuyển đổi đất trồng lúa sang đất ở
Bạn đọc

Những lưu ý quan trọng khi chuyển đổi đất trồng lúa sang đất ở

Bạn đọc

 Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh đã đưa ra lưu ý quan trọng trong trường hợp người dân có nhu cầu thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất ở.

'Con không kịp cứu mẹ. Mẹ ơi…' - tiếng kêu xé lòng giữa lũ dữ Gia Lai
Tin tức

"Con không kịp cứu mẹ. Mẹ ơi…" - tiếng kêu xé lòng giữa lũ dữ Gia Lai

Tin tức

"Chỉ cứu được ba. Tìm thấy mẹ, thì mẹ mất rồi", "Con không kịp cứu mẹ, mẹ ơi…", "Cứu gia đình tôi với!", "Con ơi, bà ơi… đang ở đâu", "Đứa con bại liệt của tôi mất theo dòng lũ", "Không có các chú, tôi đã mất con rồi!". Những tiếng kêu ấy, hòa vào tiếng mưa xối xả và dòng nước cuồn cuộn ở Gia Lai, trở thành những âm thanh xé lòng nhất mà phóng viên Dân Việt từng nghe.

Một ông nông dân ở Ninh Bình 'liều' thuê 5 mẫu đất, nuôi loài đặc sản, hễ đến tuổi sinh đẻ cản chả kịp, bán hút hàng
Nhà nông

Một ông nông dân ở Ninh Bình "liều" thuê 5 mẫu đất, nuôi loài đặc sản, hễ đến tuổi sinh đẻ cản chả kịp, bán hút hàng

Nhà nông

Suốt nhiều năm nuôi cá chép, nuôi cá lóc, ít ai ngờ ông Nguyễn Văn Năm, phường Nguyễn Uý, tỉnh Ninh Bình (địa phận Kim Bảng, tỉnh Hà Nam trước đây) lại bén duyên, đổi nghề rồi dựng nên mô hình nuôi ốc nhồi (ốc bươu đen) quy mô hàng mẫu. Con đặc sản bình dân này hễ đến tuổi sinh đẻ là cản chả kịp, mang lại thu nhập tốt và gia đình ông Năm trở thành đầu mối cung cấp ốc thương phẩm cho nhiều địa phương.

Thủ Thiêm kéo sóng đầu tư trở lại trung tâm TP.HCM: Chung cư hạng sang bước vào chu kỳ tăng giá mới
Chuyển động Sài Gòn

Thủ Thiêm kéo sóng đầu tư trở lại trung tâm TP.HCM: Chung cư hạng sang bước vào chu kỳ tăng giá mới

Chuyển động Sài Gòn

Sự dịch chuyển trọng tâm phát triển về phía Đông TP.HCM đang mở ra một chu kỳ tái cơ cấu không gian đô thị mới. Khu vực Thủ Thiêm trở thành tâm điểm nhờ vai trò trung tâm tài chính mới, kéo theo sự tăng nhiệt của phân khúc bất động sản cao cấp.

Ukraine, các đồng minh châu Âu đang ở trong thời khắc nguy hiểm
Thế giới

Ukraine, các đồng minh châu Âu đang ở trong thời khắc nguy hiểm

Thế giới

Một kế hoạch hòa bình Mỹ–Nga yêu cầu những nhượng bộ lớn từ Ukraine đã khiến Kiev và các đồng minh chao đảo, buộc phải tổ chức họp khẩn cấp phút chót tại Geneva với hy vọng thuyết phục Washington thay đổi lập trường.

Thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị cán bộ cần tăng cường đi cơ sở
Kinh tế

Thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị cán bộ cần tăng cường đi cơ sở

Kinh tế

Làm việc với Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu, ngoài làm tốt công tác chuyên môn, các lãnh đạo, cán bộ cần tăng cường đi cơ sở nắm bắt tình hình, hướng dẫn chuyên môn đối với cán bộ xã, phường.

