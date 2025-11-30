Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Gia đình
Chủ nhật, ngày 30/11/2025 05:29 GMT+7

Con số may mắn hôm nay ngày 30/11: Tuất kiếm nhiều tiền, Dần gặp quý nhân, Sửu dễ kiệt sức

+ aA -
Diệp Diệp Chủ nhật, ngày 30/11/2025 05:29 GMT+7
Với con số may mắn hôm nay ngày 30/11, Tuất - Thân - Sửu đều có may mắn về tiền bạc, trong khi Thìn - Dậu - Hợi đều gặp khó khăn.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

1. Con số may mắn hôm nay ngày 30/11 của con giáp tuổi Tý

Sự nghiệp: Tuy sự nghiệp của con giáp tuổi Tý có vẻ may mắn với nhiều người giúp đỡ và triển vọng thuận lợi cho việc kết nối và phát triển, nhưng vẫn có những điềm báo không may tiềm ẩn. Vì vậy, hôm nay bạn nên thận trọng trong hành động và cảnh giác với những người vô ơn xung quanh.

Tài lộc: Sao tài lộc không mạnh, thường báo hiệu bạn sẽ tốn tiền bạc, công sức nhưng không được đền đáp, vì vậy cần chú ý cắt giảm chi tiêu.

Mối quan hệ: Mối quan hệ vẫn ổn; chỉ cần chú ý hơn đến giao tiếp và duy trì mối quan hệ.

Sức khỏe: Sao Mộc bị thương, hãy chú ý đến các vấn đề về gan, túi mật và da.

Con số may mắn hôm nay ngày 30/11 của con giáp tuổi Tý: 1 và 4

Màu sắc may mắn: Xanh và xám

Con số may mắn hôm nay ngày 30/11 của con giáp tuổi Dần: 3 và 8. Màu sắc may mắn: Xanh lam, Xanh lá cây

2. Con số may mắn hôm nay ngày 30/11 của con giáp tuổi Sửu

Sự nghiệp: Mặc dù là ngày thịnh vượng về cả tiền bạc lẫn địa vị, nhưng con giáp tuổi Sửu cũng có không ít áp lực, mâu thuẫn nhỏ nhặt. Vì vậy, tốt nhất nên cẩn thận và siêng năng trong công việc.

Tài vận: Vận trình tài chính của bạn khá tốt. Tuy sẽ có nhiều áp lực và khó khăn, nhưng đây cũng sẽ là một ngày có được một vài khoản thu nhỏ.

Các mối quan hệ: Hãy chú ý kiểm soát cảm xúc của mình để tránh những xung đột nhỏ do sự bất ổn về cảm xúc gây ra.

Sức khỏe: Cảm thấy kiệt sức về thể chất và tinh thần; hãy chú ý tự điều chỉnh và nghỉ ngơi.

Con số may mắn hôm nay ngày 30/11 của con giáp tuổi Sửu: 2 và 5

Màu sắc may mắn: Vàng và be

3. Con số may mắn hôm nay ngày 30/11 của con giáp tuổi Dần

Sự nghiệp: Con giáp tuổi Dần sẽ gặp nhiều may mắn và gặp được quý nhân phù trợ. Bạn cũng thân thiện và hòa đồng, điều này sẽ mang lại lợi ích cho mạng lưới quan hệ và thông tin của bạn. Vì vậy, hôm nay là ngày tốt cho việc đàm phán, ký kết hợp đồng và hợp tác, và chắc chắn mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ.

Tài lộc: Nhờ sao may mắn chiếu sáng, sự hợp tác sẽ mang lại lợi nhuận và nhiều thành công.

Tình cảm: Không khí lãng mạn sẽ giúp tâm trạng bạn thoải mái, thuận lợi cho việc cải thiện mối quan hệ vợ chồng. Tuy nhiên, những người đã kết hôn nên cẩn thận với chuyện ngoại tình.

