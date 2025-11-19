Chủ đề nóng

Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Giá vàng biến động mạnh
Nhà nông
Thứ tư, ngày 19/11/2025 14:47 GMT+7

Xây dựng lớp nông dân chuyên nghiệp - trung tâm của chuỗi nông sản xanh, hệ sinh thái xanh

+ aA -
Khánh Nguyên Thứ tư, ngày 19/11/2025 14:47 GMT+7
Đó là một trong những ý kiến được nêu ra tại Hội thảo: “Liên kết vùng - Thúc đẩy chuỗi giá trị xanh trong nông nghiệp Việt Nam” do Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức sáng nay, 19/11 tại Hà Nội.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Chuỗi giá trị xanh - xu thế tất yếu

Theo TS. Đào Xuân Hưng, Tổng Biên tập Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường, phát triển chuỗi giá trị xanh là xu hướng tất yếu và là nhiệm vụ chiến lược trong tiến trình chuyển đổi nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững. Chuỗi giá trị xanh không chỉ giúp giảm phát thải và bảo vệ môi trường, mà còn tạo nền tảng để nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản, xây dựng thương hiệu quốc gia và tăng cường sức cạnh tranh trong bối cảnh thị trường quốc tế ngày càng yêu cầu tiêu chuẩn cao.

"Liên kết vùng sẽ hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, đồng bộ; thúc đẩy chế biến sâu, tối ưu hóa logistics và giảm thất thoát sau thu hoạch và là nền tảng quan trọng để phát triển chuỗi giá trị xanh sẽ góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp giảm phát thải; nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm thông qua chuẩn hóa quy trình và truy xuất nguồn gốc; mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt là những thị trường cao cấp ưu tiên sản phẩm bền vững; phát triển kinh tế nông thôn ổn định, nâng cao thu nhập cho nông dân, đồng thời tiến gần hơn mục tiêu phát thải ròng bằng “0” theo định hướng phát triển bền vững", TS. Đào Xuân Hưng khẳng định và nhấn mạnh, để đạt được những mục tiêu này, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học, hợp tác xã và người nông dân; đồng thời phải đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, hoàn thiện cơ chế liên kết vùng và khuyến khích đổi mới sáng tạo.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo: “Liên kết vùng - Thúc đẩy chuỗi giá trị xanh trong nông nghiệp Việt Nam”.  

Đồng quan điểm, TS.Trần Công Thắng, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách nông nghiệp và môi trường nhấn mạnh, chuỗi giá trị xanh trong nông nghiệp là mọi quá trình sản xuất, thu hoạch, chế biến, vận chuyển, phân phối đến tiêu dùng và xử lý chất thải đều được tổ chức giảm tác động môi trường, tiết kiệm tài nguyên và phát thải thấp, đảm bảo sinh kế bền vững cho nông dân.

"Việt Nam đã cam kết với thế giới thực hiện Net-zero vào năm năm 2050; Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh 2021-2030, tầm nhìn 2050 (ban hành theo Quyết định 1658/QĐ-TTg năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ: Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững đến 2030, tầm nhìn 2050 (theo Quyết định số 150/QĐ-TTg); các đề án phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam; đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp; đề án sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt,... đều đang hướng đến mục tiêu sản xuất xanh", TS.Trần Công Thắng nói.

Tuy nhiên, theo TS.Trần Công Thắng, việc phát triển các chuỗi giá trị xanh tại Việt Nam còn hạn chế do q uy mô diện tích, sản lượng, số hộ nông dân tham gia liên kết còn ít; quy mô liên kết của doanh nghiệp, HTX còn nhỏ; chưa nhiều HTX, doanh nghiệp thực hiện liên kết; nhiều liên kết thiếu bền vững, thay đổi đối tác, không thực hiện đúng HĐ, năm thực hiện năm không...

