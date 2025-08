Ngày 1/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ Nguyễn Thế Tâm (26 tuổi), Châu Anh Duy (39 tuổi, quê TP.HCM) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, chiều 20/7, trực ban của Phòng Cảnh sát hình sự nhận tin báo của Công an xã Xuân Đường về việc bà B.T.T.T (55 tuổi, ngụ xã Xuân Đường) trình báo về việc con trai của bà là Tâm bị một số đối tượng bắt cóc.

Tâm (bên trái) và Duy thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CA

Nhóm này yêu cầu gia đình bà T đưa tiền chuộc với số tiền là 180 triệu đồng, nếu không đáp ứng yêu cầu, chúng sẽ bán Tâm qua Campuchia.

Đồng thời, qua zalo của Tâm, đối tượng đã gọi video call cho bà T thấy cảnh Tâm bị trói tay chân, bị đánh khiến gia đình lo sợ.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã vào cuộc điều tra và xác định Tâm đang ở nhà nghỉ Minh Đăng, xã An Phước nên mời làm việc.

Làm việc với công an, Tâm khai nhận do đang nợ nần nhiều nên đã rủ Duy dàn cảnh Tâm bị bắt cóc để chiếm đoạt tiền của gia đình. Do lo sợ đến tính mạng của con, bà T đã chuyển 60 triệu đồng tiền mặt qua số tài khoản của Tâm.

Không dừng ở đó, Tâm và Duy tiếp tục dàn cảnh yêu cầu bà T phải chuyển số tiền còn lại thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Số tiền chiếm đoạt được, Tâm đã dùng 55 triệu đồng trả nợ và cho Duy 5 triệu đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.