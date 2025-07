Lợi thế nào cho TCBS tại thương vụ "bom tấn" IPO?

Hậu nâng vốn điều lệ lên trên 20.801 tỷ đồng thông qua đợt chào bán gần 119 triệu cổ phiếu riêng lẻ, ngày 10/7, CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) công bố thông tin về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng sau nhiều năm hoạt động khép kín.

Theo phương án được thông qua, công ty sẽ chào bán tối đa hơn 231 triệu cổ phiếu phổ thông, tương đương 11,11% vốn đang lưu hành. Giá chào bán chưa được công bố.

Sau IPO, vốn điều lệ dự kiến tăng từ mức 20.801 tỷ đồng lên hơn 23.133 tỷ đồng. Thời gian triển khai vào khoảng quý III/2025 đến quý I/2026, tùy theo điều kiện thị trường.

TCBS dự kiến sử dụng 70% số tiền thu về để đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán (bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư vào mảng kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu).

30% còn lại sẽ được họ đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán. Thời gian sử dụng vốn dự kiến từ quý III/2025 đến hết năm 2026.

Chủ tịch HĐQT Techcombank - ông Hồ Hùng Anh. Ảnh: Techcombank.

Liên quan đến thương vụ IPO TCBS, tại ĐHĐCĐ thường niên Techcombank, ông Hồ Hùng Anh cho biết, Techcombank đã làm việc với 2 nhà đầu tư lớn có thể tham gia trước IPO.

Tại thời điểm đó Chủ tịch Techcombank cho biết, các nhà đầu tư đánh giá rất cao tiềm năng và giá trị của TCBS. Tuy nhiên, ban lãnh đạo chưa thể đưa ra câu trả lời chính xác về giá, thời gian tới khi giao dịch thành công, ngân hàng sẽ công bố đầy đủ.

Dữ liệu thống kê của PV Dân Việt cho thấy, trong suốt quá trình hoạt động, TCBS đã ghi nhận sự hỗ trợ không ngừng từ Techcombank. Đơn cử, về mặt nhân sự cốt lõi, Hội đồng Quản trị (HĐQT) của TCBS bao gồm nhiều thành viên có kinh nghiệm và mối liên kết chặt chẽ với Techcombank.

Trong cơ cấu nhân sự HĐQT, cả 6/6 thành viên hội đồng quản trị của TCBS là các nhân sự cốt lõi của hệ sinh thái Techcombank.

Hay như tại ban điều hành, bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Tổng giám đốc TCBS từng giữ vị trí như Giám đốc trung tâm thị trường vốn - Khối nguồn vốn và thị trường Tài chính, ngân hàng Techcombank.

Bà Phạm Diệu Linh - Phó Tổng giám đốc từng có hơn 15 năm cống hiến tại Techcombank; ông Ngô Hoàng Hà - Phó Tổng giám đốc có 12 năm đồng hành cùng Techcombank, nơi ông Hà đã ghi nhiều dấu ấn với những thành tích xuất sắc cũng như những vị trí lãnh đạo cấp cao tại khối Tài chính, bao gồm: Phó Giám đốc khối Tài chính, Giám đốc cao cấp tài chính doanh nghiệp; ông Nguyễn Tuấn Cường - Phó Tổng giám đốc cũng có nhiều năm gắn bó với Techcombank, từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Đầu tư và kinh doanh Nợ....

Giới tài chính đánh giá, sự hiện diện của các thành viên này không chỉ đảm bảo sự đồng bộ trong chiến lược phát triển giữa TCBS và Techcombank mà còn tăng cường khả năng kiểm soát và giám sát hoạt động của TCBS, qua đó nâng cao hiệu quả quản trị và giảm thiểu rủi ro.

Ngoài ra, trong giai đoạn thị trường khó khăn như năm 2022, Techcombank đã tăng tỷ lệ sở hữu lên 94,2% tại TCBS (trước đó là 88,8%) thông qua việc mua 105 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ của TCBS với tổng giá trị gần 10.242 tỷ đồng.

Việc tăng vốn chủ sở hữu không chỉ đưa TCBS trở thành công ty có quy mô vốn lớn nhất thị trường tại thời điểm đó, mà còn bổ sung nguồn vốn lớn thúc đẩy mở rộng hoạt động cho vay kí quỹ của công ty, đảm bảo được các tỷ lệ an toàn tài chính trong giai đoạn khó khăn.

Mặt khác, TCBS không chỉ cung cấp dịch vụ chứng khoán truyền thống mà còn phát triển các sản phẩm tài chính sáng tạo như trái phiếu doanh nghiệp và nền tảng đầu tư trực tuyến. Việc tích hợp các dịch vụ này vào hệ sinh thái của Techcombank giúp mở rộng tệp khách hàng và tăng cường sự hiện diện của nhà băng này trên thị trường tài chính.

Chứng khoán VNDirect cho rằng kế hoạch IPO của TCBS sẽ mang lại những lợi ích tài chính đáng kể cho Techcombank. Ngược lại, sự hậu thuẫn từ Techcombank không chỉ mang lại nguồn lực tài chính dồi dào mà còn tạo sự kết nối chặt chẽ với các khách hàng doanh nghiệp lớn trong hệ sinh thái.

