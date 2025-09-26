Công an làm việc với chủ tài khoản đăng tin sai sự thật vụ xây "nhầm" nhà trên đất người khác tại Hải Phòng

Theo đó Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Hải Phòng đã tiến hành xác minh, làm việc với N.V.T là người quản lý, sử dụng tài khoản Facebook trên. Tại cơ quan Công an, N.V.T đã thừa nhận hành vi đăng tải video có nội dung sai sự thật, chưa được kiểm chứng, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ video và cam kết không tái phạm.

Hiện vụ việc đang được Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hoàn thiện hồ sơ đề xử lý theo quy định. Hiện nay trên không gian mạng xuất hiện một số cá nhân, người dân lợi dụng vụ việc trên để cắt, ghép thông tin chưa được kiểm chứng, chưa xác thực gây nhiều loạn thông tin.

Qua vụ việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hải Phòng khuyến cáo người dân không cắt ghép các thông tin trên mạng, không biên tập video chứa các nội dung sai sự thật, chưa được kiểm chứng để đăng tải, chia sẻ lên mạng xã hội. Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố tiếp tục rà soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải thông tin vi phạm quy định của pháp luật.

Ngôi nhà xây nhầm nhà trên đất người khác ở thôn 7, xã Kiền Bái cũ (nay là phường Thiên Hương) TP.Hải Phòng. Ảnh Nguyễn Đại.

Trước đó, trong những ngày gần đây, nhiều tài khoản trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin người xây nhà nhầm trên đất người khác xảy ra tại phường Thiên Hương là anh em họ của ông Đỗ Văn Điệp, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Thông tin này nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của dư luận, gây ảnh hưởng đến uy tín cá nhân ông Điệp.

Trả lời báo chí ông Đỗ Văn Điệp, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, khẳng định không liên quan, không có họ hàng với trường hợp xây nhầm nhà trên đất người khác.