Xây dựng nông dân chuyên nghiệp, trung tâm của sản xuất xanh

Để đẩy mạnh các chuỗi sản xuất xanh, TS. Trần Công Thắng cho rằng, phải đẩy mạnh xây dựng thế hệ nông dân chuyên nghiệp, những người biết nắm vững quy trình sản xuất xanh, đáp ứng yêu cầu truy xuất – chứng nhận quốc tế, từ đó tổ chức sản xuất thông qua HTX nòng cốt – tổ nhóm nông dân chuyên nghiệp; đồng hành cùng doanh nghiệp để mở rộng thị trường và tăng giá trị gia tăng; tăng thu nhập, giảm rủi ro, nâng cao chất lượng sống nông thôn.

TS. Đào Xuân Hưng, Tổng Biên tập Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường phát biểu khai mạc hội thảo. 

TS.Trần Công Thắng cũng đề xuất cần tăng cường đầu tư hạ tầng số, thủy lợi, năng lượng sạch cho nông nghiệp; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, chuyển đổi số trong nông nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu xanh; cần có chính sách tài chính xanh…

Trong khi đó, PGS.TS Phạm Thị Thanh Ngà - Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu cho rằng, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, lan truyền theo không gian vùng và tác động mạnh đến sản xuất nông nghiệp, liên kết vùng trở thành yêu cầu tất yếu và là trụ cột của phát triển nông nghiệp xanh. Chỉ khi các địa phương phối hợp trên nền tảng dữ liệu chung, thông tin khí hậu thống nhất và quy hoạch liên thông theo lưu vực – sinh thái, nông nghiệp mới có thể nâng cao năng lực chống chịu, giảm thiểu tổn thất do thiên tai và duy trì sinh kế bền vững cho người dân.

"Liên kết vùng không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn lực đất – nước – khí hậu, mà còn tạo điều kiện hình thành vùng nguyên liệu lớn, củng cố chuỗi cung ứng xanh và tăng cường khả năng cạnh tranh của nông sản Việt Nam trong thị trường quốc tế. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để triển khai quản trị rủi ro khí hậu chủ động, tích hợp bản đồ hạn – mặn, ngập úng và bản đồ rủi ro khí hậu vào các quyết định phát triển kinh tế – xã hội, phù hợp với yêu cầu duy trì an ninh lương thực và an toàn môi trường trong dài hạn.

Toàn cảnh hội thảo. 

Quan trọng hơn, liên kết vùng là nền tảng cho việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng nông nghiệp theo hướng phát thải thấp và kinh tế tuần hoàn, dựa trên các giải pháp công nghệ hiện đại, dữ liệu khí hậu chất lượng cao và cơ chế phối hợp đa ngành – đa cấp. Việc phát triển nông nghiệp xanh vì vậy không chỉ là xu hướng, mà còn là điều kiện để Việt Nam đáp ứng các cam kết quốc tế về khí hậu và phát triển bền vững", PGS.TS Phạm Thị Thanh Ngà nhấn mạnh.

Đại diện Liên minh HTX Việt Nam đề xuất một số định hướng, giải phápnhân rộng thành công mô hình HTX xanh. Một là, cần một hệ thống giải pháp đồng bộ, trong đó Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế và định hướng hỗ trợ dài hạn. Trước hết, việc hoàn thiện hành lang pháp lý phải được đặt lên hàng đầu. Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật HTX 2023 cần sớm được ban hành đầy đủ, chi tiết, bảo đảm 8 nhóm chính sách hỗ trợ HTX đi vào cuộc sống thực chất.

Hai là, bên cạnh khung chính sách, việc nâng cao năng lực cho các chủ thể trong chuỗi liên kết là giải pháp mang tính quyết định. Đối với HTX, cần đẩy mạnh các chương trình đào tạo bài bản về quản trị doanh nghiệp hiện đại, kỹ năng đàm phán hợp đồng, marketing và quản lý tài chính cho đội ngũ lãnh đạo HTX – vai trò này các cơ quan như Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và hệ thống Liên minh HTX các tỉnh/thành phố có thể đảm nhiệm hiệu quả. Đối với nông dân, cần tăng cường công tác khuyến nông và tập huấn kỹ thuật nhằm nâng cao hiểu biết về canh tác tiên tiến, đồng thời tuyên truyền về tư duy kinh tế hợp tác và ý thức tôn trọng hợp đồng.

