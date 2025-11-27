Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Gia đình
Thứ năm, ngày 27/11/2025 05:29 GMT+7

Con số may mắn hôm nay ngày 27/11: Hợi yêu đương ngọt ngào, Thìn lộc lá đầy tay, Tỵ sự nghiệp suôn sẻ

+ aA -
Diệp Diệp Thứ năm, ngày 27/11/2025 05:29 GMT+7
Với những con số may mắn hôm nay ngày 27/11, tuổi Tý - Hợi gặp vận đỏ trong chuyện tình cảm, Tỵ - Dần may mắn trong công việc, Sửu cần chi tiêu thận trọng.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Con số may mắn hôm nay ngày 27/11 của tuổi Tý: Gặp được tình yêu

Tình cảm: Những người độc thân có khả năng gặp gỡ những người cùng chí hướng các cuộc hội nghị, họp mặt bạn bè. Những người đang có đôi có thể gặp mâu thuẫn nhỏ trong việc nhà và thói quen chi tiêu.

Nghề nghiệp: Cạnh tranh giữa các đồng nghiệp đang ngày càng gay gắt tại nơi làm việc. Bạn cần đẩy nhanh tiến độ các dự án cốt lõi và triển khai các bước quan trọng càng sớm càng tốt để tránh bị người khác vượt mặt.

Tài lộc: Vận trình tài chính hôm nay nhìn chung ổn định và không có biến động. Thu nhập chủ yếu dựa vào các nguồn cố định như lương và thưởng hiệu suất, với cơ hội kiếm thêm lợi nhuận tương đối hạn chế.  

Sức khỏe: Hệ hô hấp của bạn có thể hơi nhạy cảm, thỉnh thoảng bị khô họng và ho nhẹ, nhưng nhìn chung thể trạng của bạn tương đối ổn định.

Con số may mắn hôm nay ngày 27/11 của tuổi Tý: 1, 6 và 9

Màu sắc may mắn: Đỏ, vàng và xanh lam

Con số may mắn hôm nay ngày 27/11 của tuổi Sửu: Thận trọng trong chi tiêu

Tình cảm: Người độc thân khó có thể gặp được người khiến bạn hứng thú trong thời gian ngắn. Những người đang trong mối quan hệ có thể cảm thấy không hài lòng.

Nghề nghiệp: Tranh chấp có thể phát sinh tại nơi làm việc do phân công trách nhiệm không rõ ràng. Khi có vấn đề phát sinh, đừng trốn tránh trách nhiệm. Hãy chủ động trao đổi và phối hợp để giải quyết xung đột nhanh chóng hơn.

Tài lộc: Vận may tài chính hôm nay hơi giảm sút, có thể phát sinh chi phí bất ngờ, chẳng hạn như mua sắm nhu yếu phẩm đột xuất hoặc chia tiền hóa đơn khi tụ tập bạn bè.

Sức khỏe: Hệ tiêu hóa của bạn đang yếu, có thể dẫn đến đầy hơi, chán ăn và mệt mỏi rõ rệt.

Con số may mắn hôm nay ngày 27/11 của tuổi Sửu: 5, 7 và 0

Màu sắc may mắn: Tím, vàng và xanh lá cây

Con số may mắn hôm nay ngày 27/11 của tuổi Sửu: 5, 7 và 0. Màu sắc may mắn: Tím, vàng và xanh lá cây

Con số may mắn hôm nay ngày 27/11 của tuổi Dần: Cơ hội nghề nghiệp đến gần

Tình cảm: Người độc thân có thể bất ngờ gặp lại người yêu cũ nhưng tránh quay lại một cách bốc đồng và lặp lại những sai lầm cũ. Người đang yêu gần đây bận rộn với công việc, dẫn đến ít giao tiếp với người yêu, dễ xa cách.

Nghề nghiệp: Bạn sẽ có cơ hội thăng tiến hiếm có trong sự nghiệp. Thành tích xuất sắc của bạn trong lĩnh vực kinh doanh cốt lõi sẽ giúp bạn được cấp trên ghi nhận.

Tài lộc: Vận may tài chính tổng thể hôm nay khá thuận lợi, với cả thu nhập thường xuyên lẫn thu nhập bất ngờ, tạo nên cơ cấu thu nhập tương đối cân bằng.

Sức khỏe: Dễ bị đau khớp, đặc biệt là ở lưng dưới và đầu gối. Mỏi mắt kéo dài cũng có thể dẫn đến mỏi mắt.

Con số may mắn hôm nay ngày 27/11 của tuổi Dần: 3, 6 và 8

Màu sắc may mắn: Đỏ, xanh lá và vàng.

Con số may mắn hôm nay ngày 27/11 của tuổi Mão: Bận rộn nhưng thành công

Tình yêu: Người độc thân có thể gặp được người trân trọng mình trong công việc. Những người đang yêu sẽ liên tục cảm thấy sự thấu hiểu giữa họ với người yêu.

