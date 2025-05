Ngày 3/5, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi Công an TP.HCM về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Công an TP.HCM phá thành công 2 chuyên án, bắt 27 đối tượng, thu giữ 245kg ma túy. Ảnh: Minh họa

Theo nội dung thư khen, trong các ngày 24 và 25/4, Công an TP.HCM đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt xóa thành công 2 đường dây tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng rất lớn, bắt 27 đối tượng, thu giữ hơn 245kg ma túy các loại cùng nhiều vật chứng khác.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự sắc bén về nghiệp vụ và tinh thần kiên trì, không quản ngại khó khăn, hiểm nguy trong đầu tranh với tội phạm ma túy.

Thành tích của Công an TP.HCM là điển hình trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy hoạt động xuyên quốc gia.

Kết quả khám phá vụ án là thành tích có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phòng miền Nam thống nhất đất nước.

“Thay mặt Đăng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an, tôi nhiệt liệt biểu dương thành tích của các đồng chí. Đề nghị Công an TP.HCM tiếp tục phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương liên quan điều tra, mở rộng các vụ án, khần trương củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định pháp luật. Mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được, chủ động đấu tranh, trấn áp tội phạm, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đầu”, nội dung của thư khen của Thứ trưởng Bộ Công an nêu.