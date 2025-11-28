Con số may mắn hôm nay ngày 28/11: Dần thịnh vượng, Mão kiếm tiền, Tuất dễ tranh cãi

1. Con số may mắn hôm nay ngày 28/11 của con giáp tuổi Tý

Tình cảm: Các mối quan hệ hòa thuận và tình yêu đôi lứa sẽ là một ngày tốt để củng cố mối quan hệ.

Sự nghiệp: Nhờ các mối quan hệ hòa hợp và sao lành phù trợ, bạn sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ từ quý nhân. Chỉ cần chăm chỉ, chắc chắn bạn sẽ được đền đáp.

Tài lộc: Kim sinh Thủy, nhìn chung thuận lợi cho tài lộc và thu nhập, nhưng cũng biểu thị sự cần cù. Hãy chú ý đến tư duy khi tìm kiếm tài lộc.



Sức khỏe: Sức khỏe tốt, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Con số may mắn hôm nay ngày 28/11 của con giáp tuổi Tý: 4 và 6

Màu sắc may mắn: Đen và xám

2. Con số may mắn hôm nay ngày 28/11 của con giáp tuổi Sửu

Tình cảm: Các mối quan hệ hòa hợp; đây là ngày để củng cố mối quan hệ.

Sự nghiệp: Vận may của bạn khá ổn định. Tuy nhiên, hôm nay cũng là ngày con giáp tuổi Sửu phải làm việc, nghĩa là bạn có thể sẽ phải gánh vác trách nhiệm và làm việc chăm chỉ hơn. Do đó, bạn cần phải nỗ lực hơn nữa.

Tài vận: Vận may tài chính của bạn ở mức trung bình. Tuy thuận lợi cho các dự án hợp tác, nhưng tốt nhất bạn nên chọn lọc trong việc theo đuổi sự giàu có.

Sức khỏe: Sao Thổ đang làm suy yếu ảnh hưởng của bạn; hãy chú ý đến các vấn đề tiềm ẩn về lá lách, dạ dày, ruột và hệ tiêu hóa.



Con số may mắn hôm nay ngày 28/11 của con giáp tuổi Sửu: 2 và 5

Màu sắc may mắn: Vàng và be

3. Con số may mắn hôm nay ngày 28/11 của con giáp tuổi Dần

Tình cảm: Các mối quan hệ không được tốt lắm; hãy quan tâm đến người bạn đời của mình nhiều hơn.

Sự nghiệp: Một ngày thịnh vượng về cả tài lộc lẫn sự nghiệp. Không chỉ có nhiều cơ hội phát triển trong công việc, bạn còn nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân. Do đó, bạn có thể mạnh dạn và thoải mái trong công việc; dù có những trở ngại nhỏ, bạn cũng sẽ vượt qua được.

Tài vận: Nhờ sao chính bảo vệ tài vận, sao tài lộc đang có xu hướng tăng ổn định, thích hợp cho việc tìm kiếm lợi nhuận và đầu tư.

Sức khỏe: Tỳ và dạ dày của bạn có thể yếu; hãy chú ý đến chế độ ăn uống.



Con số may mắn hôm nay ngày 28/11 của con giáp tuổi Dần: 3 và 8

Màu sắc may mắn: Xanh lơ, Xanh lá cây

4. Con số may mắn hôm nay ngày 28/11 của con giáp tuổi Mão

Tình cảm: Sự xung đột giữa các hành Kim và Mộc có thể dẫn đến những tranh cãi hoặc bất đồng nhỏ.

Sự nghiệp: Nhờ sự hỗ trợ của các vì sao tốt, sự nghiệp của bạn sẽ tiến triển thuận lợi, mang lại niềm vui và tâm trạng thoải mái. Đây là một ngày thuận lợi cho việc giao lưu, và bạn có thể nhận được thông tin giá trị và cơ hội kinh doanh từ bạn bè.

Tài vận: Cả thu nhập thường xuyên lẫn thu nhập bất ngờ đều thuận lợi, với triển vọng tốt về tài chính.

Sức khỏe: Chú ý các vấn đề về gan, túi mật và thị lực; phòng ngừa mỏi mắt.

Con số may mắn hôm nay ngày 28/11 của con giáp tuổi Mão: 6 và 8

Màu sắc may mắn: Xám và xanh lá cây

5. Con số may mắn hôm nay ngày 28/11 của con giáp tuổi Thìn

Tình cảm: Các mối quan hệ ở mức trung bình. Hãy nói năng nhẹ nhàng và tránh hành vi hung hăng.

Sự nghiệp: Đây là một ngày vận mệnh không ổn định. Hãy cẩn thận với sự cạnh tranh và đâm sau lưng trong công việc.

Tài vận: Vận may tài chính không tốt. Hãy cẩn thận trong chi tiêu và tránh chi tiêu quá mức.

Sức khỏe: Tỳ và dạ dày không tốt; hãy chú ý đến việc rèn luyện thể chất.

Con số may mắn hôm nay ngày 28/11 của con giáp tuổi Thìn: 5 và 7

Màu sắc may mắn: Vàng và be

6. Con số may mắn hôm nay ngày 28/11 của con giáp tuổi Tỵ

Tình yêu: Một ngày may mắn trong việc thu hút người khác giới; với sự hỗ trợ của Tam Hợp, các mối quan hệ sẽ hòa hợp và hạnh phúc.

Sự nghiệp: Một ngày báo hiệu những điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp phát triển và là ngày mà những nỗ lực sẽ được đền đáp.

Tài vận: Thuận lợi cho việc đầu tư và quản lý tài chính, các giao dịch kinh doanh cũng được kỳ vọng sẽ mang lại lợi nhuận tốt.

