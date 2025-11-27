Chủ đề nóng

Gia đình
4 cây cảnh như mèo Thần Tài, bảo vệ sức khỏe, mang lại sự thịnh vượng cho gia đình, rẻ tiền lại dễ chăm sóc

Hải Yến Thứ năm, ngày 27/11/2025 07:29 GMT+7
Người xưa nói: "Phòng khách có cây cảnh thì 10 người hưởng phúc, 9 người nhận lành", vậy sao bạn lại không trồng cho mình vài cây cảnh chứ!
Cây cảnh có thể mang lại sự xanh tươi, tràn đầy sức sống cho bất cứ không gian nào. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, quá trình quang hợp của cây xanh có thể thúc đẩy sự trong lành của không khí trong nhà và tốc độ giải phóng oxy và làm cho môi trường gia đình của bạn có lợi hơn cho sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn.

Một cây cảnh xanh tươi trong phòng khách không chỉ tạo thêm cảm giác trang trí cho không gian mà còn tạo thêm cảm giác ấm áp giữa con người với nhau.

Cây cảnh có thể mang lại hạnh phúc

Cây cảnh có thể mang lại sự xanh tươi, tràn đầy sức sống cho bất cứ không gian nào. Nhìn thấy một cây cảnh hạnh phúc trong nhà sẽ mang lại miền đất thanh tịnh, nơi chúng ta có thể nghỉ ngơi, thư giãn cơ thể và tâm trí mệt mỏi.

Dưới đây là 4 cây cảnh giản dị nhưng được mệnh danh là "cây may mắn", "mèo Thần Tài", không chỉ mang ý nghĩa tốt lành mà còn thanh lọc không khí, bảo vệ sức khỏe gia đình, thu hút tài lộc, phúc lành. Chúng cũng không khó chăm sóc, có thể phù hợp với người bận rộn.

Bạn nên mua một cây cảnh, chúng mang lại may mắn cho gia đình bạn và giúp bạn cảm thấy khỏe mạnh!

Cây đa búp đỏ có nhiều loại

1. Cây cảnh: Đa búp đỏ

Là loại cây lá rất dễ chăm sóc nên được mệnh danh là cây lười vì bền bỉ, dễ trồng và có khả năng thanh lọc mạnh mẽ.

Cây đa búp đỏ có nhiều loại, phổ biến nhất là cây lá đỏ, lá xanh và lá vân... Lá của cây đa búp đỏ rất bóng, phản chiếu ánh sáng, có khả năng thanh lọc formaldehyde rất tốt và phát triển tốt chỉ cần tưới ít nước.

Dù là giống nào thì chúng đều có độ bóng sáng, lá to và dày, có thể loại bỏ các loại khí độc hại và tạp chất bụi. Đa búp đỏ có khả năng hút bụi và các loại khí độc như: carbon monoxide, hydrogen fluoride… trong không khí.

Cây sinh trưởng chậm

Cây cảnh này có lá dày, được mệnh danh là "vua trữ nước". Chúng sj ngập úng chứ không sợ hạn. Do đó, phải đợi đất khô mới tưới.

Bạn nên sử dụng hỗn hợp đất gồm mùn lá, đá trân châu và đất vườn (tỷ lệ 2:1:1) để làm tơi xốp, thoát nước tốt và ngăn ngừa rễ bị ngạt. Bạn cần thay chậu cho cây cảnh mỗi mùa xuân và chôn một ít phân cừu đã hoai mục dưới đáy chậu, giúp lá mọc dày hơn.

Cây đa búp đỏ lá càng to thì khả năng thanh lọc không khí càng mạnh. Đặt cây gần ghế sofa trong phòng khách sẽ làm không khí trong lành hơn đáng kể.

Nhớ đừng đặt cây dưới ánh nắng trực tiếp; ánh sáng gián tiếp cũng được. Đừng để nhiệt độ xuống dưới 10 độ C vào mùa đông. Cây sinh trưởng chậm nhưng rất khỏe; sau ba đến năm năm, nó sẽ trưởng thành, tiết kiệm chi phí hơn cả máy lọc không khí!

