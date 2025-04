Sự việc bắt đầu vào khoảng 23h20 ngày 18/4, khi lực lượng chức năng phát hiện và tiến hành kiểm tra một tàu nghi vấn trên vùng biển Quảng Ninh. Sau khi đưa tàu về cập cảng Cửa Ông, 12 người đã bị bắt giữ, bao gồm lái tàu người Việt Nam là T.N.X (SN 1985, trú TP.Móng Cái, Quảng Ninh) và 11 nam giới mang quốc tịch Trung Quốc.

Lời khai ban đầu cho thấy, nhóm người Trung Quốc này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích tiếp tục di chuyển sang Campuchia tìm việc.

Tuy nhiên, lợi dụng lúc cập cảng và kiểm tra, 5 người khác có mặt trên tàu đã nhanh chân tẩu thoát và hiện đang lẩn trốn. Theo thông báo truy tìm của cơ quan chức năng, nhóm bỏ trốn gồm 1 người Việt Nam (được cho là người dẫn đường) và 4 người Trung Quốc.

Thông báo của cơ quan chức năng tới quần chúng nhân dân.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang ráo riết triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt nhóm đối tượng này. Đồng thời, thông báo truy tìm đã được gửi đến các khu dân cư, đặc biệt yêu cầu các cơ sở lưu trú như nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn tăng cường rà soát khách thuê.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nếu phát hiện bất kỳ thông tin hay đối tượng nào khả nghi, cần báo ngay cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất để phối hợp xử lý, đảm bảo an ninh trật tự.