Ba là, thúc đẩy liên kết thực chất với khoa học – công nghệ cũng là một định hướng quan trọng.

Bốn là, ở tầm vĩ mô, cách tiếp cận chính sách cần chuyển dịch dần từ hỗ trợ ngắn hạn sang đầu tư dài hạn có điều kiện và tập trung vào việc kiến tạo hệ sinh thái cho HTX phát triển.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến, thế hệ nông dân ngày nay đang đứng trước những thách thức của cạnh tranh quốc tế, yêu cầu chất lượng ngày càng cao, đòi hỏi phải nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của sản xuất sạch, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phát huy tiềm năng của các vùng sinh thái, địa lý đặc thù.

"Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tập trung thúc đẩy các chiến lược liên kết vùng, xây dựng các mô hình hợp tác toàn diện dựa trên nguyên tắc đóng vai trò trung tâm của cộng đồng người nông dân, doanh nghiệp, nhà khoa học và chính quyền địa phương. Các giải pháp về truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc tế, phát triển sản phẩm đặc trưng, chuyển giao công nghệ đều được xem là những trụ cột để tạo ra bước tiến vững chắc trong phát triển chuỗi giá trị xanh", Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng, phát triển chuỗi giá trị không chỉ là đơn thuần trách nhiệm của ngành nông nghiệp mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội, từ đó tạo thành sức mạnh tổng thể đủ lớn để thay đổi căn bản hệ sinh thái sản xuất nông nghiệp của cả nước.

Tham khảo thêm

Quảng Trị: Ứng dụng AI trong công tác khuyến nông, hướng tới nông nghiệp thông minh, hiện đại và bền vững

Quảng Trị: Ứng dụng AI trong công tác khuyến nông, hướng tới nông nghiệp thông minh, hiện đại và bền vững

Nông thôn mới Ninh Bình trên nền tảng di sản, nơi núi gối đầu sông, điểm sáng khu vực đồng bằng sông Hồng và cả nước

Nông thôn mới Ninh Bình trên nền tảng di sản, nơi núi gối đầu sông, điểm sáng khu vực đồng bằng sông Hồng và cả nước

Cục Thủy sản và Kiểm ngư triển khai loạt giải pháp, hỗ trợ các tỉnh khôi phục sản xuất sau bão lũ

Cục Thủy sản và Kiểm ngư triển khai loạt giải pháp, hỗ trợ các tỉnh khôi phục sản xuất sau bão lũ

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Trung Quốc, Nhật Bản còn đang nghiên cứu, Việt Nam sản xuất thành công loài cá quý, luyện cho ăn thức ăn công nghiệp

Lần đầu tiên, tại Việt Nam, các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã sản xuất thành công giống cá cam, một loài cá cao cấp trong ngành nuôi trồng thủy sản biển.

Nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam vừa có tuyên bố mới về lúa gạo với các thương nhân bán gạo để làm gì?

Nhà nông
Nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam vừa có tuyên bố mới về lúa gạo với các thương nhân bán gạo để làm gì?

Quê ở vùng đất Sóc Sơn, Thanh Hóa, chính là người này cứu nguy cho cơ nghiệp họ Trịnh ở đất Thăng Long, dựng lại đời suy

Nhà nông
Quê ở vùng đất Sóc Sơn, Thanh Hóa, chính là người này cứu nguy cho cơ nghiệp họ Trịnh ở đất Thăng Long, dựng lại đời suy

Vương triều nhà Nguyễn với 9 chúa, 13 vua có đất phát tích là làng này ở Thanh Hóa

Nhà nông
Vương triều nhà Nguyễn với 9 chúa, 13 vua có đất phát tích là làng này ở Thanh Hóa

Dự báo bão (mới nhất), cơn bão số 15 trên Biển Đông có thể xuất hiện cuối tháng 11, theo chuyên gia khí tượng thủy văn

Nhà nông
Dự báo bão (mới nhất), cơn bão số 15 trên Biển Đông có thể xuất hiện cuối tháng 11, theo chuyên gia khí tượng thủy văn

Đọc thêm

Đoàn Văn Hậu đếm ngược ngày trở lại V.League
Thể thao

Đoàn Văn Hậu đếm ngược ngày trở lại V.League

Thể thao

Trang chủ CLB CAHN xác nhận Đoàn Văn Hậu được đăng ký cho giai đoạn lượt về của mùa giải V.League 2025/2026.

