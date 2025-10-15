



Công an TP.HCM tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký xe và bằng lái. Ảnh: CA

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an TP.HCM đã giao Phòng CSGT phối hợp với Công an cấp xã thực hiện tổng rà soát nhằm xây dựng Cơ sở dữ liệu về đăng ký phương tiện, GPLX, đồng thời số hóa hồ sơ đăng ký xe. Việc này nhằm đảm bảo hiệu quả kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia, phục vụ công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính.

"Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà" để thu thập thông tin

Theo kế hoạch, Công an cấp xã sẽ tổ chức đối chiếu thông tin về xe, chủ xe và người lái xe do Cục CSGT cung cấp với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư tại địa phương. Đặc biệt, lực lượng công an sẽ trực tiếp xác minh, thu thập thông tin thực tế của xe và công dân cư trú trên địa bàn.

Người dân có trách nhiệm phối hợp với lực lượng Công an cấp xã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin liên quan đến xe và thông tin cá nhân theo đề nghị của cơ quan công an.

Sau khi rà soát và thu thập thông tin, Công an cấp xã sẽ gửi kết quả về Phòng CSGT để tổng hợp, chuyển Cục CSGT đối soát và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu GPLX. Dữ liệu sau đó sẽ được cập nhật, bổ sung vào Cơ sở dữ liệu về đăng ký phương tiện.

Mục tiêu của đợt tổng rà soát này là xây dựng cơ sở dữ liệu giao thông đảm bảo "đúng, đủ, sạch, sống," góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phương tiện và người điều khiển, bổ sung nguồn tài nguyên cho cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia.

Hướng dẫn đổi GPLX giấy sang thẻ PET

Ngoài việc làm sạch dữ liệu phương tiện, đợt rà soát còn tập trung vào việc thu thập thông tin, tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi sử dụng GPLX mô tô bằng vật liệu giấy bìa sang sử dụng GPLX điện tử hoặc thẻ PET, đồng thời chuẩn hóa cơ sở dữ liệu GPLX của Cục CSGT.

Công an cấp xã sẽ "đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà" để phát phiếu thu thập thông tin GPLX, hướng dẫn công dân thường trú, tạm trú hoặc cư trú trên địa bàn kê khai đầy đủ theo mẫu.

Cán bộ công an sẽ đối sánh thông tin công dân cung cấp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kiểm tra GPLX và hồ sơ liên quan (nếu có), sau đó lập danh sách gửi Phòng CSGT.

Khi hồ sơ GPLX của công dân có đầy đủ thông tin, Phòng CSGT sẽ thông báo Công an cấp xã liên hệ công dân để tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại theo quy định. Đối với trường hợp GPLX mô tô bằng vật liệu giấy bìa bị mất nhưng còn hồ sơ gốc, được xác minh do cơ quan có thẩm quyền cấp, Phòng CSGT sẽ giải quyết thủ tục đổi GPLX.

Kế hoạch này sẽ được tổ chức thực hiện và hoàn thành trước ngày 31/12.