Sức khỏe: Sức khỏe thể chất và tinh thần tốt, không phải lo lắng về sức khỏe.

Con số may mắn hôm nay ngày 30/11 của con giáp tuổi Dần: 3 và 8

Màu sắc may mắn: Xanh lam, Xanh lá cây

Con số may mắn hôm nay ngày 30/11 của con giáp tuổi Thìn: 2 và 5. Màu sắc may mắn: Vàng và tím

4. Con số may mắn hôm nay ngày 30/11 của con giáp tuổi Mão

Sự nghiệp: Con giáp tuổi Mão hãy chú ý đến tư duy của mình. Hôm nay cũng là ngày làm việc, vì vậy hãy nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc. Nhớ đừng bất cẩn hay lơ là.

Tài vận: Tài vận ở mức trung bình. Không nên đầu tư và quản lý tài chính. Cần cẩn thận trong việc tiết kiệm.

Mối quan hệ: Mối quan hệ hòa bình; hãy duy trì tốt.

Sức khỏe: Chú ý kiểm soát cảm xúc và tránh lo lắng, tức giận hoặc tiếp nhận thông tin khó chịu.

Con số may mắn hôm nay ngày 30/11 của con giáp tuổi Mão: 3 và 8

Màu sắc may mắn: Xanh lam và xanh lá cây

5. Con số may mắn hôm nay ngày 30/11 của con giáp tuổi Thìn

Sự nghiệp: Sao chính xung khắc, áp lực công việc lớn, con giáp tuổi Thìn dễ bị người có quyền lực chèn ép, vận mệnh gặp nhiều trắc trở. Vì vậy, cần chú ý đề phòng tin đồn, lời nói xấu từ kẻ tiểu nhân.

Tài vận: Vận may tài chính không tốt, nhiều lo lắng về việc trúng số bất ngờ. Hãy cẩn thận bảo vệ tài sản và thận trọng trong đầu tư và quản lý tài chính.

Các mối quan hệ: Hãy cẩn thận hơn trong việc duy trì các mối quan hệ của bạn.

Sức khỏe: Hãy chú ý đến chế độ ăn uống và cảnh giác với các vấn đề tiềm ẩn liên quan đến lá lách và dạ dày.

Con số may mắn hôm nay ngày 30/11 của con giáp tuổi Thìn: 2 và 5

Màu sắc may mắn: Vàng và tím

Con số may mắn hôm nay ngày 30/11 của con giáp tuổi Tỵ: 2 và 7. Màu sắc may mắn: Đỏ và hồng

6. Con số may mắn hôm nay ngày 30/11 của con giáp tuổi Tỵ

Sự nghiệp: Vận mệnh của con giáp tuổi Tỵ có phần tốt đẹp, có thể đạt được sự phát triển và lợi ích tốt trong sự nghiệp và tài lộc.

Tài lộc: Với sự xuất hiện của một ngôi sao nhỏ may mắn, sự nghiệp sẽ diễn ra suôn sẻ và có lợi nhuận.

Mối quan hệ: Mối quan hệ của bạn đang rất êm đẹp. Chỉ cần bạn dành nhiều sự quan tâm và chăm sóc cho người ấy hơn giữa lịch trình bận rộn của mình.

Sức khỏe: Sức khỏe tốt, bình an và hòa hợp.

Con số may mắn hôm nay ngày 30/11 của con giáp tuổi Tỵ: 2 và 7

Màu sắc may mắn: Đỏ và hồng

7. Con số may mắn hôm nay ngày 30/11 của con giáp tuổi Ngọ

Sự nghiệp: Tuy có thể có một chút áp lực về mặt tài vận, nhưng đây cũng là một ngày tràn đầy năng lượng tích cực đối với con giáp tuổi Ngọ. Do đó, nhìn chung tình hình sự nghiệp và công việc đều bình an và thuận lợi. Bạn cũng nên chú ý một chút đến việc kiểm soát cảm xúc và nghiêm túc trong công việc.