Những lưu ý quan trọng khi chuyển đổi đất trồng lúa sang đất ở
Bạn đọc

Những lưu ý quan trọng khi chuyển đổi đất trồng lúa sang đất ở

Bạn đọc

 Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh đã đưa ra lưu ý quan trọng trong trường hợp người dân có nhu cầu thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất ở.

'Con không kịp cứu mẹ. Mẹ ơi…' - tiếng kêu xé lòng giữa lũ dữ Gia Lai
Tin tức

"Con không kịp cứu mẹ. Mẹ ơi…" - tiếng kêu xé lòng giữa lũ dữ Gia Lai

Tin tức

"Chỉ cứu được ba. Tìm thấy mẹ, thì mẹ mất rồi", "Con không kịp cứu mẹ, mẹ ơi…", "Cứu gia đình tôi với!", "Con ơi, bà ơi… đang ở đâu", "Đứa con bại liệt của tôi mất theo dòng lũ", "Không có các chú, tôi đã mất con rồi!". Những tiếng kêu ấy, hòa vào tiếng mưa xối xả và dòng nước cuồn cuộn ở Gia Lai, trở thành những âm thanh xé lòng nhất mà phóng viên Dân Việt từng nghe.

Một ông nông dân ở Ninh Bình 'liều' thuê 5 mẫu đất, nuôi loài đặc sản, hễ đến tuổi sinh đẻ cản chả kịp, bán hút hàng
Nhà nông

Một ông nông dân ở Ninh Bình "liều" thuê 5 mẫu đất, nuôi loài đặc sản, hễ đến tuổi sinh đẻ cản chả kịp, bán hút hàng

Nhà nông

Suốt nhiều năm nuôi cá chép, nuôi cá lóc, ít ai ngờ ông Nguyễn Văn Năm, phường Nguyễn Uý, tỉnh Ninh Bình (địa phận Kim Bảng, tỉnh Hà Nam trước đây) lại bén duyên, đổi nghề rồi dựng nên mô hình nuôi ốc nhồi (ốc bươu đen) quy mô hàng mẫu. Con đặc sản bình dân này hễ đến tuổi sinh đẻ là cản chả kịp, mang lại thu nhập tốt và gia đình ông Năm trở thành đầu mối cung cấp ốc thương phẩm cho nhiều địa phương.

Thủ Thiêm kéo sóng đầu tư trở lại trung tâm TP.HCM: Chung cư hạng sang bước vào chu kỳ tăng giá mới
Chuyển động Sài Gòn

Thủ Thiêm kéo sóng đầu tư trở lại trung tâm TP.HCM: Chung cư hạng sang bước vào chu kỳ tăng giá mới

Chuyển động Sài Gòn

Sự dịch chuyển trọng tâm phát triển về phía Đông TP.HCM đang mở ra một chu kỳ tái cơ cấu không gian đô thị mới. Khu vực Thủ Thiêm trở thành tâm điểm nhờ vai trò trung tâm tài chính mới, kéo theo sự tăng nhiệt của phân khúc bất động sản cao cấp.

Ukraine, các đồng minh châu Âu đang ở trong thời khắc nguy hiểm
Thế giới

Ukraine, các đồng minh châu Âu đang ở trong thời khắc nguy hiểm

Thế giới

Một kế hoạch hòa bình Mỹ–Nga yêu cầu những nhượng bộ lớn từ Ukraine đã khiến Kiev và các đồng minh chao đảo, buộc phải tổ chức họp khẩn cấp phút chót tại Geneva với hy vọng thuyết phục Washington thay đổi lập trường.

Thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị cán bộ cần tăng cường đi cơ sở
Kinh tế

Thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị cán bộ cần tăng cường đi cơ sở

Kinh tế

Làm việc với Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu, ngoài làm tốt công tác chuyên môn, các lãnh đạo, cán bộ cần tăng cường đi cơ sở nắm bắt tình hình, hướng dẫn chuyên môn đối với cán bộ xã, phường.

