Công an điều tra vụ người phụ nữ tử vong trong cửa hàng ven Quốc lộ 1 ở Long An

Người phụ nữ 25 tuổi, nhân viên cửa hàng bán nệm ven Quốc lộ 1 phường 1, TP. Tân An tỉnh Long An tử vong bên trong cửa hàng, hiện công an đang điều tra.