Nghề nghiệp: Khối lượng công việc gần đây tăng đáng kể, và việc làm thêm giờ đã trở thành chuyện thường ngày. Tuy nhiên, nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp, các dự án đang tiến triển thuận lợi.

Tài lộc: Vận may tài chính hôm nay đang trên đà tăng trưởng. Bạn có mục tiêu kiếm tiền rõ ràng và động lực mạnh mẽ, dẫn đến thu nhập tăng đáng kể.

Sức khỏe: Chất lượng giấc ngủ kém, dễ mất ngủ và mơ mộng hão huyền. Thỉnh thoảng có thể bị đau nhức vùng cổ.

Con số may mắn hôm nay ngày 27/11 của tuổi Mão: 1, 3 và 9

Màu sắc may mắn: Vàng, tím và xanh lá cây

Con số may mắn hôm nay ngày 27/11 của tuổi Dần: 3, 6 và 8. Màu sắc may mắn: Đỏ, xanh lá và vàng.

Con số may mắn hôm nay ngày 27/11 của tuổi Thìn: Có thu nhập và tiền thưởng.

Tình cảm: Người độc thân vẫn độc thân. Đừng vội vàng; hãy kiên nhẫn chờ đợi số phận mang đến cho bạn người phù hợp. Những người đang yêu có thể bỏ bê cảm xúc của đối phương do lịch trình công việc bận rộn, điều này có thể dẫn đến những xung đột nhỏ theo thời gian.

Nghề nghiệp: Bạn sẽ nhận được sự hướng dẫn và hỗ trợ từ các cố vấn tại nơi làm việc, có thể là sự đánh giá cao và bồi dưỡng của cấp trên hoặc sự hướng dẫn và giúp đỡ của những người kỳ cựu trong ngành.

Tài lộc: Nhìn chung, vận may tài chính của bạn hôm nay khá tốt. Bạn có khả năng bảo vệ tài sản rất tốt, với thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính, và tiền thưởng cũng khá hậu hĩnh.

Sức khỏe: Hệ tiêu hóa của bạn yếu và có thể bị khó tiêu và trào ngược axit. Bạn cũng dễ cảm thấy kiệt sức khi chịu nhiều căng thẳng.

Con số may mắn hôm nay ngày 27/11 của tuổi Thìn là 2, 5 và 0

Màu sắc may mắn: Vàng, xanh dương và tím

Con số may mắn hôm nay ngày 27/11 của tuổi Tỵ: Sự nghiệp suôn sẻ

Tình cảm: Người độc thân tạm thời chưa có cơ hội tìm kiếm tình yêu mới. Những người đang trong mối quan hệ sẽ gặp nhiều xung đột với người yêu, thường xuyên cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt, thậm chí đôi khi còn nghĩ đến chuyện ly hôn.

Nghề nghiệp: Sự nghiệp của bạn đang phát triển tốt đẹp. Năng lực làm việc của bạn đã được lãnh đạo và đồng nghiệp công nhận rộng rãi.

Tài lộc: Vận may tài chính hôm nay vẫn ổn định, với thu nhập chủ yếu dựa vào công việc chính và tương đối ít cơ hội kiếm thêm lợi nhuận.

Sức khỏe: Da dẻ kém, dễ bị khô và dị ứng. Hệ thần kinh nhạy cảm, dễ bị kích động bởi tiếng ồn.

Con số may mắn hôm nay ngày 27/11 của tuổi Tỵ: 3, 7 và 9

Màu sắc may mắn: Tím, vàng và xanh lá cây

Con số may mắn hôm nay ngày 27/11 của tuổi Tỵ: 3, 7 và 9. Màu sắc may mắn: Tím, vàng và xanh lá cây

Con số may mắn hôm nay ngày 27/11 của tuổi Ngọ: Sự nghiệp thăng tiến

Tình cảm: Những người độc thân chủ động bày tỏ tình cảm với người mình thích sẽ thấy mối quan hệ tiến triển đáng kể. Người đang yêu sẽ thấy việc giao tiếp với đối phương gần đây trở nên thường xuyên hơn.

Nghề nghiệp: Khả năng thực thi công việc của bạn rất xuất sắc. Bạn có thể phản ứng nhanh nhạy và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được cấp trên giao, đồng thời nắm bắt chắc chắn các cơ hội quan trọng.

Tài lộc: Vận may tài chính tổng thể hôm nay ở mức trung bình, không có sự gia tăng đáng kể về thu nhập. Đôi khi, việc quá lo lắng về chi tiêu có thể khiến bạn bỏ lỡ một số cơ hội tiềm năng.  

Sức khỏe: Hệ tim mạch của bạn có thể bị dao động, thỉnh thoảng bị chóng mặt và hồi hộp. Chân có thể bị đau và cứng.

