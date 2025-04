Trưa 14/4, thông tin từ UBND xã Hựu Thạnh (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) cho biết, gia đình ông Đặng Văn C. (59 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Châu, tỉnh An Giang) đã chở toàn bộ đồ đạc cá nhân cùng một số tài sản liên quan trên chiếc ghe neo đâu ven kênh đưa về quê.

Thi thể ông C. đã đưa về trước đó để lo hậu sự.

Chiếc ghe trọng tải hơn 1 tấn được gia đình ông C. mở dây đẩy cho trôi ra sông Vàm Cỏ Đông theo dòng nước. Clip: Thiên Long

Trước đó, một thanh niên ngụ ấp 1A, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa đi ra ven bờ Kênh Chà để câu cá. Khi tới gần khu vực chiếc ghe trọng tải hơn 1 tấn do ông C. làm chủ đậu tại đây để đi bán thuốc nam, anh kêu mãi không nghe tiếng trả lời nên bước xuống xem thử.

Bước vào bên trong mui ghe, nam thanh niên nhìn thấy ông C. nằm ngửa, nước da tái xanh. Chạm vào bàn chân đã lạnh, biết nạn nhân tử vong, anh vội chạy lên bờ tri hô.

Ông Đặng Văn C. (59 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Châu, tỉnh An Giang) nhiều năm đậu ghe ven Kênh Chà đi bán thuốc nam, khi được phát hiện đã tử vong. Ảnh: Thiên Long

Công an xã có mặt ghi nhận hiện trường và tiến hành kiểm tra thi thể nạn nhân. Do không phát hiện dấu hiệu ngoại phạm, lực lượng chức năng còn thu giữ toa thuốc, thuốc uống điều trị bệnh… nên thông báo gia đình đưa thi thể về quê.

Chiều 13/4, thân nhân lên gom toàn bộ tài sản chở đi, trong đó có 1 nhẫn kim loại màu vàng, 1 sợi dây chuyền màu vàng, mọi người cầm đến tiệm vàng thị trấn Đức Hòa thử thì đây là vàng… giả.

Chiếc ghe còn mới, giá trị cao neo đậu nhiều năm cặp Kênh Chà, nhưng gia đình tháo dây đẩy trôi ra sông Vàm Cỏ Đông để trôi tự do theo dòng nước.

Theo anh Nguyễn Văn Ốm (46 tuổi, ngụ ấp 1A, xã Hựu Thạnh), ông C. làm nghề bán thuốc nam khu vực lân cận mưu sinh đến nay đã gần 15 năm và ông chỉ có một mình. Mọi sinh hoạt gần như khép kín, ít lên bờ chơi với dân địa phương.