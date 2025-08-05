



Tại một số tuyến đường ở phường Thủ Đức ngập nặng trong mưa, người dân phải dắt bộ xe máy. Ảnh: Chinh Hoàng

Chiều 5/8, sau hơn một giờ mưa lớn, nhiều tuyến đường ở TP.HCM đã bị ngập nặng. Ghi nhận của phóng viên Dân Việt, ngoài các điểm như đường Gò Dưa, Tô Ngọc Vân (phường Thủ Đức) và Phan Văn Chiêu, Phan Văn Hớn (phường Gò Vấp)... tình trạng ngập nghiêm trọng còn xảy ra ở nhiều khu vực khác.

Một số hình ảnh nước ngập nặng ở phường Gò Vấp. Ảnh: Chinh Hoàng

Tại phường Bình Thạnh, đường Ung Văn Khiêm đoạn gần cầu Sài Gòn, nước ngập sâu tới nửa mét, khiến giao thông tắc nghẽn cả đoạn dài. Nhiều xe máy, ô tô chết máy nằm la liệt. Tương tự, đường Nguyễn Hữu Cảnh, một "điểm đen" về ngập lụt trước đây, cũng ngập trở lại, dù không nghiêm trọng bằng các tuyến đường khác.

Người dân ở TP.HCM chật vật di chuyển trong cơn mưa lớn. Clip: Chinh Hoàng

Anh Nam Kiệt, một người dân sống tại phường Gò Vấp, chia sẻ: "Mỗi lần mưa là một lần lo. Quần áo ướt sũng, xe thì chết máy. Cảm giác này quen thuộc đến mức chán nản rồi".

Mưa lớn gây ngập tại đường Kha Vạn Cân. Ảnh: B.T

Chị Lan, một người làm việc tại phường Thủ Đức, cho biết thêm: "Hết đường Gò Dưa đến Tô Ngọc Vân đều ngập. Tưởng tượng đi làm về mệt rồi còn phải lội nước, dắt bộ hàng cây số. Chỉ mong thành phố sớm có giải pháp triệt để, chứ tình trạng này kéo dài khổ cho dân quá".

Theo chị Lan, những tuyến đường biến thành sông sau mỗi cơn mưa lớn không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn.

Nước chảy xiết gây khó khăn cho người đi xe máy, nhiều người phải dẫn bộ. Ảnh: B.T

Sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến 35 độ C, cơn mưa chiều nay ở TP.HCM kéo dài, lượng mưa lớn và kèm theo sấm chớp. Mưa đúng giờ tan tầm gây khó khăn cho người dân trong việc đi lại.

Theo bản tin của Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ phát, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên khu vực xã An Thới Đông, xã Bình Hưng, xã Nhà Bè, phường Diên Hồng, xã Tân Vĩnh Lộc, phường Bình Tân, xã Vĩnh Lộc, phường Tây Thạnh, phường Tân Sơn, phường Đông Hưng Thuận, phường An Nhơn, phường Hiệp Bình…



Trong từ 0-3h tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét cho các khu vực trên, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 10-25mm, có nơi trên 35mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.