Con số may mắn hôm nay ngày 27/11 của tuổi Ngọ là 2, 8 và 3

Màu sắc may mắn: Xanh lam, tím và xanh lá cây

Con số may mắn hôm nay ngày 27/11 của tuổi Mùi (Dê): Sự ổn định là chìa khóa.

Tình yêu: Người độc thân có thể tỏ tình với người mình thích nhưng nếu không được hồi đáp thì đừng dây dưa. Người đang yêu dễ đưa ra những quyết định bốc đồng có thể gây ra xung đột.

Nghề nghiệp: Bạn sẽ gặt hái được nhiều thành quả đáng kể trong công việc nhờ sự chăm chỉ và tận tâm. Thái độ làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm của bạn đã giúp bạn nhận được sự công nhận tuyệt đối từ đồng nghiệp.

Tài lộc: Vận may tài chính hôm nay hơi giảm nhẹ, có một số khoản chi tiêu phát sinh như tiếp đãi bạn bè hoặc các nghĩa vụ xã hội bất ngờ, trong khi thu nhập không có sự tăng trưởng đáng kể.  

Sức khỏe: Hệ hô hấp dễ bị ảnh hưởng, có thể dẫn đến ho và nghẹt mũi. Chức năng tiêu hóa cũng tương đối yếu.

Con số may mắn hôm nay ngày 27/11 của tuổi Mùi: 5, 7 và 9

Màu sắc may mắn: Đỏ, vàng và xanh lá cây

Con số may mắn hôm nay ngày 27/11 của tuổi Mùi: 5, 7 và 9. Màu sắc may mắn: Đỏ, vàng và xanh lá cây

Con số may mắn hôm nay ngày 27/11 của tuổi Thân: Có khả năng tìm được người yêu

Tình cảm: Người độc thân dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác giới và có khả năng gặp được người bạn đời lý tưởng. Người đang yêu sẽ có một mối quan hệ ổn định và hòa hợp.

Nghề nghiệp: Có rất nhiều cơ hội tại nơi làm việc, dù là hợp tác trong dự án mới hay cơ hội thăng tiến nội bộ, tất cả đều đáng được chú ý.

Tài lộc: Vận may tài chính tổng thể hôm nay khá ổn định, với thu nhập chủ yếu từ thu nhập thường xuyên và một ít lợi nhuận bất ngờ.

Sức khỏe: Bạn có thể gặp các vấn đề về hô hấp, chẳng hạn như khô, ngứa họng hoặc ho nhẹ. Bạn cũng có thể cảm thấy mệt mỏi rõ rệt.

Con số may mắn hôm nay ngày 27/11 của tuổi Thân: 4, 7 và 9

Màu sắc may mắn: Vàng, xanh dương và xanh lá cây

Con số may mắn hôm nay ngày 27/11 của tuổi Dậu: Tận hưởng tình cảm ấm áp

Tình cảm: Người độc thân có thể gặp được người phù hợp với mình. Người đang yêu sẽ cảm nhận được sự quan tâm chu đáo của đối phương.

Nghề nghiệp: Tại nơi làm việc, bạn có quan điểm rất rõ ràng, và những kế hoạch hoặc đề xuất của bạn rất sáng tạo, dễ dàng nhận được sự công nhận của lãnh đạo và đồng nghiệp.

Tài lộc: Vận may tài chính hôm nay vẫn ổn định. Thu nhập ổn định, không có chi phí lớn bất ngờ hay khoản thu nhập đột xuất nào, mang lại tình hình tài chính rất cân bằng.

Sức khỏe: Có khả năng bị đau cổ và cột sống thắt lưng, tình trạng này sẽ trở nên rõ rệt hơn sau khi ngồi lâu. Mỏi mắt cũng có thể xảy ra.

Con số may mắn hôm nay ngày 27/11 của tuổi Dậu: 4, 5, 8

Màu sắc may mắn: Vàng, tím và xanh lá cây

Con số may mắn hôm nay ngày 27/11 của tuổi Dậu: 4, 5, 8. Màu sắc may mắn: Vàng, tím và xanh lá cây

Con số may mắn hôm nay ngày 27/11 của tuổi Tuất: Sự nghiệp sẽ được cải thiện

Tình yêu: Người độc thân dễ rơi vào những mối quan hệ mập mờ. Người đang yêu nên giữ khoảng cách phù hợp với người khác giới, tránh hiểu lầm.

Nghề nghiệp: Các dự án bạn theo đuổi trong thời gian dài đã đạt được kết quả lý tưởng và được cấp trên cũng như đồng nghiệp đánh giá cao.