Sắp sửa vận hành sàn giao dịch thịt heo ở thành phố lớn nhất nước
Chuyển động Sài Gòn

Sắp sửa vận hành sàn giao dịch thịt heo ở thành phố lớn nhất nước

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM sẽ thí điểm vận hành sàn giao dịch thịt heo trong tháng 12/2025 và chính thức hoạt động vào khoảng cuối quý I năm sau. Sàn giao dịch thịt heo của TP.HCM hướng đến minh bạch giá, an tâm về chất lượng cho người tiêu dùng.

Ông lão bí ẩn khiến Long Vương cũng phải kinh sợ trong Tây du ký là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Ông lão bí ẩn khiến Long Vương cũng phải kinh sợ trong Tây du ký là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong Tây du ký, Viên Thủ Thành là một phàm nhân nhưng tài năng của ông khiến cả Long Vương cũng phải khiếp sợ.

“Giữ hồn” bản sắc văn hóa: Cách người Mai Hạ ở Phú Thọ nâng tầm nghề truyền thống
Văn hóa - Giải trí

“Giữ hồn” bản sắc văn hóa: Cách người Mai Hạ ở Phú Thọ nâng tầm nghề truyền thống

Văn hóa - Giải trí

Từ những khung cửi nằm bên nếp nhà sàn hay bí quyết nấu rượu gia truyền, người dân xã Mai Hạ (tỉnh Phú Thọ) đã biết cách “thổi hồn” vào sản phẩm, gắn kết với du lịch và xuất khẩu. Hướng đi này không chỉ giúp bảo tồn văn hóa dân tộc Thái mà còn mang lại thu nhập ổn định cho lao động nông thôn.

Ca sĩ Nhật Kim Anh hạnh phúc bình yên bên mẹ cùng hai con, hé lộ về con gái lai Tây
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Nhật Kim Anh hạnh phúc bình yên bên mẹ cùng hai con, hé lộ về con gái lai Tây

Văn hóa - Giải trí

Nữ diễn viên, ca sĩ Nhật Kim Anh khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa với những khoảnh khắc ngọt ngào bên mẹ cùng 2 con.

Huế lấy ý kiến về bảng giá đất áp dụng từ năm 2026: Khu trung tâm có thể lên đến gần 100 triệu đồng/m²
Nhà đất

Huế lấy ý kiến về bảng giá đất áp dụng từ năm 2026: Khu trung tâm có thể lên đến gần 100 triệu đồng/m²
9

Nhà đất

Theo dự thảo nghị quyết quy định bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ năm 2026 ở Huế, nhiều tuyến đường trung tâm có giá vị trí 1 gần 100 triệu đồng/m²

Đông người đến viếng tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi ở Quảng Trị
Tin tức

Đông người đến viếng tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi ở Quảng Trị

Tin tức

Đông người dân đã đến viếng tài xế N.V.Th (phường Ba Đồn, Quảng Trị) sau khi thi thể ông được tìm thấy cách nơi bị lũ cuốn trôi 32km và được đưa về gia đình để tổ chức mai táng.

Phần đất vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp có được công nhận không?
Bạn đọc

Phần đất vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp có được công nhận không?

Bạn đọc

Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh cho biết: Người dân cần lưu ý, nếu phần đất chuyển nhượng vượt hạn mức, phần diện tích vượt có thể không được công nhận quyền sử dụng.

Thủ môn Quan Văn Chuẩn nhận thưởng từ Hà Nội FC
Thể thao

Thủ môn Quan Văn Chuẩn nhận thưởng từ Hà Nội FC

Thể thao

Thủ môn Quan Văn Chuẩn hoàn tất gia hạn hợp đồng với Hà Nội FC, kéo dài hành trình cùng đội bóng Thủ đô đến năm 2030.

CLB Công an TP.HCM vs CLB TP.HCM: Trận derby lệch kèo
Thể thao

CLB Công an TP.HCM vs CLB TP.HCM: Trận derby lệch kèo

Thể thao

Trận đấu giữa CLB Công an TP.HCM và CLB TP.HCM trên sân Thống Nhất ở vòng 1/8 Cúp quốc gia là trận derby lệch kèo giữa hai đội bóng cùng thành phố.