Vận may: Có chút may mắn về tài chính; thu nhập đều đặn dễ dàng có được.

Tình cảm: Với sao Đào Hoa tỏa sáng rực rỡ, đây là ngày để củng cố các mối quan hệ lãng mạn của bạn.

Con số may mắn hôm nay ngày 30/11 của con giáp tuổi Ngọ: 3 và 7

Màu sắc may mắn: Tím và hồng

Con số may mắn hôm nay ngày 30/11 của con giáp tuổi Ngọ: 3 và 7. Màu sắc may mắn: Tím và hồng

8. Con số may mắn hôm nay ngày 30/11 của con giáp tuổi Mùi

Sự nghiệp: Con giáp tuổi Mùi sẽ nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ từ quý nhân, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp. Đây là ngày để bạn nắm giữ vận mệnh của mình.

Tài lộc: Bạn gặp nhiều may mắn, đây là thời điểm thuận lợi cho việc đầu tư và quản lý tài chính.

Mối quan hệ: Mối quan hệ hòa thuận, yêu thương và trìu mến giữa vợ và chồng.

Sức khỏe: Tỳ và vị hơi yếu, chú ý chế độ ăn uống.

Con số may mắn hôm nay ngày 30/11 của con giáp tuổi Mùi: 2 và 5

Màu sắc may mắn: Vàng và be

9. Con số may mắn hôm nay ngày 30/11 của con giáp tuổi Thân

Sự nghiệp: Nhờ sao Tài, vận mệnh của con giáp tuổi Thân đang dần được cải thiện. Tuy nhiên, bạn cũng nên chú ý kiểm soát tư duy. Trong công việc, bạn không chỉ nên nghiêm túc và chăm chỉ mà còn phải thực tế và có trách nhiệm. Nhớ đừng để những cảm xúc tiêu cực như thái độ hời hợt hay bất mãn xuất hiện.

Tài lộc: Thu nhập từ thu nhập thường xuyên đặc biệt tốt; làm việc chăm chỉ sẽ được đền đáp.

Mối quan hệ: Mối quan hệ hài hòa và cặp đôi yêu thương nhau.

Sức khỏe: Nhìn chung sức khỏe tốt và không có vấn đề gì lớn.

Con số may mắn hôm nay ngày 30/11 của con giáp tuổi Thân: 4 và 5

Màu sắc may mắn: Trắng và be

Con số may mắn hôm nay ngày 30/11 của con giáp tuổi Dậu: 5 và 9. Màu sắc may mắn: Trắng và vàng

10. Con số may mắn hôm nay ngày 30/11 của con giáp tuổi Dậu

Sự nghiệp: Hôm này là ngày con giáp tuổi Dậu có thể gặp cả may mắn lẫn rủi ro. Do đó, vẫn cần thận trọng và tốt nhất là hành động nhanh chóng.

Tài lộc: Do sao Tài lộc xung khắc, vận may tài lộc thường kém, gây bất lợi cho việc tìm kiếm tài lộc. Cần cẩn thận với tổn thất tài chính, tranh chấp và hao hụt tiền bạc.

Các mối quan hệ: Trong các mối quan hệ, dễ xảy ra tranh cãi và cãi vã; bạn nên chú ý hơn đến việc duy trì chúng.

Sức khỏe: Có vấn đề về phổi, hãy chú ý đến cổ họng.

Con số may mắn hôm nay ngày 30/11 của con giáp tuổi Dậu: 5 và 9

Màu sắc may mắn: Trắng và vàng

11. Con số may mắn hôm nay ngày 30/11 của con giáp tuổi Tuất

Sự nghiệp: Với những dấu hiệu tốt lành và may mắn, con giáp tuổi Tuất sẽ trải qua nhiều sự kiện vui vẻ và may mắn nói chung. Đây là ngày thịnh vượng về cả sự nghiệp lẫn tiền bạc.