Tài lộc: Vận may tài chính hôm nay hơi giảm sút. Bạn sẽ gặp nhiều rắc rối trong việc kiếm tiền, chẳng hạn như chậm thanh toán dự án và tăng thêm chi phí phát sinh. Hãy hết sức thận trọng khi đầu tư để tránh thua lỗ.

Sức khỏe: Hệ tiêu hóa của bạn tương đối yếu, có thể dẫn đến đau bụng và tiêu chảy. Bạn cũng dễ bị mất ngủ khi căng thẳng.

Con số may mắn hôm nay ngày 27/11 của tuổi Tuất: 2, 5 và 0

Màu sắc may mắn: Vàng, xanh dương và đỏ

Con số may mắn hôm nay ngày 27/11 của tuổi Hợi: Đời sống tình cảm ngọt ngào

Tình yêu: Người độc thân có khả năng gặp được người mình thích. Người đang yêu sẽ thấy mối quan hệ của họ được cải thiện đáng kể, trở nên hòa hợp và thấu hiểu hơn.

Nghề nghiệp: Trong công việc, bạn sẽ thuận theo tự nhiên và không gặp trở ngại đáng kể nào trong quá trình làm việc.

Tài lộc: Những nỗ lực tăng thu nhập và giảm chi tiêu của bạn đã rất hiệu quả, cho phép bạn tích lũy một số khoản tiết kiệm và duy trì tình hình tài chính tổng thể tốt.  

Sức khỏe: Tình trạng thể chất nhìn chung tốt, nhưng bạn có thể hơi mệt mỏi và thỉnh thoảng đau nhức khớp.

Con số may mắn hôm nay ngày 27/11 của tuổi Hợi: 1, 6 và 9

Màu sắc may mắn: Xanh lá cây, vàng và tím

Dự báo vận may trên chỉ mang tính chất tham khảo, giúp bạn tận hưởng và thêm chút thư giãn, mong đợi vào cuộc sống hàng ngày.

Cuộc sống viên mãn hay không không bao giờ được quyết định bởi vận may, mà bởi nỗ lực, lựa chọn và tư duy của bạn. Chúc bạn sống mỗi ngày với sự bình tĩnh và quyết tâm, gặt hái vẻ đẹp và những điều bất ngờ trong cuộc sống thường nhật.

(Theo SH)

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Người xưa dặn: "Nhà có 3 cây cảnh vàng, mùa màng bội thu, tài lộc nặng trĩu, gia đình may mắn, thịnh vượng"

Theo người xưa, 3 cây cảnh này với quả vàng trĩu trịt, là "bùa may mắn", tượng trưng cho mùa màng bội thu và sự giàu có, mang lại tài lộc cho gia đình.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp chăm chỉ, thực tế, giỏi kiếm tiền, biết tiết kiệm, giúp tài sản tích lũy ngày càng nhiều

Gia đình
Tử vi ngày mai: 4 con giáp chăm chỉ, thực tế, giỏi kiếm tiền, biết tiết kiệm, giúp tài sản tích lũy ngày càng nhiều

Mách bạn cách nấu bún bò không cần dùng hạt nêm hay bột ngọt vẫn thơm ngon, đậm đà như ngoài hàng

Gia đình
Mách bạn cách nấu bún bò không cần dùng hạt nêm hay bột ngọt vẫn thơm ngon, đậm đà như ngoài hàng

4 cây cảnh "mèo Thần Tài", bảo vệ sức khỏe, mang lại sự thịnh vượng cho gia đình, rẻ tiền lại dễ chăm sóc

Gia đình
4 cây cảnh 'mèo Thần Tài', bảo vệ sức khỏe, mang lại sự thịnh vượng cho gia đình, rẻ tiền lại dễ chăm sóc

Đọc thêm

Xem phim, tôi giật mình nghĩ ngay đến con gái: May mà chỉnh đốn sớm, nếu không con sẽ thành kẻ lợi dụng bạn bè!
Gia đình

Xem phim, tôi giật mình nghĩ ngay đến con gái: May mà chỉnh đốn sớm, nếu không con sẽ thành kẻ lợi dụng bạn bè!

Gia đình

Tôi nhận ra, mình để ý vì… hình như chuyện tương tự đang xảy ra ngay trong chính cuộc sống của con gái tôi.

Hàng nghìn du khách và người dân 'đội rét' chiêm ngưỡng đêm hội sắc màu tại Lai Châu
Văn hóa - Giải trí

Hàng nghìn du khách và người dân "đội rét" chiêm ngưỡng đêm hội sắc màu tại Lai Châu

Văn hóa - Giải trí

Tối 28/11, Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu như "bùng nổ" trong biển người và ánh sáng. Hàng nghìn người dân địa phương cùng du khách thập phương đã đổ về đây để hòa mình vào không gian nghệ thuật tráng lệ của Lễ khai mạc Tuần Du lịch – Văn hóa và Giải Marathon Lai Châu lần thứ II, năm 2025.

