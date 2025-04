Long An, dự kiến sau sắp xếp còn 60 xã, phường

Chiều 15/4, thông tin từ Tỉnh ủy Long An, phương án dự kiến toàn tỉnh sẽ sắp xếp từ 186 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn hiện có thành 60 xã, phường, cụ thể: 4 phường và 56 xã mới, ở biên giới sẽ còn 9 xã tiếp giáp Campuchia.

TP.Tân An diện tích tự nhiên hơn 8.173 ha, được chia thành 13 đơn vị hành chính 8 phường và 5 xã với 82 ấp/khu phố, dân số gần 150.000 người. Tân An sẽ sắp xếp lại thành 3 phường. Tên gọi Long An sẽ được đặt cho phường mới làm trung tâm của tỉnh, cùng với 2 phường khác là Tân An và Khánh Hậu.

Dự kiến TP. Tân An từ 13 xã, phường còn lại 3 phường, trong đó có tên phường Long An. Ảnh: T.L

Thị xã Kiến Tường sẽ được đặt tên thành phường Kiến Tường.

Tên của 12 huyện: Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Đức Hòa, Đức Huệ, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Thủ Thừa, Bến Lức, Tân Trụ, Cần Giuộc, Cần Đước được giữ lại để đặt cho các xã mới sau sắp xếp.

Đối với huyện Châu Thành do trùng với tên gọi của huyện Châu Thành (Tây Ninh) do đó lấy tên Tầm Vu để đặt cho xã trung tâm của thủ phủ vùng thanh long.

​Dự kiến, phương án sắp xếp 60 phường, xã mới của Long An sẽ được các địa phương tổ chức lấy ý kiến người dân, cử tri trong tuần này.

Theo danh sách dự kiến sáp nhập tỉnh kèm theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Nghị quyết số 60), dự kiến tỉnh Long An hợp nhất với tỉnh Tây Ninh, lấy tên là tỉnh Tây Ninh, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Long An.