Tài lộc: Tài vận của bạn tốt, thuận lợi cho việc tìm kiếm sự giàu có và kiếm lời.

Tình cảm: Nhờ sự may mắn của Lục hòa, tình yêu và sự hòa hợp sẽ thịnh hành, đồng thời cũng thuận lợi cho những người độc thân kết bạn và yêu đương, từ đó củng cố mối quan hệ của họ.

Sức khỏe: Sức khỏe tốt, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Con số may mắn hôm nay ngày 30/11 của con giáp tuổi Tuất: 5 và 7

Màu sắc may mắn: Vàng và be

Con số may mắn hôm nay ngày 30/11 của con giáp tuổi Tuất: 5 và 7. Màu sắc may mắn: Vàng và be

12. Con số may mắn hôm nay ngày 30/11 của con giáp tuổi Hợi

Sự nghiệp: Vận mệnh của con giáp tuổi Hợi báo hiệu sự hỗ trợ và giúp đỡ, bạn sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ trong sự nghiệp và công việc. Tuy nhiên, bạn cũng nên chú ý đến sự cạnh tranh không lành mạnh và nghiêm túc, có trách nhiệm trong công việc, tránh làm việc qua loa, qua loa.

Tài lộc: Việc tìm kiếm tài lộc thông qua hợp tác là có lợi, nhưng bạn cũng nên cẩn thận tìm kiếm tài lộc một cách có đạo đức và tránh tham lam.

Tình cảm: Bạn thân thiện và hòa đồng; các cặp vợ chồng thích mối quan hệ yêu đương; những người độc thân sẽ gặp may mắn trong việc tìm kiếm bạn đời.

Sức khỏe: Do sao Thủy hơi chiếm ưu thế, hãy chú ý đến sức khỏe vùng lưng dưới và các vấn đề tiềm ẩn về thận.

Con số may mắn hôm nay ngày 30/11 của con giáp tuổi Hợi: 1 và 4

Màu sắc may mắn: Đen và xám

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Con số may mắn hôm nay ngày 29/11: Ngọ vận đỏ như son, Mão số đào hoa, Thìn bị chèn ép, Tỵ nhiều khó khăn

Với con số may mắn hôm nay ngày 29/11, con giáp tuổi Ngọ, Thân nhiều tài lộc, Sửu thịnh vượng, Mão đỏ tình, Thìn bị chèn ép, Dần nhạt nhòa.

Người xưa dặn: "Nhà có 3 cây cảnh vàng, mùa màng bội thu, tài lộc nặng trĩu, gia đình may mắn, thịnh vượng"

Gia đình
Người xưa dặn: 'Nhà có 3 cây cảnh vàng, mùa màng bội thu, tài lộc nặng trĩu, gia đình may mắn, thịnh vượng'

Cuối năm 2025, 3 con giáp may mắn ngập tràn, đón vận may vàng, tài lộc rực rỡ, cuộc đời sang trang mới

Gia đình
Cuối năm 2025, 3 con giáp may mắn ngập tràn, đón vận may vàng, tài lộc rực rỡ, cuộc đời sang trang mới

Tử vi ngày mai: 4 con giáp có tư duy tích cực, kiếm nhiều tiền trong tháng 12, kết thúc năm đầy phấn chấn

Gia đình
Tử vi ngày mai: 4 con giáp có tư duy tích cực, kiếm nhiều tiền trong tháng 12, kết thúc năm đầy phấn chấn

Tử vi ngày mai: 4 con giáp gặp khó khăn nửa đầu năm, hưởng phúc lành vô biên vào cuối năm, giàu có lại thành công

Gia đình
Tử vi ngày mai: 4 con giáp gặp khó khăn nửa đầu năm, hưởng phúc lành vô biên vào cuối năm, giàu có lại thành công

Đọc thêm

Xem phim, tôi bật khóc: Đáng sợ nhất không phải cha mẹ sai mà là cha mẹ không chịu sửa
Gia đình

Xem phim, tôi bật khóc: Đáng sợ nhất không phải cha mẹ sai mà là cha mẹ không chịu sửa

Gia đình

Nhiều đứa trẻ lớn lên với niềm tin "người lớn không bao giờ sai".

