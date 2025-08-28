Chủ đề nóng

Thứ năm, ngày 28/08/2025 14:31 GMT+7

Công an TP.HCM truy tìm hai cựu nhân viên công ty tài chính lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Chinh Hoàng Thứ năm, ngày 28/08/2025 14:31 GMT+7
Công an TP.HCM đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt 17 triệu đồng và phát thông báo truy tìm hai cựu nhân viên của một công ty tài chính là Nguyễn Thị Kim Ngân và Lê Ngọc Diễm Thúy.
Công an TP.HCM truy tìm hai cựu nhân viên một công ty tài chính lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CA

Ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC02) cho biết đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào tháng 3/2025 tại quận 4 cũ (nay là phường Xóm Chiếu). Đồng thời, cơ quan này phát thông báo truy tìm Nguyễn Thị Kim Ngân (24 tuổi, quê Hậu Giang) và Lê Ngọc Diễm Thúy (33 tuổi, quê Đắk Lắk) để phục vụ công tác điều tra.

Theo kết quả điều tra, đầu năm 2025, bà P.T.N. vay 30 triệu đồng tại một Công ty tài chính. Sau khi thanh toán được 3 kỳ với tổng số tiền hơn 5,1 triệu đồng, ngày 17/3, bà N. nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là Lê Trần Khắc Quân, giới thiệu gói vay mới 60 triệu đồng. Để được giải ngân, bà N. phải tất toán khoản vay cũ.

Người này gợi ý bà N. chỉ cần đưa trước 17 triệu đồng, số còn lại sẽ được "hỗ trợ" để hoàn tất thủ tục. Ngày hôm sau, Quân cùng một người phụ nữ tên Thúy hẹn bà N. tại một quán cà phê ở quận 4. Tại đây, Thúy nhận số tiền 17 triệu đồng và viết "biên bản tiếp xúc" có chữ ký xác nhận. Cả hai hứa sẽ giải ngân khoản vay 60 triệu đồng vào tài khoản của bà N. ngay trong chiều cùng ngày.

Đến hẹn nhưng không nhận được tiền, bà N. gọi lại thì không thể liên lạc. Bà trực tiếp đến trụ sở công ty tài chính và được biết công ty không có nhân viên nào tên Lê Trần Khắc Quân.

Qua xác minh, công an xác định người xưng Quân chính là Nguyễn Thị Kim Ngân và người đi cùng tên Thúy là Lê Ngọc Diễm Thúy. Cả hai đều từng là nhân viên của công ty tài chính nhưng đã nghỉ việc.

Ngày 20/3, bà N. tố cáo vụ việc tại Công an phường 13 (quận 4 cũ). Hồ sơ sau đó được chuyển đến PC02 Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra.

Để phục vụ công tác điều tra, PC02 đề nghị Ngân và Thúy sớm ra trình diện để được hưởng khoan hồng. Ai biết thông tin hoặc phát hiện hai người này ở đâu, hãy báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, địa chỉ 96 Võ Văn Kiệt, phường Bến Thành, TP.HCM; hoặc liên hệ cán bộ điều tra Lê Minh Thơ, số điện thoại 0985247474.

Từ vụ lừa đảo nghìn tỷ do người Việt cầm đầu đặt trụ sở tại Campuchia: Vì sao tội phạm mạng “phá” mãi không hết?

Từ vụ lừa đảo nghìn tỷ do người Việt cầm đầu đặt trụ sở tại Campuchia: Vì sao tội phạm mạng “phá” mãi không hết?

Đà Nẵng: Bắt đối tượng lừa đảo chiêu “bao đậu” bằng lái xe, chiếm gần 200 triệu đồng

Đà Nẵng: Bắt đối tượng lừa đảo chiêu “bao đậu” bằng lái xe, chiếm gần 200 triệu đồng

Từ khóa:
Thi thể nam giới trôi trên sông Sài Gòn, công an phát thông báo tìm thân nhân

Một thi thể nam giới trôi trên sông Sài Gòn, đoạn dưới chân cầu Thủ Thiêm được người dân phát hiện, công an phát thông báo tìm thân nhân của nạn nhân.

Quán ăn ở TP.HCM bị nhóm người đe dọa 'san bằng', tấn công chủ và khách

Chuyển động Sài Gòn

Chuyển động Sài Gòn
Quán ăn ở TP.HCM bị nhóm người đe dọa 'san bằng', tấn công chủ và khách

Miss Audition Ngọc Anh vừa bị Công an TP.HCM bắt vì cung cấp khí cười là ai?

