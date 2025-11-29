Con số may mắn hôm nay ngày 29/11: Ngọ vận đỏ như son, Mão số đào hoa, Thìn bị chèn ép, Tỵ nhiều khó khăn

1. Con số may mắn hôm nay ngày 29/11 của con giáp tuổi Tý

Sự nghiệp: Một ngày tâm trạng dao động và bất ổn của con giáp tuổi Tý. Hãy cẩn thận với cạnh tranh và lời đồn. Hãy nghiêm túc và thực tế trong mọi việc bạn làm.

Tài vận: Vận may tài chính của bạn ở mức trung bình. Cần đề phòng trộm cắp và thất thoát tài chính, vì vậy hãy chú ý cắt giảm chi tiêu và tiết kiệm.

Tình cảm: Các mối quan hệ của bạn khá yên bình. Mặc dù bạn có tiềm năng xây dựng một mạng lưới kết nối vững chắc, nhưng điều quan trọng là phải chung thủy trong các mối quan hệ lãng mạn.

Sức khỏe: Duy trì trạng thái khỏe mạnh và bình yên; chú ý hơn đến việc tập thể dục để nâng cao sức khỏe.

Con số may mắn hôm nay ngày 29/11 của con giáp tuổi Tý: 1 và 6

Màu sắc may mắn: Đen và xám

Con số may mắn hôm nay ngày 29/11 của con giáp tuổi Sửu: 2 và 5. Màu sắc may mắn: Vàng và be

2. Con số may mắn hôm nay ngày 29/11 của con giáp tuổi Sửu

Sự nghiệp: Sao may mắn đang chiếu rọi vào con giáp tuổi Sửu, khiến bạn có một ngày thịnh vượng về cả tiền bạc lẫn sự nghiệp, thuận lợi cho sự phát triển. Nhưng bạn cũng nên cảnh giác với những người có quyền lực xung quanh, vì bạn có thể gặp phải đối thủ mạnh.

Tài lộc: Sao tài lộc mang lại may mắn nhỏ. Đầu tư và quản lý tài chính hợp lý sẽ mang lại lợi nhuận nhỏ.

Tình cảm: Hãy cẩn thận khi nói chuyện tử tế, đừng quá gay gắt và gây hiểu lầm.

Sức khỏe: Chú ý đến giấc ngủ và kiểm soát cảm xúc.

Con số may mắn hôm nay ngày 29/11 của con giáp tuổi Sửu: 2 và 5

Màu sắc may mắn: Vàng và be

3. Con số may mắn hôm nay ngày 29/11 của con giáp tuổi Dần

Sự nghiệp: Con giáp tuổi Dần nên đề phòng sự cạnh tranh không lành mạnh trong sự nghiệp và công việc. Hãy chú ý kiểm soát tư duy và cảm xúc của mình, cố gắng hết sức trong mọi việc.

Tài vận: Trung bình. Tiền bạc kiếm được nhờ lao động chăm chỉ, nhưng gieo nhân nào gặt quả nấy. Do đó, không thích hợp cho các hoạt động đầu cơ hoặc tài chính.

Tình cảm: Các mối quan hệ chỉ ở mức trung bình. Hãy chú ý duy trì các mối quan hệ, kiểm soát cảm xúc và giữ thái độ lạc quan.

Sức khỏe: Chú ý đến sức khỏe gan và túi mật, tránh va chạm mạnh vào chân tay.

Con số may mắn hôm nay ngày 29/11 của con giáp tuổi Dần: 3 và 8

Màu sắc may mắn: Xanh lam, Xanh lá cây

Con số may mắn hôm nay ngày 29/11 của con giáp tuổi Mão: 6 và 8. Màu sắc may mắn: Xanh lam và xanh lá cây

4. Con số may mắn hôm nay ngày 29/11 của con giáp tuổi Mão

Sự nghiệp: Sự nghiệp của con giáp tuổi Mão ổn định và thuận lợi. Hơn nữa, sự xuất hiện của sao Đào hoa báo hiệu tâm trạng thuận lợi và vận thế tốt, mang đến nhiều cơ hội phát triển và thành tựu đáng kể.

Tài lộc: Tài lộc liên quan đến sự nghiệp ổn định và bình an. Chỉ cần không quá tham lam trong việc theo đuổi tài lộc, bạn sẽ tự nhiên gặt hái được thành quả tốt đẹp.