Ý nghĩa của cây cảnh này như tên gọi

2. Cây cảnh: Kim ngân

Nhắc đến cây cảnh kim ngân, nhiều bạn có thể nghĩ ngay đến một cây to, lá dày, trông giống như một cây cổ thụ nhỏ, tươi xanh và xinh đẹp.

Ý nghĩa của cây cảnh này như tên gọi, mang lại sự giàu có, may mắn và thịnh vượng. Vẻ ngoài đặc biệt, dễ chăm sóc và khả năng thu hút sự giàu có của loại cây này khiến nó trở thành lựa chọn phổ biến trong số những người đam mê cây xanh.

Cây kim ngân là một trong những loại cây cảnh trong nhà hoàn hảo mang đến cho ngôi nhà của bạn cảm giác nhiệt đới và bầu không khí trong lành, là loại cây lành vô hại, không hề có độc tố.

Ngay cái tên kim ngân cũng mang ý nghĩa "vàng- bạc"

Khả năng thanh lọc không khí của cây cảnh này rất mạnh mẽ. Thông qua quá trình quang hợp và thoát hơi nước, cây kim ngân có thể loại bỏ ô nhiễm carbon monoxide và carbon dioxide trong không khí một cách hiệu quả.

Đồng thời, nó cũng có thể hấp thụ các khí độc hại trong không khí, chẳng hạn như sulfur dioxide, amoniac, formaldehyd và các loại khí độc hại khác.

Theo nguyên tắc của phong thủy, cây cảnh kim ngân là một trong những loại cây mang lại may mắn và tài lộc. Loại cây này cũng được coi là biểu tượng của sự giàu có và thịnh vượng.

Không đặt cây ở nơi tối

Cây cảnh này có thân cây trữ nước. Người xưa nói: 'Cây kim ngân không chết vì hạn, cây trầu bà không chết vì úng". Hơi khát một chút thì không sao, nhưng tưới quá nhiều nước thì cây cảnh này chết chắc.

Vào mùa hè, bạn tưới 10 ngày 1 lần, mùa đông nên đợi 2 tuần mới tưới 1 lần, mỗi lần đều phải tưới kỹ, không để cây bị úng; đất trồng là đất vườn + cát sông + xơ dừa (tỷ lệ 3:2:1), thoáng khí.

Tưới phân bón hỗn hợp pha loãng mỗi tháng một lần vào mùa xuân và mùa hè để lá xanh hơn. Không đặt cây ở nơi tối; tốt nhất nên đặt ở nơi có ánh sáng gián tiếp gần ban công.

Cây hạnh phúc là nhân chứng cho hạnh phúc của bạn mỗi ngày.

3. Cây cảnh: Hạnh phúc

Một môi trường gia đình thoải mái và dễ chịu có thể sưởi ấm cơ thể và tâm trí của chúng ta. Một nơi tràn ngập hương vị hạnh phúc. Và cây hạnh phúc là nhân chứng cho hạnh phúc của bạn mỗi ngày.

Màu xanh của cây hạnh phúc cũng có thể khiến con người cảm thấy vui vẻ, mang lại cảm giác yên bình, trong lành giữa thế giới ồn ào, tấp nập này. Cây xanh không chỉ là biểu tượng kinh tế mà còn nuôi dưỡng tinh thần.

Cây cảnh này có ý nghĩa phong thủy là giúp gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tài lộc ngày càng vượng. ì cây cảnh hạnh phúc rất to khỏe nên chuyên gia phong thủy cũng cho rằng, một cây hạnh phúc vững chãi, xanh tươi có thể đặt ở nhà để giữ an toàn cho ngôi nhà.

Cây cảnh này ưa nắng. Ảnh minh họa Toutiao

Bạn đặt một cây hạnh phúc ở phòng khách nhìn ra ban công. Cây cảnh xanh mướt, sum suê. Mỗi khi gió thổi, lá cây xào xạc. Người nhà bạn sẽ nói: "Nhìn cây xanh mướt sẽ cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ". Đó chính là ý nghĩa của cây hạnh phúc.

Cây cảnh này ưa nắng. Người xưa nói: "Cây nhờ ánh sáng mà sinh trưởng, người nhờ năng lượng mà phát triển". Câu này cực đúng với cây hạnh phúc.