Chuyển động Sài Gòn

Chuyển động Sài Gòn
Miss Audition Ngọc Anh vừa bị Công an TP.HCM bắt vì cung cấp khí cười là ai?

TP.HCM có thêm bến xe buýt hiện đại, tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng

Chuyển động Sài Gòn

Chuyển động Sài Gòn
TP.HCM có thêm bến xe buýt hiện đại, tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng

Doanh nghiệp nêu lý do tạm ngưng hoạt động tuyến tàu cao tốc Vũng Tàu - Côn Đảo

Chuyển động Sài Gòn

Chuyển động Sài Gòn
Doanh nghiệp nêu lý do tạm ngưng hoạt động tuyến tàu cao tốc Vũng Tàu - Côn Đảo

Tại sao chưởng pháp mạnh nhất của Dương Quá bị thất truyền?
Đông Tây - Kim Cổ

Tại sao chưởng pháp mạnh nhất của Dương Quá bị thất truyền?

Đông Tây - Kim Cổ

Tuyệt học Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng do Dương Quá sáng tạo ra luôn là đề tài thu hút sự tò mò và bàn luận của đông đảo độc giả.

Khu vui chơi TP.HCM miễn vé cổng, mở luôn buổi tối để đón khách dịp lễ 2/9
Chuyển động Sài Gòn

Khu vui chơi TP.HCM miễn vé cổng, mở luôn buổi tối để đón khách dịp lễ 2/9

Chuyển động Sài Gòn

Các khu vui chơi, giải trí tại TP.HCM tung nhiều ưu đãi và tổ chức nhiều hoạt động dịp Quốc khánh 2/9. Ngoài vui chơi, người dân và du khách có thể mua sắm hàng hiệu siêu giảm giá trong suốt 4 ngày nghỉ lễ.

Mãn nhãn màn trình diễn thả bẫy nhiệt của Su-30MK2 trong Tổng duyệt diễu binh 2/9
Media

Mãn nhãn màn trình diễn thả bẫy nhiệt của Su-30MK2 trong Tổng duyệt diễu binh 2/9

Media

Sáng 30/8, hàng vạn người tập trung ở khu vực quanh Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) hò reo, thích thú khi chứng kiến màn trình của các loạt máy bay, tiêm kích diễn trong Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Tin bão mới nhất: Áp thấp nhiệt đới đã chính thức mạnh lên thành bão số 6 giật cấp 10, hiện chỉ cách Huế khoảng 190km
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Áp thấp nhiệt đới đã chính thức mạnh lên thành bão số 6 giật cấp 10, hiện chỉ cách Huế khoảng 190km

Nhà nông

Tin bão mới nhất: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, tâm bão đang ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 108,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển phía Bắc tỉnh Quảng Trị khoảng 240km về phía Đông và cách thành phố Huế khoảng 190km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8 (62–74km/giờ), giật cấp 10.

Đây là cách 'gói' văn hóa truyền thống vào các sản phẩm OCOP của nông dân miền núi phía Bắc tỉnh Thái Nguyên
Nhà nông

Đây là cách "gói" văn hóa truyền thống vào các sản phẩm OCOP của nông dân miền núi phía Bắc tỉnh Thái Nguyên

Nhà nông

Chương trình Mỗi xã phường một sản phẩm (OCOP) không chỉ thúc đẩy kinh tế mà còn góp phần quảng bá, bảo tồn bản sắc vùng miền. Trong mỗi sản phẩm, các chủ thể OCOP ở phía Bắc tỉnh Thái Nguyên đều có dấu ấn văn hóa bản địa đặc sắc, nhờ đó mà cả ngàn hộ có công ăn việc làm, thu nhập tốt hơn, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Ba thỏa thuận chiến lược định hình vị thế SSI của Nguyễn Duy Hưng trên thị trường tài sản số
Kinh tế

Ba thỏa thuận chiến lược định hình vị thế SSI của Nguyễn Duy Hưng trên thị trường tài sản số

Kinh tế

Tại sự kiện Vietnam Blockchain Day 2025, ba thỏa thuận hợp tác (MOU) giữa các định chế trong và ngoài nước của Công ty chứng khoán SSI của ông trùm chứng khoán Nguyễn Duy Hưng đã khẳng định vị thế của công ty này trên thị trường tài sản số.

HLV Kim Sang-sik gạch tên Doãn Ngọc Tân, chọn ngôi sao HAGL thay thế
Thể thao

HLV Kim Sang-sik gạch tên Doãn Ngọc Tân, chọn ngôi sao HAGL thay thế

Thể thao

ĐT Việt Nam dưới quyền HLV Kim Sang-sik có sự thay đổi vào phút chót khi Phan Du Học được gọi bổ sung thay thế Doãn Ngọc Tân, người phải lỡ hẹn vì chấn thương nghiêm trọng.

