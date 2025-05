Công an Hải Phòng bắt cụ bà bị truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn 30 năm

Theo thông tin từ Công an Hải Phòng, ngày 28/4/2025 Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng bắt giữ một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cụ thể là, đối tượng Nguyễn Thị Thuỷ, sinh năm 1952, ĐKTT tại số 42B/20 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền Hải Phòng bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng ra Lệnh truy nã số 139/LTN, ngày 6/11/1995 về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân.

Sau một thời gian theo dõi, xác minh, ngày 28/4/2025, với sự chỉ đạo của Thượng tá Bùi Văn Sáu – Phó thủ trưởng thường trực, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hải Phòng, tổ công tác Đội 1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã truy bắt thành công đối tượng Nguyễn Thị Thuỷ đang trốn tại Tổ 30A khu phố 3, phường Bình Đa, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Tại thời điểm bắt đối tượng Nguyễn Thị Thuỷ đã lẩn trốn được 30 năm.