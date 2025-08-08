Công an Tây Ninh giải cứu thiếu niên bị "bắt cóc online" tống tiền

Xem phim, tôi giật mình nhận ra, dù là cha mẹ - con cái hay bạn bè thì đều phải sòng phẳng với nhau điều này
Tôi và con gái đã thẳng thắn nói chuyện và liệt kê một loạt điều…
Chiều 8/8, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã giải cứu thành công nam thiếu niên N.T.H (17 tuổi, ngụ xã Bến Lức, Tây Ninh) bị nhóm đối tượng "bắt cóc online", tống tiền.
Tối 7/8, Công an xã Bến Lức (Tây Ninh) tiếp nhận tin báo của ông N.M.T. (47 tuổi, ngụ xã Bến Lức) việc con trai ông là N.T.H. (17 tuổi, sống chung gia đình) đã rời nhà không rõ lý do lúc 13 giờ cùng ngày.
Đến 19 giờ chưa thấy con về mọi người lo lắng nhưng không thể liên lạc được qua điện thoại.
Sau đó, thân nhân liên tục nhận nhiều cuộc gọi từ số điện thoại lạ, thanh niên bên kia đầu dây yêu cầu ông T chuyển khoản 50 triệu đồng vào tài khoản mang tên “LE LE NGUYEN” tại Ngân hàng VIB để “chuộc” H đem về.
Tin nhắn gửi qua Zalo hình ảnh H. quỳ gối trong nhà vệ sinh, hai tay bắt chéo sau lưng như bị trói, kèm lời đe dọa không được báo công an “nếu tự đi báo cho cơ quan chức năng tính mạng của em sẽ không an toàn” tin nhắn đe dọa.
Công an xã Bến Lức lập tức chủ động phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) tỉnh Tây Ninh nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy tìm địa điểm nơi nạn nhân bị tạm giữ.
Đến 10 giờ 25 ngày 8/8, trinh sát hình sự phát hiện, đồng thời giải cứu H. ở trong một nhà nghỉ ở phường Long An.
Nguyễn Thành Phúc giả danh công an, sử dụng giấy tờ giả để lừa đảo chiếm đoạt hơn 780 triệu đồng của nhiều người, trong đó có vụ giả trang phục lực lượng An ninh nhân dân để chiếm đoạt 180 triệu đồng của một người đang tranh chấp kiện dân sự.