Đại thái giám Trung Hoa được gắn với danh hiệu “Hoàng đế đứng” là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Đại thái giám Trung Hoa được gắn với danh hiệu “Hoàng đế đứng” là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Bách tính bấy giờ thường truyền tai nhau câu nói: Thời nay có hai vị Hoàng đế, một người họ Chu ngồi trên ngai vàng, một người họ Lưu đánh cạnh ngai vàng. Danh hiệu “Hoàng đế đứng” này không ai khác chính là Lưu Cẩn.

Hoàng đế Chân Lạp đối đầu nhà Lý và cái kết bi thảm
Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng đế Chân Lạp đối đầu nhà Lý và cái kết bi thảm

Đông Tây - Kim Cổ

Angko Wat hoành tráng đầy kiêu hãnh do Suyrayavarman II khai sinh, nhưng cũng là nỗ i đau của linh hồn Suyrayavarman II đang vất vưỡng đâu đó trong mây núi Vụ Quang; bởi không có một phiến đá nào ở Angko Wat ghi lại ngày tháng năm tử trận của một hoàng đế đầy tham vọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đoàn Việt Nam dự SEA Games 33 với tinh thần thể thao cao thượng và niềm tự hào dân tộc
Thể thao

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đoàn Việt Nam dự SEA Games 33 với tinh thần thể thao cao thượng và niềm tự hào dân tộc

Thể thao

Chiều 28/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 33. Thủ tướng nhấn mạnh, "mỗi tấm huy chương là niềm vui, niềm hạnh phúc, niềm tự hào cho đất nước, cho mỗi người Việt Nam", nhưng đồng thời phải đề cao tinh thần thể thao cao thượng (Fair Play) và khẳng định niềm tự hào dân tộc, nét đẹp văn hóa Việt Nam.

Thủy quân lục chiến Ukraine biến cuộc tiến công của Nga thành 'bẫy chết chóc' tại Myrnohrad
Thế giới

Thủy quân lục chiến Ukraine biến cuộc tiến công của Nga thành "bẫy chết chóc" tại Myrnohrad

Thế giới

Sau khi rút quân khỏi các vị trí dễ bị tấn công ở Myrnohrad, Ukraine triển khai giai đoạn hai của chiến dịch rút lui. Quân Nga lao tới để tận dụng cơ hội - nhưng rơi thẳng vào một cuộc mai phục phối hợp giữa thủy quân lục chiến Ukraine, drone và hỏa lực trên không, theo Euromaidanpress.

Hợp tác thúc đẩy tăng trưởng bền vững và hiện thực hóa mục tiêu Net Zero tại Việt Nam
Xã hội

Hợp tác thúc đẩy tăng trưởng bền vững và hiện thực hóa mục tiêu Net Zero tại Việt Nam

Xã hội

Nestlé Việt Nam và Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) chính thức ký kết Bản ghi nhớ Hợp tác nhằm hỗ trợ Việt Nam chuyển dịch sang mô hình kinh tế tuần hoàn và phát thải thấp. Nội dung hợp tác tập trung vào việc thúc đẩy nông nghiệp bền vững, giảm phát thải khí nhà kính góp phần tăng tốc hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) của quốc gia.

U17 Việt Nam thắng dễ U17 Macau (Trung Quốc), giữ vững lợi thế trước U17 Malaysia
Thể thao

U17 Việt Nam thắng dễ U17 Macau (Trung Quốc), giữ vững lợi thế trước U17 Malaysia

Thể thao

U17 Việt Nam đã đánh bại U17 Macau (Trung Quốc) 4-0 để tiếp tục dẫn đầu bảng C kèm theo lợi thế nhất định trước trận đấu quyết định gặp U17 Malaysia.

Biệt đội đột kích Nga len lỏi trong đêm, mở đường cho xe tăng nghiền nát phòng tuyến Ukraine
Thế giới

Biệt đội đột kích Nga len lỏi trong đêm, mở đường cho xe tăng nghiền nát phòng tuyến Ukraine

Thế giới

Những toán lính nhỏ, tinh nhuệ của Nga đã len lỏi trong bóng tối, rồi gọi xe tăng tới phá vỡ phòng tuyến Ukraine tại các pháo đài quan trọng như Kupiansk và Pokrovsk, theo Euromaidanpress.

Học sinh hỏi khó 'Con người có thể không bị thay thế bởi AI không?', chuyên gia giải đáp
Giáo Dục

Học sinh hỏi khó "Con người có thể không bị thay thế bởi AI không?", chuyên gia giải đáp

Giáo Dục

Trước câu hỏi của học sinh, PGS.TS Nguyễn Việt Khôi, Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (ĐHQG Hà Nội) chia sẻ: "Khi mới xuất hiện mạng internet, ai không sử dụng sẽ bị tụt hậu. AI cũng vậy, chúng sẽ thay thế những người không biết sử dụng".