Cụ thể, ngân hàng có thể ghi nhận một khoản lợi nhuận tài chính đột biến trên báo cáo tài chính ngân hàng mẹ và/hoặc tiến hành định giá lại giá trị khoản đầu tư vào TCBS, từ đó góp phần nâng cao giá trị sổ sách của Techcombank trong năm 2025.

Về dài hạn, việc niêm yết sẽ giúp TCBS củng cố nền tảng vốn, tăng cường khả năng huy động trên thị trường và hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng độc lập, giảm dần sự phụ thuộc vào ngân hàng mẹ.

Ngoài ra, Techcombank cũng là đối tác chiến lược quan trọng nhất của hệ sinh thái Vingroup và Masan, điều này giúp TCBS có tệp khách hàng tiềm năng vô cùng to lớn có thể khai thác trong tương lai.

Cuối cùng, một số chuyên gia kinh tế cho rằng, việc niêm yết chỉ là bước đầu, nhưng với vốn điều lệ mới, TCBS sẽ dẫn đầu về quy mô vốn trong ngành. Thêm nữa, việc hệ thống giao dịch mới KRX chuẩn bị đi vào vận hành và thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng sẽ là chất xúc tác mạnh cho dòng vốn nước ngoài quay trở lại. Đây là thời điểm TCBS có thể tận dụng huy động vốn và cải thiện định giá.

Trong lần cập nhật XHTN mới nhất, FiinRatings đã công bố việc duy trì mức điểm xếp hạng tín nhiệm đối với nhà phát hành Techcombank ở mức “AA-“ với triển vọng xếp hạng ‘Ổn định’.



Dựa trên mức điểm này cùng với tầm quan trọng cốt lõi của TCBS trong chiến lược hoạt động trung dài hạn của TCBS, đơn vị xếp hạng này đã điều chỉnh tăng 02 bậc so với Điểm xếp hạng tín nhiệm đơn lẻ của TCBS, bằng với mức điểm XHTN của Ngân hàng mẹ Techcombank.

Ước tính TCBS đóng góp 15-20% doanh thu ngân hàng mẹ Techcombank

TCBS đã công bố báo cáo tài chính quý II với tổng doanh thu hoạt động 2.690 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, chủ yếu là lãi từ các khoản cho vay chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh thu, chiếm trên 31% ở mức 844 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động, tài chính và quản lý doanh nghiệp dù lần lượt tăng 44%, 61% và 19,5% nhưng TCBS vẫn báo lãi trước thuế 1.733 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là khoản lợi nhuận kỷ lục mà doanh nghiệp này đạt được trong quá trình hoạt động.

Lũy kế nửa đầu năm, TCBS báo lãi trước thuế 3.043 tỷ đồng, tăng 9,7% so với thực hiện cùng kỳ năm ngoái và đạt 53% kế hoạch năm.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của công ty chứng khoán này đạt 65.134 tỷ đồng, tăng gần 12.000 tỷ đồng so với đầu năm. Dư nợ cho vay quý II/2025 của TCBS đạt mức kỷ lục 33.806 tỷ đồng, tăng 11% so quý trước và 30% so với cuối năm ngoái, thuộc top đầu ngành trong lĩnh vực cho vay ký quỹ.

Tính đến hết quý II/2025, dư nợ vay của TCBS khoảng 27.437 tỷ đồng, và toàn bộ là nợ ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu đạt 30.063 tỷ đồng, tăng 14% sau 6 tháng.

FiinRating đánh giá, cơ cấu vốn và đòn bẩy của TCBS cũng luôn được duy trì ở mức tốt hơn trung bình ngành, với tỷ lệ nợ vay/VCSH thấp, cùng với khả năng sinh lời thuộc nhóm đầu ngành.

Hệ thống quản trị rủi ro của công ty chặt chẽ, cùng với năng lực tiếp cận đa dạng nguồn huy động cho phép công ty duy trì thanh khoản ổn định kể cả trong những giai đoạn thị trường khó khăn và nhiều biến động.

Trong năm 2024, TCBS đóng góp hơn 17% vào lợi nhuận trước thuế hợp nhất của nhà băng này, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của công ty chứng khoán trong cơ cấu lợi nhuận toàn tập đoàn.

Trong khi đó, dựa trên các thông tin báo cáo tài chính công bố đại chúng bởi Techcombank và TCBS, FiinRatings cũng nhận định TCBS có sự đóng góp về lợi ích kinh tế quan trọng đối với Techcombank, với mức đóng góp khoảng 15%-20% tổng doanh thu của cả Tập đoàn mẹ Techcombank.



Xét về thị phần môi giới, TCBS chứng kiến sự tăng trưởng vượt trội về thị phần, đặc biệt trong giai đoạn 2023–Q1/2025 khi vươn lên từ vị trí thứ 8 vào cuối năm 2022 lên vị trí top 3 trên sàn HoSE, đồng thời giữ vững vị trí thứ 2 trên sàn HNX tại cuối năm 2024 và Q1/2025.

Tại đợt chào bán gần 119 triệu cổ phiếu riêng lẻ diễn ra đầu tháng 6/2025, với giá chào bán 11.585 đồng/cổ phiếu, TCBS thu về gần 1.400 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của TCBS tăng từ hơn 19.613 tỷ đồng lên mức 20.802 tỷ đồng.



Cũng tại đợt chào bán này, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Minh mua hơn 106 triệu cổ phiếu, nâng số lượng cổ phần nắm giữ tại TCBS lên hơn 168 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 8,09%).