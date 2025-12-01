Chủ đề nóng

Con số may mắn hôm nay ngày 1/12: Dậu-Thân nặng trĩu tài lộc, Sửu - Mão nhiều trắc trở

Diệp Diệp Thứ hai, ngày 01/12/2025 05:29 GMT+7
Với con số may mắn hôm nay ngày 1/12, con giáp Tý - Thân - Dậu kiếm tiền dễ dàng, Sửu nhiều rắc rối, Thìn nhiều áp lực, Hợi yêu đương ấm áp.
1. Con số may mắn hôm nay ngày 1/12 của con giáp tuổi Tý

Sự nghiệp: Với sao chính hòa hợp và hỗ trợ, đây là một ngày tràn đầy năng lượng tích cực của con giáp tuổi Tý. Bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân trong sự nghiệp và công việc, và xu hướng chung là đi lên. Tuy nhiên, với sự dẫn dắt của sao phụ, bạn cần nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc, tránh sự bất cẩn để tránh mắc sai lầm.

Tài lộc: Bạn sẽ có nguồn thu nhập ổn định và bình ổn từ công việc chính thức. Tài lộc của bạn sẽ đến từ các nguồn chính thức, vì vậy hãy tránh tham lam những khoản lợi bất ngờ.

Tình cảm: Một ngày có những mối quan hệ hài hòa và tốt đẹp, với nhiều khoảnh khắc lãng mạn, giúp tăng cường tình cảm.

Sức khỏe: Sức khỏe thể chất và tinh thần tốt, không phải lo lắng về sức khỏe.

Con số may mắn hôm nay ngày 1/12 của con giáp tuổi Tý: 1 và 6

Màu sắc may mắn: Xanh và xám

Con số may mắn hôm nay ngày 1/12 của con giáp tuổi Sửu: 2 và 5. Màu sắc may mắn: Vàng và be

2. Con số may mắn hôm nay ngày 1/12 của con giáp tuổi Sửu

Sự nghiệp: Tài vận của con giáp tuổi Sửu gặp nhiều trắc trở. Tuy sao chính thống có vẻ đang dẫn dắt, thuận lợi cho sự phát triển, nhưng sự xuất hiện của sao cướp cho thấy sẽ có nhiều kẻ tiểu nhân gây rối, phá hoại. Do đó, không nên tìm kiếm thành công trong ngày hôm nay, vì rất có thể sẽ dẫn đến thất bại.

Tài vận: Tài vận ở mức trung bình, tuy có cơ hội kiếm tiền nhưng cũng rất vất vả, khó khăn.

Tình cảm: Hãy cẩn thận khi tranh cãi bằng lời nói và tránh bất hòa về mặt cảm xúc.

Sức khỏe: Chức năng lá lách và dạ dày kém; chú ý đến chế độ ăn uống lành mạnh.

Con số may mắn hôm nay ngày 1/12 của con giáp tuổi Sửu: 2 và 5

Màu sắc may mắn: Vàng và be

3. Con số may mắn hôm nay ngày 1/12 của con giáp tuổi Dần

Sự nghiệp: Trong sự nghiệp, con giáp tuổi Dần sẽ nhận được sự hỗ trợ từ mọi người, giúp bạn có được lợi thế trong việc kết nối và tương tác xã hội. Tuy nhiên, cũng có yếu tố cạnh tranh, vì vậy hãy cảnh giác với những thông tin tiêu cực từ đối thủ cạnh tranh và những lời đàm tiếu từ những người có ác ý.

Tài lộc: Vận may tài chính của bạn ở mức trung bình. Có sự cạnh tranh để giành giật lợi nhuận, vì vậy bạn nên thận trọng khi tìm kiếm sự giàu có.

Tình cảm: Hãy chú ý hơn đến việc kiểm soát cảm xúc và tránh tranh cãi.

Sức khỏe: Bạn có dạ dày và ruột nhạy cảm; hãy chú ý đến chế độ ăn uống lành mạnh.

Con số may mắn hôm nay ngày 1/12 của con giáp tuổi Dần: 3 và 8

Màu sắc may mắn: Xanh lam, Xanh lá cây

Con số may mắn hôm nay ngày 1/12 của con giáp tuổi Mão: 3 và 8. Màu sắc may mắn: Xanh lá cây và xanh lá cây nhạt

4. Con số may mắn hôm nay ngày 1/12 của con giáp tuổi Mão

Sự nghiệp: Sao Tài Lộc bị phá vỡ sẽ gây ra nhiều chuyện lặt vặt cho con giáp tuổi Mão. Sự nghiệp và công việc tưởng chừng như thuận lợi, nhưng thực tế lại có nhiều chuyện không may xảy ra. Vì vậy, bạn cần phải cẩn thận và chu đáo trong công việc, tốt nhất là nên hành động nhanh chóng.