Tình cảm: Không khí lãng mạn tràn ngập, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho các cặp đôi. Người độc thân cũng sẽ gặp may mắn trong việc tìm kiếm tình yêu, khiến đây là một ngày tuyệt vời để kết bạn.

Sức khỏe: Hãy chú ý đến sự mệt mỏi.

Con số may mắn hôm nay ngày 29/11 của con giáp tuổi Mão: 6 và 8

Màu sắc may mắn: Xanh lam và xanh lá cây

5. Con số may mắn hôm nay ngày 29/11 của con giáp tuổi Thìn

Sự nghiệp: Con giáp tuổi Thìn sẽ phải chịu rất nhiều áp lực và lời đàm tiếu. Đây sẽ là một ngày cạnh tranh khốc liệt, vì vậy bạn cần phải nỗ lực hết mình và cảnh giác với sự cạnh tranh không lành mạnh và những lời nói xấu sau lưng.

Tài vận: Vận may tài chính của bạn không tốt, vì vậy không nên tìm kiếm sự giàu có. Hãy thận trọng với các hoạt động đầu tư và hợp tác.

Tình cảm: Có thể xảy ra tranh cãi và bất đồng trong các mối quan hệ, vì vậy hãy chú ý đến giao tiếp và cố gắng hiểu đối tác của bạn trong mọi vấn đề.

Sức khỏe: Chú ý đến các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến lá lách, dạ dày và sức khỏe tiêu hóa.

Con số may mắn hôm nay ngày 29/11 của con giáp tuổi Thìn: 5 và 2

Màu sắc may mắn: Vàng và nâu

Con số may mắn hôm nay ngày 29/11 của con giáp tuổi Tỵ: 2 và 7. Màu sắc may mắn: Đỏ và tím

6. Con số may mắn hôm nay ngày 29/11 của con giáp tuổi Tỵ

Sự nghiệp: Vận trình không tốt. Con giáp tuổi Tỵ dễ bị trầm cảm và lo lắng. Vì vậy, bạn nên chú ý đến những lời nói xấu sau lưng và cạnh tranh không lành mạnh trong sự nghiệp và công việc. Chỉ có giữ thái độ lạc quan và tích cực mới có thể thoát khỏi những lo lắng và khó khăn.

Tài lộc: Không nên ham muốn giàu sang. Hãy cẩn thận tránh tổn thất tài chính và đề phòng bị người khác lừa gạt. Tốt nhất là nên thận trọng và bảo vệ tài sản của mình.

Tình cảm: Mối quan hệ chỉ ở mức trung bình. Hãy chú ý điều chỉnh tư duy và kiểm soát cảm xúc để tránh gây bất hạnh cho đối phương.

Sức khỏe: Chú ý an toàn giao thông.

Con số may mắn hôm nay ngày 29/11 của con giáp tuổi Tỵ: 2 và 7

Màu sắc may mắn: Đỏ và tím

7. Con số may mắn hôm nay ngày 29/11 của con giáp tuổi Ngọ

Sự nghiệp: Vận may nhỏ đang đến với con giáp tuổi Ngọ, nhờ sao chính thức bảo vệ cuộc sống và sao ấn thúc đẩy sự nghiệp. Mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp, mang lại nhiều lợi ích và tin vui.

Tài chính: Một ngày thịnh vượng cả về tài chính lẫn sự nghiệp, với nguồn thu nhập ổn định và may mắn. Chỉ cần nỗ lực hơn nữa, lợi nhuận ổn định sẽ tự nhiên đến.

Mối quan hệ: Một ngày hòa hợp và yêu thương, cũng thích hợp cho những buổi tụ họp nhỏ để tăng cường trao đổi tình cảm.

Sức khỏe: Sức khỏe tốt, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Con số may mắn hôm nay ngày 29/11 của con giáp tuổi Ngọ: 3 và 7

Màu sắc may mắn: Đỏ và hồng

Con số may mắn hôm nay ngày 29/11 của con giáp tuổi Ngọ: 3 và 7. Màu sắc may mắn: Đỏ và hồng

8. Con số may mắn hôm nay ngày 29/11 của con giáp tuổi Mùi

Sự nghiệp: Mặc dù đây là ngày may mắn về tài lộc cho sự nghiệp, nhưng cũng có những dấu hiệu nguy hiểm và trở ngại. Vì vậy, con giáp tuổi Mùi hãy chú ý đừng làm việc quá sức và đảm bảo cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi.

