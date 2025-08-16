Người sinh ngày Âm lịch này như viên ngọc thô, càng mài rũa càng sáng bóng, tích lũy được nhiều tài sản
Người sinh ngày Âm lịch này thường gặp nhiều khó khăn trong những năm đầu đời, nhưng sẽ trở nên giàu có hơn khi về già, cuộc đời
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Thông tin ban đầu từ cơ quan công an cho biết, trước đó vào ngày 5/8, Tổ Phòng chống tội phạm Công an xã Trà Tân và Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng (thuộc huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận cũ) đã tiếp nhận tin báo về tội phạm nên vào cuộc tiến hành xác minh.
Cơ quan Công an đã làm rõ vụ việc “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và bị hại là cháu gái tên K. (SN 2013, ngụ tại xã Trà Tân).
Sau khi vào cuộc, cơ quan công an đã xác định, nghi phạm thực hiện hành vi hiếp dâm là đối tượng Nguyễn Văn Trực là bác của cháu K.
Qua thời gian đấu tranh, đối tượng Trực đã thừa nhận hành vi hiếp dâm của mình. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.
Sau khi xảy ra mâu thuẫn, người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ. Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự người vợ là Hà Thị Lai Hạ để điều tra hành vi "Giết người".