Sắp sửa vận hành sàn giao dịch thịt heo ở thành phố lớn nhất nước
Chuyển động Sài Gòn

Sắp sửa vận hành sàn giao dịch thịt heo ở thành phố lớn nhất nước

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM sẽ thí điểm vận hành sàn giao dịch thịt heo trong tháng 12/2025 và chính thức hoạt động vào khoảng cuối quý I năm sau. Sàn giao dịch thịt heo của TP.HCM hướng đến minh bạch giá, an tâm về chất lượng cho người tiêu dùng.

Ông lão bí ẩn khiến Long Vương cũng phải kinh sợ trong Tây du ký là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Ông lão bí ẩn khiến Long Vương cũng phải kinh sợ trong Tây du ký là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong Tây du ký, Viên Thủ Thành là một phàm nhân nhưng tài năng của ông khiến cả Long Vương cũng phải khiếp sợ.

“Giữ hồn” bản sắc văn hóa: Cách người Mai Hạ ở Phú Thọ nâng tầm nghề truyền thống
Văn hóa - Giải trí

“Giữ hồn” bản sắc văn hóa: Cách người Mai Hạ ở Phú Thọ nâng tầm nghề truyền thống

Văn hóa - Giải trí

Từ những khung cửi nằm bên nếp nhà sàn hay bí quyết nấu rượu gia truyền, người dân xã Mai Hạ (tỉnh Phú Thọ) đã biết cách “thổi hồn” vào sản phẩm, gắn kết với du lịch và xuất khẩu. Hướng đi này không chỉ giúp bảo tồn văn hóa dân tộc Thái mà còn mang lại thu nhập ổn định cho lao động nông thôn.

Ca sĩ Nhật Kim Anh hạnh phúc bình yên bên mẹ cùng hai con, hé lộ về con gái lai Tây
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Nhật Kim Anh hạnh phúc bình yên bên mẹ cùng hai con, hé lộ về con gái lai Tây

Văn hóa - Giải trí

Nữ diễn viên, ca sĩ Nhật Kim Anh khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa với những khoảnh khắc ngọt ngào bên mẹ cùng 2 con.

Huế lấy ý kiến về bảng giá đất áp dụng từ năm 2026: Khu trung tâm có thể lên đến gần 100 triệu đồng/m²
Nhà đất

Huế lấy ý kiến về bảng giá đất áp dụng từ năm 2026: Khu trung tâm có thể lên đến gần 100 triệu đồng/m²
9

Nhà đất

Theo dự thảo nghị quyết quy định bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ năm 2026 ở Huế, nhiều tuyến đường trung tâm có giá vị trí 1 gần 100 triệu đồng/m²

Đông người đến viếng tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi ở Quảng Trị
Tin tức

Đông người đến viếng tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi ở Quảng Trị

Tin tức

Đông người dân đã đến viếng tài xế N.V.Th (phường Ba Đồn, Quảng Trị) sau khi thi thể ông được tìm thấy cách nơi bị lũ cuốn trôi 32km và được đưa về gia đình để tổ chức mai táng.

Phần đất vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp có được công nhận không?
Bạn đọc

Phần đất vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp có được công nhận không?

Bạn đọc

Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh cho biết: Người dân cần lưu ý, nếu phần đất chuyển nhượng vượt hạn mức, phần diện tích vượt có thể không được công nhận quyền sử dụng.

Thủ môn Quan Văn Chuẩn nhận thưởng từ Hà Nội FC
Thể thao

Thủ môn Quan Văn Chuẩn nhận thưởng từ Hà Nội FC

Thể thao

Thủ môn Quan Văn Chuẩn hoàn tất gia hạn hợp đồng với Hà Nội FC, kéo dài hành trình cùng đội bóng Thủ đô đến năm 2030.

CLB Công an TP.HCM vs CLB TP.HCM: Trận derby lệch kèo
Thể thao

CLB Công an TP.HCM vs CLB TP.HCM: Trận derby lệch kèo

Thể thao

Trận đấu giữa CLB Công an TP.HCM và CLB TP.HCM trên sân Thống Nhất ở vòng 1/8 Cúp quốc gia là trận derby lệch kèo giữa hai đội bóng cùng thành phố.

