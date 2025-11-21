Chủ đề nóng

Con trai cố Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng hé lộ điều cha mình không bao giờ làm lúc sinh thời

Thứ sáu, ngày 21/11/2025 06:45 GMT+7
Mới đây, con trai cố Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng - diễn viên Hoàng Triều Dương - đã có những chia sẻ về cha mình nhân dịp ra thăm mộ ông vào ngày 20/11.
Lưu Duy Khánh và Hoàng Triều Dương ra thăm mộ Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng. Ảnh: Chụp từ clip

Con trai và học trò của cố Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng ôn lại ký ức xưa

Con trai cố Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng - diên viên Hoàng Triều Dương cùng diễn viên Lưu Duy Khánh - học trò của cố nghệ sĩ cùng ra mộ, lau dọn và thắp hương. Cả hai cùng ôn lại những ký ức về người cha, người thầy của mình.

Diễn viên Lưu Duy Khánh cho biết Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng vốn là người rất sạch sẽ, gọn gàng và chỉn chu trong mọi việc. Kể từ khi ông mất, con cháu luôn ghi nhớ điều ấy. Lưu Duy Khánh còn đùa rằng nếu mình không bày đồ cúng cho thẩm mỹ, đẹp mắt, thế nào thầy cũng “về mắng”.

Hoàng Triều Dương kể rằng mỗi tháng, gia đình đều quét dọn, chăm nom phần mộ của cố nghệ sĩ như một cách để thấy mình vẫn đang gần ông.

Nhân dịp 20/11 năm nay, Hoàng Triều Dương và Lưu Duy Khánh lại đến thắp hương, chuyện trò như một buổi sum vầy muộn với thầy. Theo nghề diễn, Hoàng Triều Dương càng nhớ bố, nhưng anh cho biết cố nghệ sĩ chưa bao giờ yêu cầu hay định hướng con trai phải nối nghiệp. Ông không ép buộc, không đề bạt, cũng không hề nói rằng mong con trở thành diễn viên giống mình.

Duy Khánh và Triều Dương ôn lại những ký ức về NSND Hoàng Dũng. Ảnh: Chụp từ clip

Hoàng Triều Dương nhớ lại thời lớp 11, khi được giao bài tập làm văn theo hướng sáng tạo, anh quyết định dựng một tiểu phẩm để truyền tải nội dung bài học. Không biết gì về kịch, anh đánh liều hỏi bố. Đó là lần đầu tiên Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng ngồi tỉ mỉ chỉ bảo từng chi tiết. Từ cách ông hướng dẫn, sự nghiêm túc và sự tinh tế trong từng câu thoại, Hoàng Triều Dương bắt đầu cảm nhận được rằng bố cũng có vẻ rất muốn con trai theo nghề.

Sau này, khi quyết tâm thi vào Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, Triều Dương cho biết bố vẫn không can thiệp. Đến vòng thi chung khảo, cố nghệ sĩ chỉ bảo con diễn thử để xem ngày mai thi thế nào. Xem xong, ông góp vài ý rồi dừng lại, tuyệt nhiên không nắm tay con đi từng bước. Theo Hoàng Triều Dương, đó là cách bố dạy: để con tự đứng, tự trưởng thành.

NSND Hoàng Dũng và Hoàng Triều Dương. Ảnh: FBNV

Lưu Duy Khánh cũng đồng tình và chia sẻ rằng nhiều lần anh nói với phóng viên khi được phỏng vấn rằng nếu người thầy của anh ngày ấy không phải là Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng – một người rất nghiêm túc, nguyên tắc và tận tâm – thì chưa chắc anh đã đủ kiên trì học nghề suốt 4 năm. Có lẽ anh đã bỏ cuộc từ rất sớm.

Cả Triều Dương và Duy Khánh đều cho rằng mình may mắn khi được cố Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng truyền lửa. Chính sự nhiệt huyết, kỷ luật và tình yêu nghề của ông đã giúp họ có được sự vững vàng để tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật. Họ chia sẻ rằng còn rất nhiều câu chuyện đẹp về người thầy, người cha đáng kính mà họ sẽ kể tiếp trong tương lai.

Hoàng Triều Dương (sinh năm 1999) là con trai của cố NSND Hoàng Dũng, tốt nghiệp lớp Dvk37A vào tháng 11/2021. Phố trong làng là bộ phim truyền hình đầu tiên Hoàng Triều Dương góp mặt. Trước khi đóng phim truyền hình, Hoàng Triều Dương từng góp mặt trong hai vở kịch phát trên VTV là Con đường phía trước Cuộc chiến không cân sức, Cuộc chiến không giới tuyến...

NSND Hoàng Dũng qua đời đột ngột và dịp Tết năm 2021. Ảnh: FBNV

Khi được hỏi về việc có áp lực gì khi là con trai của cố NSND Hoàng Dũng, Triều Dương chia sẻ với Dân Việt: "Tôi cảm thấy rất tự hào vì đã được làm con của bố - NSND Hoàng Dũng. Mọi người hay nói, nếu bị so sánh thì mình sẽ gặp áp lực, phải làm sao để vượt qua cái bóng của bố Dũng. Tôi cảm thấy mình có quá nhiều thuận lợi để theo đuổi nghề này chứ không có khó khăn hay áp lực phải vượt qua bóng của bố. Nếu được như bố mình thì đó là một điều đáng để tự hào, nếu không được như bố thì cũng không sao.

Lưu Duy Khánh là em trai diễn viên Lưu Huyền Trang xuất hiện liên tục trong nhiều bộ phim truyền hình gần đây như: Người phán xử; Hoa hồng trên ngực trái; Hãy nói lời yêu; Trở về giữa yêu thương... nhưng cho đến vai Đông Ki-sốt trong Hướng dương ngược nắng, cái tên Duy Khánh mới được chú ý nhiều hơn. Năm 2021, Duy Khánh cùng lúc hóa thân vào hình tượng chiến sĩ công an trong cả hai bộ phim lên sóng VTV là Mặt nạ gương Phố trong làng. Năm 2023 Duy Khánh được biết đến nhiều hơn với vai Hiếu trong Món quà của cha.

Dịp Tết năm 2021, Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng không may qua đời vì bạo bệnh, sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho anh em bạn bè đồng nghiệp cùng người hâm mộ. Ông là gương mặt yêu mến trong các bộ phim Tướng về hưu, Gái già lắm chiêu, Sinh tử, Trở về yêu thương, Về nhà đi con...

