Công an TP.HCM đề nghị bỏ giấy xác nhận thông tin cư trú trong tuyển sinh đầu cấp

Nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh, học sinh trong quá trình tuyển sinh đầu cấp, Công an TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID thay thế cho giấy xác nhận thông tin cư trú.

Học sinh Trường TH Giồng Ông Tổ (TP.Thủ Đức) trong một hoạt động ngoại khóa. Ảnh: Nguyệt Minh

Công an TP.HCM thông tin, qua việc tiếp nhận phản ánh từ các công an cấp xã, hiện vẫn còn nhiều trường hợp phụ huynh và học sinh phải liên hệ với công an xã để yêu cầu cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú (mẫu CT07). Điều này diễn ra trong bối cảnh một số địa phương, đặc biệt là UBND xã và các trường tiểu học, THCS, yêu cầu giấy xác nhận cư trú mới chấp nhận cho học sinh thực hiện thủ tục đăng ký nhập học.

Công an TP.HCM nhận định rằng tình trạng này phản ánh việc chưa thực hiện triệt để chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan trong công văn số 04/VP-KSTT ngày 2/1/2025. Văn bản này nêu rõ việc triển khai khai thác và sử dụng thông tin tài khoản định danh điện tử trên VNeID nhằm mục đích đơn giản hóa thủ tục hành chính, trong đó có việc tiếp nhận thông tin về cư trú của học sinh.

Công an TP.HCM đề nghị Sở GDĐT, Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức cùng các quận, huyện nhanh chóng có văn bản chỉ đạo Phòng GDĐT và UBND cấp xã trên địa bàn quận, huyện, TP.Thủ Đức để thông báo việc áp dụng thực hiện nghiêm Công văn số 04/VP-KSTT ngày 2/1/2025 của Văn phòng UBND TP về việc khai thác, sử dụng thông tin tài khoản định danh điện tử trên VNeDl trong việc tiếp nhận, đơn giản hóa thành phần hồ sơ thủ tục hành chính trên địa bàn TP khi thực hiện thủ tục tiếp nhận đăng ký học sinh theo học tại các trường tiểu học và trường trung học cơ sở.

Ngoài ra, Công an TP.HCM cũng hướng dẫn đối với những trường hợp thông tin về nơi cư trú của cha mẹ, người giám hộ, hoặc chủ hộ của học sinh trên ứng dụng VNeID không khớp với thông tin mà công dân cung cấp, UBND cấp xã và Ban Giám hiệu trường tiểu học, THCS cần lập danh sách để gửi đến công an xã, phường, thị trấn nơi công dân cư trú để tiến hành kiểm tra, xác minh lại thông tin cho chính xác.