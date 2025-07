Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 19/7, khi giông lốc, sấm sét và mưa đá bất ngờ ập đến nhiều tỉnh thành phía Bắc, trong đó có Quảng Ninh. Theo báo cáo ban đầu, tàu du lịch Vịnh Xanh 58 mang số hiệu QN-7105, chở khách tham quan tuyến 2 (hang Sửng Sốt - đảo Titop), đã khởi hành lúc 12h55. Đến 13h30 cùng ngày, tàu gặp phải cơn giông bất ngờ và mất tín hiệu GPS vào lúc 14h05.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh Quang Sơn

Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng bao gồm quân sự, biên phòng, công an, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long và các cơ quan liên quan đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Tỉnh đã huy động tối đa gần 1.000 người và 100 phương tiện tàu, xuồng các loại, cùng với sự chỉ đạo trực tiếp từ các lãnh đạo tỉnh tại Sở chỉ huy và các bệnh viện.

Đến 1h40 ngày 20/7, các lực lượng chức năng đã trục vớt được tàu và tìm thấy 45 trong tổng số 49 người trên tàu, bao gồm 10 người sống sót và 35 người đã tử vong. Hiện vẫn còn 4 người mất tích đang được tiếp tục tìm kiếm.

Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, khẳng định Công an tỉnh sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng vụ việc để xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan.



Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin tại cuộc họp. Ảnh Quang Sơn

"Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời báo cáo Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, đồng thời phân công trực tiếp các đồng chí trong Ban Giám đốc trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo, huy động tối đa lực lượng tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Riêng lực lượng công an đã huy động 14 tàu, xuồng cao tốc, hơn 200 cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng các lực lượng chức năng triển khai biện pháp tìm kiếm cứu nạn cứu hộ xuyên đêm... Đến hiện tại đã cứu được 10 người, sức khỏe hiện tại đã ổn định. Ngoài ra đã tìm thấy 35 nạn nhân đã tử vong.

Sau khi khám nghiệm, xác minh chính xác đánh tính, cơ quan điều tra đã hoàn tất các thủ tục bàn giao 35/35 thì thể cho gia đình nạn nhân. Hiện công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp tìm kiếm với tinh thần khẩn trương nhất, tích cực nhất. Chúng tôi cũng chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật", ông Thắng cho biết.