Tài lộc: Vận may tài chính của bạn khá ổn định, mang đến một bức tranh bình yên và ổn định. Vì vậy, hãy nỗ lực hơn nữa trong việc theo đuổi sự giàu có.

Tình cảm: Các mối quan hệ chỉ ở mức trung bình. Hãy chú ý duy trì chúng và tránh bất ổn về mặt cảm xúc.

Sức khỏe: Làm việc quá sức, cần nghỉ ngơi.

Con số may mắn hôm nay ngày 29/11 của con giáp tuổi Mùi: 5 và 7

Màu sắc may mắn: Vàng và be

9. Con số may mắn hôm nay ngày 29/11 của con giáp tuổi Thân

Sự nghiệp: Một ngày tài vận suy giảm. Sao chiếu mệnh va chạm, báo hiệu sự nghiệp bất ổn, nhiều biến động bất ngờ. Cẩn thận khi đi lại và lái xe.

Tài lộc: Không nên tìm kiếm tài lộc, vì sao Tài lộc đang xung đột, có thể dẫn đến tổn thất tài chính và lo lắng. Hãy cẩn thận bảo vệ tài sản của mình.

Tình cảm: Mối quan hệ của bạn đang không tốt; bạn cần phải cẩn thận để duy trì nó.

Sức khỏe: Chú ý an toàn khi lái xe.

Con số may mắn hôm nay ngày 29/11 của con giáp tuổi Thân: 4 và 9

Màu sắc may mắn: Trắng và be

Con số may mắn hôm nay ngày 29/11 của con giáp tuổi Thân: 4 và 9. Màu sắc may mắn: Trắng và be

10. Con số may mắn hôm nay ngày 29/11 của con giáp tuổi Dậu

Sự nghiệp: Hôm nay là một ngày may mắn, mọi việc suôn sẻ và thuận lợi. Tuy nhiên, bạn nên thực tế trong công việc và tránh những ý tưởng viển vông. Hãy tập trung vào những vấn đề thực tế, bạn sẽ tự nhiên gặt hái được thành quả.

Tài lộc: Tài vận trung bình, có tiềm năng thu nhập đều đặn.

Tình ảm: Một ngày không có lo lắng về cảm xúc, thuận lợi cho việc trao đổi cảm xúc và củng cố các mối quan hệ.

Sức khỏe: Sức khỏe thể chất và tinh thần tốt.

Con số may mắn hôm nay ngày 29/11 của con giáp tuổi Dậu: 5 và 9

Màu sắc may mắn: Trắng và be

11. Con số may mắn hôm nay ngày 29/11 của con giáp tuổi Tuất

Sự nghiệp: Một ngày mang lại sự thịnh vượng về cả tài lộc lẫn sự nghiệp cho con giáp tuổi Tuất. Điều này tạo ra môi trường thuận lợi cho việc kết nối và giao tiếp, tự nhiên dẫn đến nguồn cảm hứng và ý tưởng mới từ các tương tác.

Tài lộc: Với sao may mắn của tài lộc chiếu sáng rực rỡ, vận may tài chính của bạn đang tăng lên và bạn có thể nhận được sự giàu có bất ngờ.

Tình cảm: Mối quan hệ hài hòa và cặp đôi yêu thương nhau.

Sức khỏe: Khỏe mạnh và không lo lắng, tinh thần và thể chất minh mẫn.

Con số may mắn hôm nay ngày 29/11 của con giáp tuổi Tuất: 5 và 7

Màu sắc may mắn: Vàng và be

Con số may mắn hôm nay ngày 29/11 của con giáp tuổi Hợi: 1 và 6 . Màu sắc may mắn: Đen và xám

12. Con số may mắn hôm nay ngày 29/11 của con giáp tuổi Hợi

Sự nghiệp: Nhờ sao lành chiếu rọi và lục hòa hỗ trợ, con giáp tuổi Hợi sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ từ quý nhân. Chỉ cần bạn nỗ lực và tiến bộ, sự nghiệp chắc chắn sẽ phát triển tốt đẹp.

Tài lộc: Nếu bạn chăm chỉ làm việc và tránh xa lòng tham, bạn sẽ tự nhiên gặt hái được thành quả tốt đẹp.

Tình cảm: Mối quan hệ hài hòa và cặp đôi yêu thương nhau.

Sức khỏe: Khỏe mạnh và không lo lắng, tinh thần và thể chất minh mẫn.

Con số may mắn hôm nay ngày 29/11 của con giáp tuổi Hợi: 1 và 6

Màu sắc may mắn: Đen và xám

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.