Tài lộc: Không nên cầu tài. Sao tài lộc bị hỏng, cần cẩn thận kẻo bị lừa gạt, mất tiền.

Tình cảm: Đừng gây rắc rối vì chuyện không đâu. Hãy chú ý hơn đến việc duy trì các mối quan hệ và kiểm soát cảm xúc của mình.

Sức khỏe: Gan và túi mật thường bị tổn thương; chú ý đến thị lực.

Con số may mắn hôm nay ngày 1/12 của con giáp tuổi Mão: 3 và 8

Màu sắc may mắn: Xanh lá cây và xanh lá cây nhạt

5. Con số may mắn hôm nay ngày 1/12 của con giáp tuổi Thìn

Sự nghiệp: Áp lực công việc của con giáp tuổi Thìn sẽ rất lớn, lại thêm một ngày ngồi lì trong văn phòng. Người tuổi Thìn nên chú ý kiềm chế cảm xúc, bình tĩnh đối mặt với mọi vấn đề, tránh gây trở ngại cho vận mệnh vì sự lơ là hoặc tự tin mù quáng.

Tài vận: Tài vận không tốt, không nên đầu tư, quản lý tài chính để tránh thua lỗ.

Tình cảm: Các mối quan hệ chỉ ở mức trung bình. Hãy chú ý duy trì các mối quan hệ và giữ cảm xúc ổn định.

Sức khỏe: Chức năng lá lách và dạ dày kém; chú ý chế độ ăn nhẹ.

Con số may mắn hôm nay ngày 1/12 của con giáp tuổi Thìn: 2 và 5

Màu sắc may mắn: Be và nâu

Con số may mắn hôm nay ngày 1/12 của con giáp tuổi Tỵ: 2 và 7. Màu sắc may mắn: Đỏ và hồng

6. Con số may mắn hôm nay ngày 1/12 của con giáp tuổi Tỵ

Sự nghiệp: Sự hiện diện của con giáp tuổi Tỵ ổn định và hòa hợp, báo hiệu vận may suôn sẻ và tốt lành. Tuy nhiên, bạn cần duy trì thái độ tích cực và lạc quan sẽ tự nhiên mang lại may mắn.

Tài lộc: Vận may về tài chính khá công bằng, làm việc chăm chỉ sẽ mang lại thành quả, vì vậy bạn cần chủ động hơn trong việc tìm kiếm sự giàu có.

Tình cảm: Vận đào hoa có, sao Thiên Vui báo hiệu cuộc sống tình cảm hòa hợp, tươi đẹp.

Sức khỏe: Bạn có sức khỏe tốt; hãy chú ý đến sự ổn định về mặt cảm xúc.

Con số may mắn hôm nay ngày 1/12 của con giáp tuổi Tỵ: 2 và 7

Màu sắc may mắn: Đỏ và hồng

7. Con số may mắn hôm nay ngày 1/12 của con giáp tuổi Ngọ

Sự nghiệp: Đây là một ngày tràn đầy năng lượng và sức sống. Bạn sẽ tràn đầy sức sống và động lực của con giáp tuổi Ngọ, tự nhiên sẽ mang đến những triển vọng thuận lợi cho sự nghiệp và công việc.

Tài lộc: Kiếm tiền rất vất vả, nhưng thu nhập ổn định và bình yên.

Tình cảm: Cặp đôi này rất yêu thương nhau và mối quan hệ của họ rất hòa hợp.

Sức khỏe: Chú ý đến tình trạng mỏi mắt.

Con số may mắn hôm nay ngày 1/12 của con giáp tuổi Ngọ: 3 và 7

Màu sắc may mắn: Tím và hồng

Con số may mắn hôm nay ngày 1/12 của con giáp tuổi Mùi: 5 và 7. Màu sắc may mắn: Vàng và be

8. Con số may mắn hôm nay ngày 1/12 của con giáp tuổi Mùi

Sự nghiệp: Hôm nay, con giáp tuổi Mùi sẽ có nhiều chuyện lặt vặt và áp lực. Hơn nữa, còn có những sao xấu đang rình rập, vì vậy tốt nhất nên cẩn thận trong mọi việc bạn làm hôm nay.

Tài vận: Tài vận ở mức trung bình. Cần chú ý tiết kiệm chi tiêu, tránh lãng phí.

