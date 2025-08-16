



Thông tin ban đầu từ cơ quan công an cho biết, trước đó vào ngày 5/8, Tổ Phòng chống tội phạm Công an xã Trà Tân và Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng (thuộc huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận cũ) đã tiếp nhận tin báo về tội phạm nên vào cuộc tiến hành xác minh.

Cơ quan Công an đã làm rõ vụ việc “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và bị hại là cháu gái tên K. (SN 2013, ngụ tại xã Trà Tân).

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Trực ( áo đen, SN 1984, xã Trà Tân) để điều tra về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Ảnh: CACC

Sau khi vào cuộc, cơ quan công an đã xác định, nghi phạm thực hiện hành vi hiếp dâm là đối tượng Nguyễn Văn Trực là bác của cháu K.

Qua thời gian đấu tranh, đối tượng Trực đã thừa nhận hành vi hiếp dâm của mình. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

