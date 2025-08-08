Công an Tây Ninh giải cứu thiếu niên bị "bắt cóc online" tống tiền

Chiều 8/8, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã giải cứu thành công nam thiếu niên N.T.H (17 tuổi, ngụ xã Bến Lức, Tây Ninh) bị nhóm đối tượng "bắt cóc online", tống tiền.

Nạn nhân N.T.H (17 tuổi, ngụ xã Bến Lức, Tây Ninh) bị bắt cóc đòi tiền chuộc. Ảnh: T.L

Tối 7/8, Công an xã Bến Lức (Tây Ninh) tiếp nhận tin báo của ông N.M.T. (47 tuổi, ngụ xã Bến Lức) việc con trai ông là N.T.H. (17 tuổi, sống chung gia đình) đã rời nhà không rõ lý do lúc 13 giờ cùng ngày.

Đến 19 giờ chưa thấy con về mọi người lo lắng nhưng không thể liên lạc được qua điện thoại.

Sau đó, thân nhân liên tục nhận nhiều cuộc gọi từ số điện thoại lạ, thanh niên bên kia đầu dây yêu cầu ông T chuyển khoản 50 triệu đồng vào tài khoản mang tên “LE LE NGUYEN” tại Ngân hàng VIB để “chuộc” H đem về.

Tin nhắn gửi qua Zalo hình ảnh H. quỳ gối trong nhà vệ sinh, hai tay bắt chéo sau lưng như bị trói, kèm lời đe dọa không được báo công an “nếu tự đi báo cho cơ quan chức năng tính mạng của em sẽ không an toàn” tin nhắn đe dọa.

Công an xã Bến Lức lập tức chủ động phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) tỉnh Tây Ninh nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy tìm địa điểm nơi nạn nhân bị tạm giữ.

Đến 10 giờ 25 ngày 8/8, trinh sát hình sự phát hiện, đồng thời giải cứu H. ở trong một nhà nghỉ ở phường Long An.