Tin tối (28/11): U22 Việt Nam mất đi 'vũ khí' đáng sợ tại SEA Games 33?
Thể thao

Tin tối (28/11): U22 Việt Nam mất đi "vũ khí" đáng sợ tại SEA Games 33?

Thể thao

U22 Việt Nam mất đi "vũ khí" đáng sợ tại SEA Games 33?; U22 Malaysia gặp khó khăn trước thềm SEA Games 33; Ronaldo “lấn sân” sang môn MMA; U22 Indonesia chốt danh sách dự SEA Games 33; Rashford lọt vào tầm ngắm của PSG.

Toàn cảnh Gala ảnh 'Dân Việt với Thu vàng': Những khoảnh khắc thăng hoa của mùa thu đất Việt
Ảnh

Toàn cảnh Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng": Những khoảnh khắc thăng hoa của mùa thu đất Việt

Ảnh

Chiều 28/11, tại Hà Nội, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt đã long trọng tổ chức Gala cuộc thi ảnh "Dân Việt với Thu vàng" lần thứ I năm 2025. Sự kiện là nơi tôn vinh những nhiếp ảnh gia đã "bắt" được cái hồn, cái đẹp nao lòng của mùa thu Việt Nam.

Ukraine trưng bày tên lửa 'giả' để đánh lừa Nga, bí mật gom sạch động cơ cho vũ khí mới
Thế giới

Ukraine trưng bày tên lửa "giả" để đánh lừa Nga, bí mật gom sạch động cơ cho vũ khí mới

Thế giới

Đằng sau mô hình tên lửa được Ukraine trưng bày tại triển lãm quốc phòng ở UAE là cả một chiến dịch tinh vi nhằm đánh lạc hướng tình báo Nga. Theo Defence Express, trong khi Moscow mải quan sát “vũ khí mới”, Kiev đã âm thầm quét sạch thị trường quốc tế, thu mua toàn bộ động cơ máy bay AI-25 để phục vụ chương trình tên lửa hành trình FP-5 Flamingo.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp có tư duy tích cực, kiếm nhiều tiền trong tháng 12, kết thúc năm đầy phấn chấn
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp có tư duy tích cực, kiếm nhiều tiền trong tháng 12, kết thúc năm đầy phấn chấn

Gia đình

Tử vi ngày mai cho rằng, 4 con giáp này trong tháng 12 vô cùng may mắn, được ban phước lành cả về tài lộc lẫn tiền bạc, cuộc sống sẽ luôn thịnh vượng.

Đại hội Công đoàn NHCSXH Lai Châu: Vượt chỉ tiêu “nâng đỡ” đồng bào nghèo
Xã hội

Đại hội Công đoàn NHCSXH Lai Châu: Vượt chỉ tiêu “nâng đỡ” đồng bào nghèo

Xã hội

Chiều ngày 28/11, Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Lai Châu đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Sự kiện không chỉ là cột mốc quan trọng đánh dấu một giai đoạn mới mà còn là dịp để nhìn lại những thành tựu vượt trội của nhiệm kỳ 2023 – 2025, một nhiệm kỳ được đánh giá là hoàn thành toàn diện 100% chỉ tiêu Nghị quyết khóa VI, trong đó nhiều mục tiêu thậm chí còn vượt kế hoạch đề ra.

Đà Nẵng: Xoá sổ đường dây rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay, thêm 10 đối tượng lộ diện
Pháp luật

Đà Nẵng: Xoá sổ đường dây rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay, thêm 10 đối tượng lộ diện

Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố thêm 10 đối tượng trong quá trình mở rộng chuyên án rửa tiền liên quốc gia quy mô đặc biệt lớn, được xác định có tổng giao dịch vượt 67.000 tỷ đồng cùng nhiều ngoại tệ khác.

Tiết lộ thứ khiến lửa bốc cực nhanh biến chung cư Hong Kong thành 'ngọn đuốc khổng lồ'
Thế giới

Tiết lộ thứ khiến lửa bốc cực nhanh biến chung cư Hong Kong thành "ngọn đuốc khổng lồ"

Thế giới

Giới chức Hong Kong đang điều tra hệ thống báo cháy hỏng, việc sử dụng vật liệu sửa chữa dễ cháy như xốp, cùng khả năng lơ là trách nhiệm sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 128 cư dân ở khu chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po thiệt mạng.

Cá vảy óng ánh đẹp như phim là cá tiến vua nuôi ở Tuyên Quang, làm món này vạn người mê, thịt ngọt như mì chính
Nhà nông

Cá vảy óng ánh đẹp như phim là cá tiến vua nuôi ở Tuyên Quang, làm món này vạn người mê, thịt ngọt như mì chính

Nhà nông

Cá bỗng là loại cá quý hiếm phân bố tự nhiên ở vùng trung và thượng lưu các sông lớn ở các tỉnh phía Bắc (trong đó có tỉnh Tuyên Quang) như sông Lô, sông Gâm và sông Miện. Cá bỗng nổi tiếng là 1 trong 5 loài "cá tiến vua-ngũ quý hà thủy” bởi chất lượng thịt thơm ngon.