Đêm 'Biên cương hữu nghị' sưởi ấm phố núi Lai Châu bằng sắc màu văn hóa Việt - Trung
Xã hội

Đêm "Biên cương hữu nghị" sưởi ấm phố núi Lai Châu bằng sắc màu văn hóa Việt - Trung

Xã hội

Tối 29/11, cái lạnh đầu đông của vùng cao Tây Bắc dường như tan biến tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu. Hàng ngàn người dân và du khách đã cùng hòa mình vào không khí lễ hội rực rỡ sắc màu trong Chương trình giao lưu văn nghệ Việt Nam – Trung Quốc với chủ đề “Biên cương hữu nghị”.

Hoàng đế nhà Lê nào trị vì 38 năm, có 501 người đỗ trạng nguyên, tiến sĩ...
Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng đế nhà Lê nào trị vì 38 năm, có 501 người đỗ trạng nguyên, tiến sĩ...

Đông Tây - Kim Cổ

Trong 38 năm Lê Thánh Tông làm hoàng đế, đất nước đã có 501 người đỗ trạng nguyên, tiến sĩ... Và một khi nói tới công lao của ông đối với nền văn hóa dân tộc, không thể không kể đến một việc có ý nghĩa lịch sử mà ông đã làm.

Là con trai của phi tần được Hán Cảnh Đế sủng ái, rồi được lập làm Hoàng thái tử, vì sao Lưu Vinh lại chết bi thảm?
Đông Tây - Kim Cổ

Là con trai của phi tần được Hán Cảnh Đế sủng ái, rồi được lập làm Hoàng thái tử, vì sao Lưu Vinh lại chết bi thảm?

Đông Tây - Kim Cổ

Lưu Vinh là con trai trưởng của Hán Cảnh Đế, lại là người con do Lịch Cơ - phi tần rất được Hán Cảnh Đế sủng ai, sinh ra, vì thế rất không ngạc nhiên khi trở thành hoàng thái tử. Thế nhưng Lưu Vinh lại chết bi thảm ở tuổi 23.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây, sửa lại nhà cho người dân vùng lũ
Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây, sửa lại nhà cho người dân vùng lũ

Tin tức

Chiều tối 29/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động “Chiến dịch Quang Trung” tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử, đồng thời chủ động ứng phó với bão số 15. Cuộc họp diễn ra tại trụ sở UBND tỉnh Đắk Lắk cơ sở 2 (trước đây là trụ sở UBND tỉnh Phú Yên, thuộc phường Tuy Hòa).

Có nên quay lại dùng mỡ lợn thay dầu thực vật?
Xã hội

Có nên quay lại dùng mỡ lợn thay dầu thực vật?

Xã hội

Việc loại bỏ hoàn toàn dầu thực vật để quay về sử dụng 100% mỡ lợn liệu có phải là giải pháp tối ưu cho sức khỏe? Mỡ lợn có tốt không?

Không ăn ngọt vẫn sớm bị tiểu đường, có thể do món này
Xã hội

Không ăn ngọt vẫn sớm bị tiểu đường, có thể do món này

Xã hội

Một nghiên cứu mới từ Mỹ đã cảnh báo một nguyên nhân ít được chú ý khiến nhiều người trẻ bị chẩn đoán là "tiền tiểu đường".