Nếu không có ánh sáng, cây sẽ không phát triển tốt, vậy "năng lượng hạnh phúc" lấy đâu ra?". Hãy để cây tiếp xúc với ánh sáng mặt trời gián tiếp 4 tiếng mỗi ngày, lá cây sẽ luôn xanh bóng.

Hãy tưới nước khi đất khô khoảng 2cm, tưới đẫm, chậm theo méo chậu, tránh xịt lên lá vì lá dễ bị thối.

Cây cảnh hạnh phúc mang lại sức sống cho ngôi nhà. Ảnh minh họa Toutiao

Cây cảnh này cũng cần nhiều cành để tích tụ năng lượng. Do đó hãy kịp thời cắt tỉa ngọn khi cây cao khoảng 1 mét để kích thích cây phân nhánh. Cành lá càng rậm rạp thì nhà càng ấm áp.

Nếu phòng khách nhà bạn rộng rãi, một chậu cây cảnh hạnh phúc chắc chắn là một lựa chọn tuyệt vời! Cây sinh trưởng nhanh, đạt chiều cao nửa mét trong một năm, và chỉ cần thay chậu hai năm một lần.

Nhìn những cành lá xanh tươi của cây cảnh hạnh phúc mang lại sức sống cho ngôi nhà; có lẽ vì vậy mà người xưa thường gọi cây cảnh này là "cây may mắn".

Đây là một loại cây cảnh rất phổ biến

4. Cây cảnh: Kim tiền

Đây là một loại cây cảnh rất phổ biến, thường được đặt trong phòng khách để trang trí trong nhà. Cây kim tiền có nhiều tên gọi khác như kim tiền phát tài, phát tài hay kim phát tài.

Có tên khoa học là Zamioculas Zamiifolia, cây kim tiền thuộc họ Ráy và có nguồn gốc từ châu Phi. Lá của cây kim tiền có màu xanh bóng, thể hiện sức sống khỏe mạnh và cường tráng.

Lá của cây kim tiền giống như những đồng tiền cổ, từng chiếc một giống như những chuỗi tiền ngày xưa. Chính vì điều này mà cây kim tiền có ý nghĩa, thu hút sự giàu có và kho báu.

Cây cảnh có cả "vàng và tiền"

Vì lá của cây kim tiền trông giống như đồng tiền và có tên gọi là cây kim tiền và được nhiều người coi nó là biểu tượng của sự may mắn.

Cây cảnh có cả "vàng và tiền" trong tên luôn là biểu tượng của sự giàu có và may mắn. Nó có thể được sử dụng như một chậu hoa trang trí trong văn phòng hoặc tại nhà. Cây cảnh này cũng có thể tăng thêm vận may phong thủy cho căn phòng.

Cây kim tiền có sức sống cực kỳ mạnh mẽ, là loại cây về cơ bản không cần chăm sóc, nếu nhiệt độ rất thấp, một tháng không cần tưới nước cũng không sao.

Bình thường, tần suất tưới nước là 3 đến 4 lần một tháng. Khi lá phát triển không lý tưởng, có thể cắt tỉa để thúc đẩy nảy mầm, để cây cảnh phát triển ngày càng đẹp hơn.

Cây cảnh sinh trưởng chậm

Cây sinh trưởng chậm nhưng sống lâu; có thể dễ dàng sống từ tám đến mười năm. Càng già, cây cảnh càng giống một "vị thần hộ mệnh", và một người bạn nói rằng điều đó "thực tế hơn là trưng bày một bức tượng mèo may mắn".

4 cây cảnh này đều có những ưu điểm giúp nâng cao sức khỏe gia đình và mang lại niềm vui, sự thịnh vượng. Cây đa búp đỏ thanh lọc không khí, cây kim ngân mang lại niềm vui, cây hạnh phúc may mắn mang lại sự ấm áp, và cây kim tiền rất dễ chăm sóc.

Trồng 4 cây cảnh này trong gia đình, không chỉ không khí trong nhà trong lành hơn, mà 1 số bệnh về đường hô hấp của mọi người trong nhà cũng có thể được cải thiện.