Nghệ sĩ cải lương Khánh Ngọc bị ung thư giai đoạn 2, mất khả năng nói, chỉ mong sống thêm 5 năm
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ cải lương Khánh Ngọc bị ung thư giai đoạn 2, mất khả năng nói, chỉ mong sống thêm 5 năm

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ cải lương Khánh Ngọc mắc ung thư thanh quản giai đoạn 2, mất giọng nói, ước nguyện sống thêm 5 năm khiến khán giả xót xa.

'Con tỷ đồng' này nuôi thành công ở Lạng Sơn, cái hay là nông dân chả tốn một xu mua cám, bán dễ hơn nuôi lợn
Nhà nông

"Con tỷ đồng" này nuôi thành công ở Lạng Sơn, cái hay là nông dân chả tốn một xu mua cám, bán dễ hơn nuôi lợn

Nhà nông

Đó là con ốc nhồi, hay còn gọi là con ốc bươu đen (ốc đặc sản). Vừa rồi, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp tổ chức tham quan mô hình nuôi ốc nhồi của ông Vi Văn Nhuận ở thôn Lân Luông, xã Thiện Tân (địa phận huyện Hữu Lũng trước đây).

Nam thanh niên mẩn ngứa suốt 2 tháng, đi khám phát hiện dương tính với hàng loạt dị nguyên
Xã hội

Nam thanh niên mẩn ngứa suốt 2 tháng, đi khám phát hiện dương tính với hàng loạt dị nguyên

Xã hội

Bệnh nhân N.T.N. (29 tuổi, ở Hà Nội) sống trong tình trạng mẩn ngứa kéo dài suốt 2 tháng. Sẩn phù xuất hiện rồi biến mất trong ngày, kèm những đợt phù mắt, phù môi và cảm giác khó thở. Sau khi thăm khám và xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc mày đay mạn tính tự phát.

Phủ Tây Ninh, tiền thân của tỉnh Tây Ninh được thành lập năm bao nhiêu, thời ông vua nào nhà Nguyễn, trực thuộc tỉnh gì?
Nhà nông

Phủ Tây Ninh, tiền thân của tỉnh Tây Ninh được thành lập năm bao nhiêu, thời ông vua nào nhà Nguyễn, trực thuộc tỉnh gì?

Nhà nông

Tỉnh Tây Ninh không chỉ là đầu mối giao thương, trung chuyển hàng hóa, dịch vụ, du lịch, thương mại giữa các nước trong tiểu vùng sông Mekong, mà còn có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh. Năm Minh Mạng thứ 17 (năm 1836), phủ Tây Ninh chính thức được thành lập, gồm hai huyện Tân Ninh và Quang Hóa trực thuộc tỉnh Gia Định.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: Kinh tế tập thể và tư nhân như “bệ đỡ” và “động lực” của nền kinh tế
Kinh tế

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: Kinh tế tập thể và tư nhân như “bệ đỡ” và “động lực” của nền kinh tế

Kinh tế

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân có mối quan hệ mật thiết, bổ trợ lẫn nhau, có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, một bên là "bệ đỡ nơi làng quê", một bên là "động lực nơi thị trường".

Lợn nuôi khắp từ Bắc vô Nam tăng giá xuất chuồng, 'ông lớn' ngành chăn nuôi C.P Việt Nam 'kéo' giá lợn hơi lên đỉnh mới
Nhà nông

Lợn nuôi khắp từ Bắc vô Nam tăng giá xuất chuồng, 'ông lớn' ngành chăn nuôi C.P Việt Nam 'kéo' giá lợn hơi lên đỉnh mới

Nhà nông

Lợn nuôi khắp từ Bắc vô Nam tăng giá xuất chuồng, 'ông lớn' ngành chăn nuôi C.P Việt Nam 'kéo' giá lợn hơi lên đỉnh mới. Giá lợn hơi hôm nay tiếp tục bật tăng trên toàn quốc. Giá lợn hơi bình quân cả nước đã tăng lên mức 53.300 đồng/kg. Công ty C.P Việt Nam cũng tăng giá bán lợn hơi ở miền Bắc lên 53.000 đồng/kg và miền Nam lên 55.000 đồng/kg....