Crimea rung chuyển vì đòn sấm sét, Nga tấn công dữ dội Ukraine
Thế giới

Crimea rung chuyển vì đòn sấm sét, Nga tấn công dữ dội Ukraine

Thế giới

Nga vừa mở một trong những đợt tấn công bằng drone lớn nhất nhằm vào Ukraine trong đêm, phóng khoảng 600 drone và 36 tên lửa vào cơ sở năng lượng và các khu vực khác, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hôm 29/11. Trong khi đó, Ukraine cũng mở trận đánh hợp lực mạnh mẽ tại bán đảo Crimea, tấn công kho UAV và hệ thống phòng không Nga.

Tin bão mới nhất: Áp thấp sau bão số 15 KOTO đã suy yếu thành vùng áp thấp, bão số 15 hầu như ít dịch chuyển
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Áp thấp sau bão số 15 KOTO đã suy yếu thành vùng áp thấp, bão số 15 hầu như ít dịch chuyển

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 15 KOTO hầu như ít dịch chuyển, dự báo ngày 2/12 sẽ suy yếu thành áp thấp. Trung tâm cũng thông báo bản tin cuối cùng về áp thấp mới, đã suy yếu thành vùng áp thấp trên biển Đông.

Ra mắt trang phục chính thức của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33
Thể thao

Ra mắt trang phục chính thức của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

Thể thao

Sáng 28/11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ Công bố trang phục Đoàn Thể thao Việt Nam năm 2025 tại SEA Games 33.

Ông Trump siết nhập cư, hàng triệu công dân đến từ 19 nước này nguy cơ bị tước thẻ xanh
Thế giới

Ông Trump siết nhập cư, hàng triệu công dân đến từ 19 nước này nguy cơ bị tước thẻ xanh

Thế giới

Người nhập cư từ 19 quốc gia đang đối mặt nguy cơ bị thu hồi thẻ xanh Mỹ theo cuộc rà soát mới được chính quyền Trump công bố.

VinFast khai trương xưởng dịch vụ thứ 350 - sở hữu mạng lưới hậu mãi lớn nhất Việt Nam 
Kinh tế

VinFast khai trương xưởng dịch vụ thứ 350 - sở hữu mạng lưới hậu mãi lớn nhất Việt Nam 

Kinh tế

Ngày 29/11 VinFast chính thức khai trương Xưởng dịch vụ sửa chữa - bảo dưỡng ô tô thứ 350 tại Từ Sơn (Bắc Ninh). Với 350 xưởng hiện hữu, tiến tới đạt 400 xưởng vào cuối năm nay, VinFast đang là hãng xe có mạng lưới chăm sóc khách hàng lớn nhất Việt Nam.

Agribank khẳng định vị thế dẫn đầu với Giải thưởng Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2025 của J.P. Morgan
Doanh nghiệp

Agribank khẳng định vị thế dẫn đầu với Giải thưởng Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2025 của J.P. Morgan

Doanh nghiệp

Sáng ngày 27/11 tại Trụ sở chính Agribank, ông Shibu Thomas - Giám đốc Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Bộ phận Giải pháp Sản phẩm Bù trừ - Thanh toán Toàn cầu đã đến thăm và trao giải thưởng “Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2025 - MT 103 Elite Quality Recognition Award”. Đây là lần vinh danh tiếp theo của J.P. Morgan dành cho Agribank, ghi nhận những bước tiến mạnh mẽ của ngân hàng trong lĩnh vực thanh toán quốc tế và khẳng định vị thế của Agribank trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Xây dựng văn hoá giao thông cho học viên Học viện An ninh Nhân dân
Giao thông - Xây dựng

Xây dựng văn hoá giao thông cho học viên Học viện An ninh Nhân dân

Giao thông - Xây dựng

Bên cạnh những kiến thức về pháp luật, các học viên của trường Học Viện An ninh Nhân dân cũng được trải nghiệm thực tế cũng như bổ sung thêm các lý thuyết về lái xe an toàn.

Nghệ sĩ Nhân dân, Đại tá Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân, Đại tá Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long vừa bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và Lịch sử sân khấu. Anh trở thành nghệ sĩ đầu tiên thuộc Nhà hát Chèo quân đội có học vị này.