Loại thực phẩm rẻ hơn rau, bổ ngang thịt, siêu vitamin, làm món này vừa dễ vừa hao cơm
Gia đình

Loại thực phẩm rẻ hơn rau, bổ ngang thịt, siêu vitamin, làm món này vừa dễ vừa hao cơm

Gia đình

Hàm lượng dinh dưỡng loại thực phẩm thanh đạm này cao, siêu giàu vitamin, có thể thay thế được thịt trong mỗi bữa ăn mà giá thành vô cùng rẻ.

Cơn lũ lịch sử đi qua, người dân Khánh Hòa 'trắng tay'
Xã hội

Cơn lũ lịch sử đi qua, người dân Khánh Hòa "trắng tay"

Xã hội

Cơn lũ lịch sử chưa từng có ở Khánh Hòa đã cướp đi nhiều sinh mạng, hàng ngàn ngôi nhà bị nhấn chìm và nhiều tài sản của người dân trôi theo dòng nước dữ.

Ra mắt Cẩm nang “Điểm đến sản xuất phim”, TP.HCM mời gọi nhà làm phim quốc tế
Chuyển động Sài Gòn

Ra mắt Cẩm nang “Điểm đến sản xuất phim”, TP.HCM mời gọi nhà làm phim quốc tế

Chuyển động Sài Gòn

Sáng 23/11, TP.HCM ra mắt Cẩm nang “Điểm đến sản xuất phim”, hỗ trợ đoàn phim quốc tế tiếp cận bối cảnh, dịch vụ, hạ tầng và thủ tục quay phim.

Xuất hiện băng giá trên đỉnh Fansipan
Xã hội

Xuất hiện băng giá trên đỉnh Fansipan

Xã hội

Vào sáng sớm nay (23/11), khu vực đỉnh Fansipan, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai, nhiệt độ xuống rất thấp, xuất hiện lớp băng mỏng.

Hai lần đánh đề đều trúng, nạn nhân bị lừa mất 1,4 tỷ đồng
Pháp luật

Hai lần đánh đề đều trúng, nạn nhân bị lừa mất 1,4 tỷ đồng

Pháp luật

Hai lần đánh đề đều trúng theo số do đối tượng lừa đảo cung cấp, một người đàn ông ở Đà Nẵng sau đó bị lừa chuyển 1,4 tỷ đồng.

TP.HCM thông xe cầu Bình Triệu 1 sau chín tháng thi công: Hoàn thành nâng tĩnh không bằng công nghệ lần đầu áp dụng
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM thông xe cầu Bình Triệu 1 sau chín tháng thi công: Hoàn thành nâng tĩnh không bằng công nghệ lần đầu áp dụng

Chuyển động Sài Gòn

Cầu Bình Triệu 1 đã chính thức thông xe sau hơn 9 tháng thi công nâng tĩnh không. Công trình trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng này không chỉ giải quyết điểm nghẽn giao thông đường thủy mà còn mở ra hướng đi mới cho việc cải tạo các cây cầu cũ tại Việt Nam bằng giải pháp kỹ thuật cao.

Châu Âu đang bàn mưu làm hỏng kế hoạch của ông Trump
Điểm nóng

Châu Âu đang bàn mưu làm hỏng kế hoạch của ông Trump

Điểm nóng

Những người ủng hộ Kiev tại EU đang tìm cách viết lại phần lớn kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump dành cho Ukraine, Bloomberg đưa tin, trích dẫn nguồn tin thân cận.

Hỗ trợ thêm 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ
Tin tức

Hỗ trợ thêm 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Tin tức

Thủ tướng quyết định hỗ trợ 1.100 tỷ đồng cho 4 địa phương: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Người phụ nữ mang thai 36 tuần bị đâm khi đang bán bánh mì: Em bé trong bụng bị thương, giờ sức khỏe ra sao?
Xã hội

Người phụ nữ mang thai 36 tuần bị đâm khi đang bán bánh mì: Em bé trong bụng bị thương, giờ sức khỏe ra sao?