Những vị tiên nữ siêu cổ thời thời Hùng Vương là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Những vị tiên nữ siêu cổ thời thời Hùng Vương là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Hình tượng Tiên nữ đã xuất hiện trong văn hóa Việt từ rất sớm, với ý nghĩa biểu tượng thay đổi theo từng giai đoạn phát triển của xã hội. Những vị Tiên nữ siêu cổ thời Hùng Vương hiện lên như những bóng hình linh thiêng tạo dựng nền móng nước Việt. Từ Vụ Tiên, Mẫu Thần Long đến Tiên Dung và Âu Cơ, họ không chỉ là biểu tượng của vẻ đẹp thần thoại mà còn là những người đã góp công mở đất, giữ nước và hun đúc nên dòng giống Rồng - Tiên truyền đời.

Thanh niên ở Cà Mau mua trang phục công an mặc 'lấy le 'với bạn gái, bị xử phạt
Pháp luật

Thanh niên ở Cà Mau mua trang phục công an mặc 'lấy le 'với bạn gái, bị xử phạt

Pháp luật

Thanh niên 25 tuổi ở Cà Mau mua bộ trang phục công an nhân dân, cấp hàm trung úy “giả” mặc để chụp ảnh đăng lên mạng xã hội nhằm "lấy le" với bạn gái. Anh này bị Công an xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau xử phạt hành chính.

Kế hoạch cứu Ukraine: Châu Âu đòi Nga bỏ thứ quan trọng nhất
Thế giới

Kế hoạch cứu Ukraine: Châu Âu đòi Nga bỏ thứ quan trọng nhất

Thế giới

Trong khi chiến sự chưa có lối thoát và mọi kịch bản hòa bình đều ngày càng xa vời, châu Âu lại đặt cược vào một giả định khó tin: Muốn đạt hòa bình, Nga phải tự từ bỏ chính sức mạnh quân sự của mình. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ, châu Âu vừa yêu cầu Nga “giảm sức mạnh”, vừa liên tục đánh giá sai về năng lực quân sự của đối phương, để rồi rơi vào tình thế phải đối mặt với thực tế hoàn toàn ngược lại.

Bắt quả tang vụ vận chuyển tiền hơn 7 tỷ đồng qua biên giới
Pháp luật

Bắt quả tang vụ vận chuyển tiền hơn 7 tỷ đồng qua biên giới

Pháp luật

Chiều 28/11, tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đã có kết quả giám định số tiền hơn 7 tỷ đồng tiền Việt Nam vừa bị lực lượng chức năng bắt quả tang vận chuyển trái phép qua biên giới.

Vì sao Lễ hội Sông nước TP.HCM bị hoãn?
Sống vui

Vì sao Lễ hội Sông nước TP.HCM bị hoãn?

Sống vui

Lễ hội Sông nước TP.HCM được mong đợi vào dịp cuối năm. Tuy nhiên, Sở Du lịch TP.HCM vừa cho biết sẽ hoãn tổ chức trong năm, vì sao?

Tin nóng 28/11: Trần Trung Kiên 1m91 rời HAGL, sang Nhật Bản thi đấu?
Thể thao

Tin nóng 28/11: Trần Trung Kiên 1m91 rời HAGL, sang Nhật Bản thi đấu?

Thể thao

Trần Trung Kiên 1m91 rời HAGL, sang Nhật Bản thi đấu? Mason Greenwood được ủng hộ trở lại ĐT Anh; Tiền vệ Nguyễn Văn Trường phẫu thuật thành công dây chằng chéo trước; HLV Hansi Flick yêu cầu Barcelona bổ sung 3 vị trí; Saka đính hôn sau màn cầu hôn lãng mạn.

Tin đọc nhiều

1

Tin sáng (27/11): AFC xử ĐT Malaysia thua ĐT Việt Nam, FAM “giải tán”?

Tin sáng (27/11): AFC xử ĐT Malaysia thua ĐT Việt Nam, FAM “giải tán”?

2

Đại biểu Quốc hội: "Không thể quy định đám cưới phải mời bao nhiêu người, làm bao nhiêu mâm cỗ"

Đại biểu Quốc hội: 'Không thể quy định đám cưới phải mời bao nhiêu người, làm bao nhiêu mâm cỗ'

3

Giá vàng hôm nay mới nhất (28/11) bật tăng mạnh: Nhà vàng bán "mạnh tay", người dân đổ xô đi mua

Giá vàng hôm nay mới nhất (28/11) bật tăng mạnh: Nhà vàng bán 'mạnh tay', người dân đổ xô đi mua

4

Lý do ông Nguyễn Đức Trung xin thôi chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và được phân công nhiệm vụ mới

Lý do ông Nguyễn Đức Trung xin thôi chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và được phân công nhiệm vụ mới

5

Bắt được cá kích thước khổng lồ trên dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam, liệu ngày nay chỉ "thấy bắt" trong truyền thuyết?

Bắt được cá kích thước khổng lồ trên dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam, liệu ngày nay chỉ 'thấy bắt' trong truyền thuyết?