Báo NTNN/Dân Việt cùng Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk chuyển hơn 400 suất quà đến người dân vùng rốn
Bạn đọc

Báo NTNN/Dân Việt cùng Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk chuyển hơn 400 suất quà đến người dân vùng rốn

Bạn đọc

400 suất quà từ Chương trình Hướng về miền Trung đã đến tay người dân xã Hòa Mỹ (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cũ). Đây là chương trình do Báo NTNN/Dân Việt phát động và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của bạn đọc, doanh nghiệp, mạnh thường quân.

Hàng loạt hợp tác được ký kết sau chuyến công tác Trung Quốc của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng
Nhà nông

Hàng loạt hợp tác được ký kết sau chuyến công tác Trung Quốc của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng

Nhà nông

Từ 26-28/11, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có chuyến công tác và làm việc tại Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc). Tại đây, Bộ trưởng Trần Đức Thắng và đoàn đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh và 7 bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp của Trung Quốc, qua đó, đạt được nhiều kết quả tích cực về hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Tin tối (29/11): Công Phượng tái hợp sân Pleiku, “giải cứu” HAGL?
Thể thao

Tin tối (29/11): Công Phượng tái hợp sân Pleiku, “giải cứu” HAGL?

Thể thao

Công Phượng tái hợp sân Pleiku, “giải cứu” HAGL? Thái Lan đặt mục tiêu giành 241 HCV; Ronaldo sắp khai trương CLB thượng lưu; Trossard có nguy cơ vắng mặt ở đại chiến với Chelsea; Saka đính hôn với bạn gái.

Rời xa Tổng thống Zelensky, ông Yermak tuyên bố sẽ 'ra trận', hứng chịu mọi sự trả thù
Thế giới

Rời xa Tổng thống Zelensky, ông Yermak tuyên bố sẽ "ra trận", hứng chịu mọi sự trả thù

Thế giới

Cựu Chánh văn phòng Tổng thống, ông Andriy Yermak - người từng là "cánh tay phải" của ông Zelensky tiết lộ với tờ New York Post rằng ông sẽ ra tiền tuyến ngay sau khi từ chức vì dính líu tới đại án tham nhũng rúng động Ukraine.

Nghệ sĩ Nhân dân mang hàm Đại tá khoe nhan sắc rạng rỡ tuổi U60
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân mang hàm Đại tá khoe nhan sắc rạng rỡ tuổi U60

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân mang hàm Đại tá là mỹ nhân Hà Thành khoe vẻ đẹp trẻ trung ở tuổi U60 bên chồng -nguyên Giám đốc thu hút sự chú ý của công chúng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm người dân vùng rốn lũ Hòa Thịnh
Xã hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm người dân vùng rốn lũ Hòa Thịnh

Xã hội

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (thuộc huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) – địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, trực tiếp thăm hỏi, động viên bà con vùng lũ và chỉ đạo giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai.

Chủ tịch Tập đoàn Bcons được bầu làm chủ tịch Hội khoa học kỹ thuật Xây dựng TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch Tập đoàn Bcons được bầu làm chủ tịch Hội khoa học kỹ thuật Xây dựng TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TP.HCM chính thức ra mắt và tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ I. Ông Lê Như Thạch - Chủ tịch Tập đoàn Bcons, được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nga nổi giận vì báo chí Anh trích dẫn sai lời ông Putin
Thế giới

Nga nổi giận vì báo chí Anh trích dẫn sai lời ông Putin

Thế giới

Giới ngoại giao Nga cho biết truyền thông Anh đưa tin sai lệch và gây hại về những phát ngôn của tổng thống liên quan đến Ukraine.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp gặp khó khăn nửa đầu năm, hưởng phúc lành vô biên vào cuối năm, giàu có lại thành công
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp gặp khó khăn nửa đầu năm, hưởng phúc lành vô biên vào cuối năm, giàu có lại thành công

Gia đình

Tử vi ngày mai nhấn mạnh, về cuối năm 2025, 4 con giáp tận hưởng cuộc sống vừa danh vọng vừa giàu sang, gia đình hạnh phúc, tình cảm ngọt ngào.