Nga tăng tốc tiến công, mỗi tháng chiếm diện tích lãnh thổ Ukraine gấp đôi năm ngoái
Thế giới

Nga tăng tốc tiến công, mỗi tháng chiếm diện tích lãnh thổ Ukraine gấp đôi năm ngoái

Thế giới

Quân đội Nga mỗi tháng giải phóng được 600-700 km2 trong khu vực chiến dịch đặc biệt, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov thông báo tại cuộc họp hội đồng quản trị mở rộng của cơ quan quân sự Nga hôm thứ Sáu.

Trải nghiệm buffet chay hơn 50 món ở Sài Gòn, khách khen dĩa cơm tấm “sà bì chưởng” đặc biệt quá
Chuyển động Sài Gòn

Trải nghiệm buffet chay hơn 50 món ở Sài Gòn, khách khen dĩa cơm tấm “sà bì chưởng” đặc biệt quá

Chuyển động Sài Gòn

Với nhiều người, thưởng thức ẩm thực chay là một trải nghiệm không thể thiếu vào mùa Vu lan. Việc ăn chay không chỉ giúp cơ thể nhẹ nhàng, thanh tịnh mà còn là dịp thú vị để quây quần hàn huyên cùng gia đình và bạn bè.

Bình Điền: Khẳng định vị thế thương hiệu với tầm nhìn 'Xanh hóa - Số hóa' tại triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước
Doanh nghiệp

Bình Điền: Khẳng định vị thế thương hiệu với tầm nhìn "Xanh hóa - Số hóa" tại triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước

Doanh nghiệp

Trong không khí trang trọng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, triển lãm Thành tựu đất nước - 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc đã trở thành một sự kiện mang tầm vóc quốc gia, nơi hội tụ và tôn vinh những thương hiệu tiêu biểu đã đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Tổ quốc.

Thuyết phục cha ruột hiến miếng đất trị giá 1 tỷ đồng để mở đường, anh Bí thư chi bộ ấp khiến nhiều người nể phục
Nhà nông

Thuyết phục cha ruột hiến miếng đất trị giá 1 tỷ đồng để mở đường, anh Bí thư chi bộ ấp khiến nhiều người nể phục

Nhà nông

Anh Cao Văn Liền (51 tuổi) có hơn 20 năm tham gia công tác ở ấp; trong đó, có gần 10 năm làm Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thới Trung, thị trấn Cờ Ðỏ, huyện Cờ Ðỏ, Cần Thơ. Ở vị trí công tác nào anh Liền cũng luôn thể hiện sự gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm với công việc, được đảng viên (ĐV) và nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.

Ca sĩ Bằng Kiều lên tiếng trước những tin đồn
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Bằng Kiều lên tiếng trước những tin đồn

Văn hóa - Giải trí

"Những lời đồn ác ý trong quá khứ hoàn toàn là vu khống và bịa đặt độc ác", ca sĩ Bằng Kiều lên tiếng về những tin đồn ác ý.

Giá USD hôm nay 30/8: Tăng nóng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
Kinh tế

Giá USD hôm nay 30/8: Tăng nóng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Kinh tế

Giá USD hôm nay 30/8 tăng nóng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Theo đó, tại thị trường tự do giao dịch ở mức 26.713 đồng - 26.783 đồng (mua - bán), tăng 63 đồng cả hai chiều so với sáng qua

Đà Nẵng đặt cược vào Blockchain: VBSN mở đường cho chính quyền số và dịch vụ công
Kinh tế

Đà Nẵng đặt cược vào Blockchain: VBSN mở đường cho chính quyền số và dịch vụ công

Kinh tế

Tại Ngày hội Blockchain Việt Nam 2025 vừa tổ chức tại Đà Nẵng, lãnh đạo chính phủ và ngành tài chính chứng kiến sự ra mắt và thảo luận về Mạng Dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam (VBSN) – một dự án được kỳ vọng sẽ định hình hạ tầng công nghệ cho chính quyền số, đô thị thông minh và trung tâm tài chính trong tương lai.

Người xưa dặn: 'Trồng 3 cây trước sân, gia đình thịnh vượng, vàng ngọc đầy nhà', đó là 3 cây nào vậy?
Gia đình

Người xưa dặn: "Trồng 3 cây trước sân, gia đình thịnh vượng, vàng ngọc đầy nhà", đó là 3 cây nào vậy?