Loại thực phẩm rẻ hơn rau, bổ ngang thịt, siêu vitamin, làm món này vừa dễ vừa hao cơm
Gia đình

Loại thực phẩm rẻ hơn rau, bổ ngang thịt, siêu vitamin, làm món này vừa dễ vừa hao cơm

Gia đình

Hàm lượng dinh dưỡng loại thực phẩm thanh đạm này cao, siêu giàu vitamin, có thể thay thế được thịt trong mỗi bữa ăn mà giá thành vô cùng rẻ.

Cơn lũ lịch sử đi qua, người dân Khánh Hòa 'trắng tay'
Xã hội

Cơn lũ lịch sử đi qua, người dân Khánh Hòa "trắng tay"

Xã hội

Cơn lũ lịch sử chưa từng có ở Khánh Hòa đã cướp đi nhiều sinh mạng, hàng ngàn ngôi nhà bị nhấn chìm và nhiều tài sản của người dân trôi theo dòng nước dữ.

Ra mắt Cẩm nang “Điểm đến sản xuất phim”, TP.HCM mời gọi nhà làm phim quốc tế
Chuyển động Sài Gòn

Ra mắt Cẩm nang “Điểm đến sản xuất phim”, TP.HCM mời gọi nhà làm phim quốc tế

Chuyển động Sài Gòn

Sáng 23/11, TP.HCM ra mắt Cẩm nang “Điểm đến sản xuất phim”, hỗ trợ đoàn phim quốc tế tiếp cận bối cảnh, dịch vụ, hạ tầng và thủ tục quay phim.

Xuất hiện băng giá trên đỉnh Fansipan
Xã hội

Xuất hiện băng giá trên đỉnh Fansipan

Xã hội

Vào sáng sớm nay (23/11), khu vực đỉnh Fansipan, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai, nhiệt độ xuống rất thấp, xuất hiện lớp băng mỏng.

Hai lần đánh đề đều trúng, nạn nhân bị lừa mất 1,4 tỷ đồng
Pháp luật

Hai lần đánh đề đều trúng, nạn nhân bị lừa mất 1,4 tỷ đồng

Pháp luật

Hai lần đánh đề đều trúng theo số do đối tượng lừa đảo cung cấp, một người đàn ông ở Đà Nẵng sau đó bị lừa chuyển 1,4 tỷ đồng.

TP.HCM thông xe cầu Bình Triệu 1 sau chín tháng thi công: Hoàn thành nâng tĩnh không bằng công nghệ lần đầu áp dụng
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM thông xe cầu Bình Triệu 1 sau chín tháng thi công: Hoàn thành nâng tĩnh không bằng công nghệ lần đầu áp dụng

Chuyển động Sài Gòn

Cầu Bình Triệu 1 đã chính thức thông xe sau hơn 9 tháng thi công nâng tĩnh không. Công trình trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng này không chỉ giải quyết điểm nghẽn giao thông đường thủy mà còn mở ra hướng đi mới cho việc cải tạo các cây cầu cũ tại Việt Nam bằng giải pháp kỹ thuật cao.

Châu Âu đang bàn mưu làm hỏng kế hoạch của ông Trump
Điểm nóng

Châu Âu đang bàn mưu làm hỏng kế hoạch của ông Trump

Điểm nóng

Những người ủng hộ Kiev tại EU đang tìm cách viết lại phần lớn kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump dành cho Ukraine, Bloomberg đưa tin, trích dẫn nguồn tin thân cận.

Hỗ trợ thêm 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ
Tin tức

Hỗ trợ thêm 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Tin tức

Thủ tướng quyết định hỗ trợ 1.100 tỷ đồng cho 4 địa phương: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Người phụ nữ mang thai 36 tuần bị đâm khi đang bán bánh mì: Em bé trong bụng bị thương, giờ sức khỏe ra sao?
Xã hội

Người phụ nữ mang thai 36 tuần bị đâm khi đang bán bánh mì: Em bé trong bụng bị thương, giờ sức khỏe ra sao?