Xã hội

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, người phụ nữ mang thai 36 tuần ở xã Phong Điền, TP.Cần Thơ bị người đàn ông dùng dao đâm thủng bụng hiện sức khỏe đã ổn định. Trước đó, nữ bệnh nhân đã bị đâm thủng ruột non, thủng tử cung.

Gia Lai tìm chủ đầu tư thực hiện dự án hơn 48.000 tỷ đồng
Nhà đất

Gia Lai tìm chủ đầu tư thực hiện dự án hơn 48.000 tỷ đồng

Nhà đất

Dự án điện gió Hòn Trâu giai đoạn 1 vừa được Gia Lai phê duyệt chủ trương đầu tư, mở đường cho tổ hợp 750 MW chuẩn bị triển khai.

Căn biệt thự “kín ngoài - mở trong” gây ấn tượng với lớp vỏ kín và không gian nghỉ dưỡng mở đằng sau
Nhà đất

Căn biệt thự “kín ngoài - mở trong” gây ấn tượng với lớp vỏ kín và không gian nghỉ dưỡng mở đằng sau

Nhà đất

Căn biệt thự được “bọc” kín bằng mảng tường nâu, những hệ lam và cây xanh bao quanh. Với thiết kế phá cách, độc đáo, không gian nghỉ dưỡng phóng khoáng mang đến những điều bất ngờ khi đặt chân vào ngôi nhà.

Xã Hướng Hùng (Quảng Trị): Đường vào bản bị lũ tàn phá, sản phụ đi đẻ cả đoàn phải khiêng võng vượt sông
Bạn đọc

Xã Hướng Hùng (Quảng Trị): Đường vào bản bị lũ tàn phá, sản phụ đi đẻ cả đoàn phải khiêng võng vượt sông

Bạn đọc

Tuyến đường nối quốc lộ 9 vào 2 bản (thôn) Cát, Trỉa, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị nhiều năm qua bị lũ lụt tàn phá gây chia cắt, trở thành nỗi ám ảnh của người dân. Người dân nơi đây gặp khó khăn trăm bề, nhất là mỗi khi có người ốm đau, trở dạ cần đến bệnh viện.

Arsenal vs Tottenham (23h30 ngày 23/11): Cơ hội bứt phá cho “Pháo thủ”
Thể thao

Arsenal vs Tottenham (23h30 ngày 23/11): Cơ hội bứt phá cho “Pháo thủ”

Thể thao

Arsenal vs Tottenham là trận đấu thuộc vòng 12 Premier League 2025/2026 và đây là dịp tốt để thầy trò HLV Mikel Arteta củng cố vững chắc hơn nữa ngôi đầu bảng.

Vĩnh biệt PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, người khai sinh Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Chuyển động Sài Gòn

Vĩnh biệt PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, người khai sinh Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Chuyển động Sài Gòn

Cố Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, người đặt nền móng và dẫn dắt ngôi trường từ một trung tâm dạy nghề lên đại học, đã từ trần ở tuổi 74.

Tin đọc nhiều

1

Trung Quốc, Nhật Bản còn đang nghiên cứu, Việt Nam sản xuất thành công loài cá quý, luyện cho ăn thức ăn công nghiệp

Trung Quốc, Nhật Bản còn đang nghiên cứu, Việt Nam sản xuất thành công loài cá quý, luyện cho ăn thức ăn công nghiệp

2

Nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam vừa có tuyên bố mới về lúa gạo với các thương nhân bán gạo để làm gì?

Nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam vừa có tuyên bố mới về lúa gạo với các thương nhân bán gạo để làm gì?

3

Châu Âu đang điêu đứng vì Nga

Châu Âu đang điêu đứng vì Nga

4

Người phụ nữ Trung Quốc lên tiếng vì bị cho là nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia

Người phụ nữ Trung Quốc lên tiếng vì bị cho là nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia

5

Giá vàng hôm nay (22/11): Đồng loạt giảm mạnh

Giá vàng hôm nay (22/11): Đồng loạt giảm mạnh