Sức khỏe: Dạ dày và tỳ khó chịu; chú ý điều hòa.

Con số may mắn hôm nay ngày 28/11 của con giáp tuổi Tỵ: 2 và 7

Màu sắc may mắn: Đỏ và tím

7. Con số may mắn hôm nay ngày 28/11 của con giáp tuổi Ngọ

Tình cảm: Hãy chú ý duy trì mối quan hệ và thể hiện sự quan tâm đến người bạn đời của mình.

Sự nghiệp: Một ngày giàu sang và thịnh vượng, nhìn chung thuận lợi cho sự phát triển. Tuy nhiên, do những sao xấu ẩn hiện, nên cẩn thận về sự bất ổn trong sự nghiệp và nguy cơ mất mát tài chính.

Tài vận: Dễ xảy ra mất mát tài chính. Cẩn thận với những kẻ đâm sau lưng, có thể lợi dụng tài chính của bạn. Tránh mọi cơ hội đầu tư, quản lý tài chính và hợp tác.

Sức khỏe: Phổi và cổ họng có thể yếu.

Con số may mắn hôm nay ngày 28/11 của con giáp tuổi Ngọ: 3 và 7

Màu sắc may mắn: Đỏ và hồng

8. Con số may mắn hôm nay ngày 28/11 của con giáp tuổi Mùi

Tình yêu: Không thuận lợi cho các mối quan hệ; dễ xảy ra tranh cãi và bất đồng.

Sự nghiệp: Một ngày tài vận suy giảm. Tuy nhìn chung vận mệnh có vẻ ổn định và bình an, nhưng hãy cẩn thận với những lời đàm tiếu và những rắc rối nhỏ nhặt.

Tài vận: Vận may tài chính không tốt; hãy cẩn thận với những tổn thất trong quá trình theo đuổi sự giàu có.

Sức khỏe: Tỳ và dạ dày yếu; hãy chú ý đến chế độ ăn uống.

Con số may mắn hôm nay ngày 28/11 của con giáp tuổi Mùi: 5 và 7

Màu sắc may mắn: Vàng và nâu

9. Con số may mắn hôm nay ngày 28/11 của con giáp tuổi Thân

Sự nghiệp: Một ngày ổn định và bình an với sao Trực Kiếp mạnh mẽ. Công việc và sự nghiệp sẽ tiến triển thuận lợi và vững chắc. Nếu nỗ lực hết mình, chắc chắn đây sẽ là một ngày bội thu.

Tài vận: Thu nhập đều đặn chấp nhận được, nhưng thu nhập bất ngờ lại thấp. Do sao Kiếp chủ quản, nên thận trọng trong đầu tư và hợp tác.

Tình cảm: Một ngày thân thiện và hòa đồng, một ngày tốt cho người độc thân kết bạn.

Sức khỏe: Nguyên tố Kim mạnh có thể gây hại cho phổi; chú ý các bệnh về đường hô hấp.

Con số may mắn hôm nay ngày 28/11 của con giáp tuổi Thân: 4 và 5

Màu sắc may mắn: Trắng và nâu

10. Con số may mắn hôm nay ngày 28/11 của con giáp tuổi Dậu

Sự nghiệp: Con giáp tuổi Dậu có thể nhanh chóng tiếp nhận những điều mới mẻ. Đây là một ngày tốt cho việc học tập, tiến bộ và vận may tăng lên.

Tài vận: Thu nhập thường xuyên của bạn ổn định. Nỗ lực chăm chỉ sẽ tự nhiên mang lại thành quả.

Tình cảm: Bạn hòa đồng và giàu tình cảm, thu hút nhiều người ngưỡng mộ.

Sức khỏe: Hãy chú ý các bệnh về đường hô hấp.

Con số may mắn hôm nay ngày 28/11 của con giáp tuổi Dậu: 5 và 9

Màu sắc may mắn: Trắng và nâu

11. Con số may mắn hôm nay ngày 28/11 của con giáp tuổi Tuất

Sự nghiệp: Dấu hiệu của sự trừng phạt tiềm ẩn. Hãy cảnh giác với những người có quyền lực xung quanh, những người có thể tìm cách chèn ép bạn, và đề phòng những lời đàm tiếu và vu khống.

Tài vận: Vận may tài chính không lý tưởng. Hãy thận trọng với các khoản đầu tư để tránh thua lỗ và thất bại về tài chính.

Tình cảm: Dễ xảy ra tranh cãi. Tránh tỏ ra hống hách.

Sức khỏe: Tỳ và dạ dày yếu; chú ý đến chứng khó tiêu.

Con số may mắn hôm nay ngày 28/11 của con giáp tuổi Tuất: 2 và 5

Màu sắc may mắn: Vàng và be

12. Con số may mắn hôm nay ngày 28/11 của con giáp tuổi Hợi

Sự nghiệp: Triển vọng sự nghiệp rất tốt. Sự nghiệp không chỉ thuận lợi mà còn có khả năng được quý nhân phù trợ.

Tài vận: Thu nhập thường xuyên đặc biệt tốt, vì vậy vẫn nên nỗ lực hơn nữa.

Tình cảm: Một ngày suôn sẻ cho các mối quan hệ, lý tưởng để củng cố các mối quan hệ.

Sức khỏe: Sức khỏe tốt cả về thể chất lẫn tinh thần.

Con số may mắn hôm nay ngày 28/11 của con giáp tuổi Hợi: 7 và 9

Màu sắc may mắn: Đen và xanh dương

(Theo SH)

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.