Xã hội

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, người phụ nữ mang thai 36 tuần ở xã Phong Điền, TP.Cần Thơ bị người đàn ông dùng dao đâm thủng bụng hiện sức khỏe đã ổn định. Trước đó, nữ bệnh nhân đã bị đâm thủng ruột non, thủng tử cung.

Gia Lai tìm chủ đầu tư thực hiện dự án hơn 48.000 tỷ đồng
Nhà đất

Gia Lai tìm chủ đầu tư thực hiện dự án hơn 48.000 tỷ đồng

Nhà đất

Dự án điện gió Hòn Trâu giai đoạn 1 vừa được Gia Lai phê duyệt chủ trương đầu tư, mở đường cho tổ hợp 750 MW chuẩn bị triển khai.

Căn biệt thự “kín ngoài - mở trong” gây ấn tượng với lớp vỏ kín và không gian nghỉ dưỡng mở đằng sau
Nhà đất

Căn biệt thự “kín ngoài - mở trong” gây ấn tượng với lớp vỏ kín và không gian nghỉ dưỡng mở đằng sau

Nhà đất

Căn biệt thự được “bọc” kín bằng mảng tường nâu, những hệ lam và cây xanh bao quanh. Với thiết kế phá cách, độc đáo, không gian nghỉ dưỡng phóng khoáng mang đến những điều bất ngờ khi đặt chân vào ngôi nhà.

Xã Hướng Hùng (Quảng Trị): Đường vào bản bị lũ tàn phá, sản phụ đi đẻ cả đoàn phải khiêng võng vượt sông
Bạn đọc

Xã Hướng Hùng (Quảng Trị): Đường vào bản bị lũ tàn phá, sản phụ đi đẻ cả đoàn phải khiêng võng vượt sông

Bạn đọc

Tuyến đường nối quốc lộ 9 vào 2 bản (thôn) Cát, Trỉa, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị nhiều năm qua bị lũ lụt tàn phá gây chia cắt, trở thành nỗi ám ảnh của người dân. Người dân nơi đây gặp khó khăn trăm bề, nhất là mỗi khi có người ốm đau, trở dạ cần đến bệnh viện.

Arsenal vs Tottenham (23h30 ngày 23/11): Cơ hội bứt phá cho “Pháo thủ”
Thể thao

Arsenal vs Tottenham (23h30 ngày 23/11): Cơ hội bứt phá cho “Pháo thủ”

Thể thao

Arsenal vs Tottenham là trận đấu thuộc vòng 12 Premier League 2025/2026 và đây là dịp tốt để thầy trò HLV Mikel Arteta củng cố vững chắc hơn nữa ngôi đầu bảng.

Vĩnh biệt PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, người khai sinh Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Chuyển động Sài Gòn

Vĩnh biệt PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, người khai sinh Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Chuyển động Sài Gòn

Cố Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, người đặt nền móng và dẫn dắt ngôi trường từ một trung tâm dạy nghề lên đại học, đã từ trần ở tuổi 74.

Tin đọc nhiều

1

Trung Quốc, Nhật Bản còn đang nghiên cứu, Việt Nam sản xuất thành công loài cá quý, luyện cho ăn thức ăn công nghiệp

Trung Quốc, Nhật Bản còn đang nghiên cứu, Việt Nam sản xuất thành công loài cá quý, luyện cho ăn thức ăn công nghiệp

2

Nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam vừa có tuyên bố mới về lúa gạo với các thương nhân bán gạo để làm gì?

Nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam vừa có tuyên bố mới về lúa gạo với các thương nhân bán gạo để làm gì?

3

Châu Âu đang điêu đứng vì Nga

Châu Âu đang điêu đứng vì Nga

4

Người phụ nữ Trung Quốc lên tiếng vì bị cho là nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia

Người phụ nữ Trung Quốc lên tiếng vì bị cho là nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia

5

Giá vàng hôm nay (22/11): Đồng loạt giảm mạnh

Giá vàng hôm nay (22/11): Đồng loạt giảm mạnh