Tình cảm: Chú ý duy trì mối quan hệ giữa vợ và chồng, tránh xung đột, cãi vã.

Sức khỏe: Bạn dễ mắc các bệnh về lá lách và dạ dày; hãy chú ý đến chế độ ăn uống lành mạnh.

Con số may mắn hôm nay ngày v của con giáp tuổi Mùi: 5 và 7

Màu sắc may mắn: Vàng và be

9. Con số may mắn hôm nay ngày 1/12 của con giáp tuổi Thân

Sự nghiệp: Dây là một ngày kết hợp hài hòa, mang lại nhĐều lợi ích cho sự nghiệp và công việc, con giáp tuổi Thân sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ. Tuy nhiên, bạn cũng nên cẩn thận, tránh kiêu ngạo và tự mãn.

Tài lộc: Vận may về tài chính của bạn rất tốt, nhờ có sao may mắn chiếu rọi, đây là thời điểm thích hợp để đầu tư và quản lý tài chính.

Tình cảm: Một ngày của những mối quan hệ hài hòa và yêu thương.

Sức khỏe: Sức khỏe thể chất và tinh thần tốt, không phải lo lắng về sức khỏe.

Con số may mắn hôm nay ngày 1/12 của con giáp tuổi Thân: 4 và 9

Màu sắc may mắn: Trắng và be

Con số may mắn hôm nay ngày 1/12 của con giáp tuổi Dậu: 5 và 9. Màu sắc may mắn: Trắng và bạc

10. Con số may mắn hôm nay ngày 1/12 của con giáp tuổi Dậu

Sự nghiệp: Khi vận may của con giáp tuổi Dậu hòa hợp với trời đất, được ban tặng sự giàu có, chỉ cần bạn chăm chỉ làm việc và tránh lười biếng, chắc chắn bạn sẽ gặt hái được thành quả.

Tài lộc: Một ngày rất may mắn về tiền bạc; kiếm tiền sẽ dễ dàng.

Tình cảm: Mối quan hệ hài hòa, nhưng những người đã kết hôn nên cảnh giác với các mối quan hệ ngoài luồng.

Sức khỏe: Khỏe mạnh và không lo lắng, tinh thần và thể chất minh mẫn.

Con số may mắn hôm nay ngày 1/12 của con giáp tuổi Dậu: 5 và 9

Màu sắc may mắn: Trắng và bạc

11. Con số may mắn hôm nay ngày 1/12 của con giáp tuổi Tuất

Sự nghiệp: Đây là ngày có nhiều biến động khó lường và khó đạt được thành quả tốt đẹp của con giáp tuổi Tuất, đặc biệt là trong các hợp đồng và thỏa thuận. Vì vậy, tốt nhất nên thận trọng trong mọi việc.

Tài lộc: Kiếm tiền không dễ dàng, bạn sẽ mất rất nhiều tiền. Bạn cũng nên cẩn thận kẻ gian và những điềm báo tiêu tiền bất thường.

Tình cảm: Tránh tranh cãi và ngăn ngừa xung đột.

Sức khỏe: Chức năng lá lách và dạ dày kém; chú ý đến chế độ ăn uống lành mạnh.

Con số may mắn hôm nay ngày 1/12 của con giáp tuổi Tuất: 2 và 5

Màu sắc may mắn: Vàng và nâu

Con số may mắn hôm nay ngày 1/12 của con giáp tuổi Tuất: 2 và 5. Màu sắc may mắn: Vàng và nâu

12. Con số may mắn hôm nay ngày 1/12 của con giáp tuổi Hợi

Sự nghiệp: Tuy áp lực và cạnh tranh không ít, nhưng con giáp tuổi Hợi gặp không ít niềm vui và may mắn và vẫn còn nhiều cơ hội để cải thiện vận mệnh. Cứ tiếp tục nỗ lực nhé.

Tài lộc: Vận may về tài lộc của bạn ở mức trung bình. Bạn sẽ được hưởng lợi nhiều hơn từ thu nhập thường xuyên và sự nghiệp, nhưng vận may trong đầu tư đầu cơ của bạn lại kém, vì vậy bạn cần thận trọng khi tìm kiếm chúng.

Tình cảm: Mối quan hệ hòa thuận, yêu thương và trìu mến giữa vợ và chồng.

Sức khỏe: Yếu tố nước quá mức thường có hại cho phần lưng dưới.

Con số may mắn hôm nay ngày 1/12 của con giáp tuổi Hợi: 1 và 6

Màu sắc may mắn: Đen và xám

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

