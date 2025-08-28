



Công an TP.HCM truy tìm hai cựu nhân viên một công ty tài chính lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CA

Ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC02) cho biết đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào tháng 3/2025 tại quận 4 cũ (nay là phường Xóm Chiếu). Đồng thời, cơ quan này phát thông báo truy tìm Nguyễn Thị Kim Ngân (24 tuổi, quê Hậu Giang) và Lê Ngọc Diễm Thúy (33 tuổi, quê Đắk Lắk) để phục vụ công tác điều tra.

Theo kết quả điều tra, đầu năm 2025, bà P.T.N. vay 30 triệu đồng tại một Công ty tài chính. Sau khi thanh toán được 3 kỳ với tổng số tiền hơn 5,1 triệu đồng, ngày 17/3, bà N. nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là Lê Trần Khắc Quân, giới thiệu gói vay mới 60 triệu đồng. Để được giải ngân, bà N. phải tất toán khoản vay cũ.

Người này gợi ý bà N. chỉ cần đưa trước 17 triệu đồng, số còn lại sẽ được "hỗ trợ" để hoàn tất thủ tục. Ngày hôm sau, Quân cùng một người phụ nữ tên Thúy hẹn bà N. tại một quán cà phê ở quận 4. Tại đây, Thúy nhận số tiền 17 triệu đồng và viết "biên bản tiếp xúc" có chữ ký xác nhận. Cả hai hứa sẽ giải ngân khoản vay 60 triệu đồng vào tài khoản của bà N. ngay trong chiều cùng ngày.

Đến hẹn nhưng không nhận được tiền, bà N. gọi lại thì không thể liên lạc. Bà trực tiếp đến trụ sở công ty tài chính và được biết công ty không có nhân viên nào tên Lê Trần Khắc Quân.

Qua xác minh, công an xác định người xưng Quân chính là Nguyễn Thị Kim Ngân và người đi cùng tên Thúy là Lê Ngọc Diễm Thúy. Cả hai đều từng là nhân viên của công ty tài chính nhưng đã nghỉ việc.

Ngày 20/3, bà N. tố cáo vụ việc tại Công an phường 13 (quận 4 cũ). Hồ sơ sau đó được chuyển đến PC02 Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra.

Để phục vụ công tác điều tra, PC02 đề nghị Ngân và Thúy sớm ra trình diện để được hưởng khoan hồng. Ai biết thông tin hoặc phát hiện hai người này ở đâu, hãy báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, địa chỉ 96 Võ Văn Kiệt, phường Bến Thành, TP.HCM; hoặc liên hệ cán bộ điều tra Lê Minh Thơ, số điện thoại 0985247474.