Việt Nam chia buồn sâu sắc tới Palestine trước những mất mát trong 2 năm xung đột khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng
Thế giới

Việt Nam chia buồn sâu sắc tới Palestine trước những mất mát trong 2 năm xung đột khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng

Thế giới

Nhân Ngày Quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine của Liên hợp quốc (29/11), Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ và tình đoàn kết của Nhà nước và nhân dân Việt Nam với Palestine trong sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa vì độc lập và tự do

Cục trưởng Hàng không nói về kết quả kiểm tra máy bay Airbus A320/A321 cập nhật phần mềm
Kinh tế

Cục trưởng Hàng không nói về kết quả kiểm tra máy bay Airbus A320/A321 cập nhật phần mềm

Kinh tế

Tối ngày 29/11, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cho biết, các hãng hàng không Việt Nam sẽ hoàn thành thực hiện EAD đối với toàn bộ các máy bay Airbus A320/A321 bị ảnh hưởng trước thời hạn hiệu lực của EAD vào lúc 6h59 ngày 30/12.

U22 Indonesia chơi lớn, gọi 5 cầu thủ nhập tịch dự SEA Games 33
Thể thao

U22 Indonesia chơi lớn, gọi 5 cầu thủ nhập tịch dự SEA Games 33

Thể thao

U22 Indonesia vừa công bố danh sách dự SEA Games 33, trong đó lần đầu tiên triệu tập 5 cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan — động thái được xem là thông điệp “chơi tất tay” để bảo vệ HCV.

Viện Lúa ĐBSCL qua hơn 10 năm mới tạo nên một giống lúa mới, đã trồng thử nghiệm 80ha để xuất khẩu sang Nam Mỹ
Nhà nông

Viện Lúa ĐBSCL qua hơn 10 năm mới tạo nên một giống lúa mới, đã trồng thử nghiệm 80ha để xuất khẩu sang Nam Mỹ

Nhà nông

Viện Lúa ĐBSCL đã trải qua hơn 10 năm lai tạo giống lúa OM19. Vụ đông xuân 2025-2026 tới đây, giống lúa OM19 sẽ được trồng thử nghiệm 80 ha và được doanh nghiệp bao tiêu xuất khẩu sang Nam Mỹ.

Mỹ nhân đẹp nhất thế giới 2021 liên tiếp bị chê mặc lố bịch, phản cảm
Văn hóa - Giải trí

Mỹ nhân đẹp nhất thế giới 2021 liên tiếp bị chê mặc lố bịch, phản cảm

Văn hóa - Giải trí

Lisa (BlackPink) gây tranh cãi trên mạng xã hội bởi sự thay đổi trong phong cách thời trang những năm gần đây.

Tin đọc nhiều

1

Công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt

Công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt

2

"Con tỷ đồng" này nuôi thành công ở Lạng Sơn, cái hay là nông dân chả tốn một xu mua cám, bán dễ hơn nuôi lợn

'Con tỷ đồng' này nuôi thành công ở Lạng Sơn, cái hay là nông dân chả tốn một xu mua cám, bán dễ hơn nuôi lợn

3

Kế hoạch cứu Ukraine: Châu Âu đòi Nga bỏ thứ quan trọng nhất

Kế hoạch cứu Ukraine: Châu Âu đòi Nga bỏ thứ quan trọng nhất

4

Tin chiều 29/11: ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn?

Tin chiều 29/11: ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn?

5

Lý do ông Nguyễn Đức Trung xin thôi chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và được phân công nhiệm vụ mới

Lý do ông Nguyễn Đức Trung xin thôi chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và được phân công nhiệm vụ mới