Gia đình

Người xưa lựa chọn cây trồng trước sân nhà rất cẩn trọng, không phải cây nào cũng được coi là "cây giữ nhà" hay cây mang lại may mắn, điềm lành cho gia đình.

Anh hùng Lao động, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí: 'Dân tộc Việt Nam không chỉ anh hùng mà còn rất trí tuệ'
Văn hóa - Giải trí

Anh hùng Lao động, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí: "Dân tộc Việt Nam không chỉ anh hùng mà còn rất trí tuệ"

Văn hóa - Giải trí

Giáo sư, Anh hùng Lao động, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí cho rằng: "Dân tộc Việt Nam không chỉ anh hùng mà còn thông minh, rất trí tuệ và kiên cường".

U23 Việt Nam đã có mặt tại Việt Trì
Thể thao

U23 Việt Nam đã có mặt tại Việt Trì

Thể thao

Chiều 29/8, đội tuyển U23 Việt Nam đã chính thức hội quân tại Việt Trì (Phú Thọ) với đầy đủ lực lượng được triệu tập, chuẩn bị cho cuộc đua tại bảng C- Vòng loại U23 châu Á 2026.

Nước mắt, nụ cười và niềm tự hào của những cuộc hội ngộ đặc biệt lay động lòng người bên lề Đại lễ A80
Tin tức

Nước mắt, nụ cười và niềm tự hào của những cuộc hội ngộ đặc biệt lay động lòng người bên lề Đại lễ A80

Tin tức

Giữa Hà Nội rợp sắc cờ hoa và hàng triệu con tim đổ về Thủ đô xem diễu binh, diễu hành trong Đại lễ A80, những cuộc hội ngộ xúc động của mẹ con, vợ chồng, cựu chiến binh… đã thắp sáng tình yêu Tổ quốc, biến khoảnh khắc đời thường thành niềm tự hào thiêng liêng của cả dân tộc.

Tổng thống Pháp đưa 'tối hậu thư', thúc giục ông Trump ra tay nếu ông Putin né gặp ông Zelensky
Thế giới

Tổng thống Pháp đưa 'tối hậu thư', thúc giục ông Trump ra tay nếu ông Putin né gặp ông Zelensky

Thế giới

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tin rằng nếu nhà lãnh đạo Điện Kremlin tiếp tục né tránh cuộc gặp với tổng thống Ukraine, điều mà ông đã đồng ý trong hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Trump, thì ông Trump không thể bỏ qua mà không có phản ứng.

Ca mổ “ngược quy trình - đúng lương tâm” cứu mẹ con sản phụ mang song thai sa dây rốn nguy kịch
Xã hội

Ca mổ “ngược quy trình - đúng lương tâm” cứu mẹ con sản phụ mang song thai sa dây rốn nguy kịch

Xã hội

Sản phụ mang song thai, nhập viện trong tình trạng nguy kịch khi đã vỡ ối, dây rốn rơi ra ngoài, tim thai đã đập rời rạc, lờ đờ.

Nuôi biển công nghệ cao, nông dân, HTX, doanh nghiệp đang mong muốn điều gì?
Nhà nông

Nuôi biển công nghệ cao, nông dân, HTX, doanh nghiệp đang mong muốn điều gì?

Nhà nông

Các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, bà con ngư dân vừa cùng nhau đề xuất, kiến nghị các giải pháp hữu ích tại tọa đàm "Phát triển nuôi trồng thủy sản an toàn, bền vững, hiệu quả và thích ứng với biến đổi khí hậu" diễn ra tại Quảng Ninh.

Diễn viên đóng nhân vật có hình ảnh nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình xin lỗi
Văn hóa - Giải trí

Diễn viên đóng nhân vật có hình ảnh nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình xin lỗi

Văn hóa - Giải trí

Trong phim "Mưa đỏ", diễn viên Thúy Hà hóa thân nhân vật có hình ảnh bà Nguyễn Thị Bình. Trước những nhận xét trái chiều của người xem, cô mới đây đã lên tiếng xin lỗi.

Nhiều cửa ngõ TP.HCM có nguy cơ ùn tắc trong dịp nghỉ lễ 2/9, người dân chú ý lộ trình thay thế
Chuyển động Sài Gòn

Nhiều cửa ngõ TP.HCM có nguy cơ ùn tắc trong dịp nghỉ lễ 2/9, người dân chú ý lộ trình thay thế

Chuyển động Sài Gòn

Trong những ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều tuyến đường cửa ngõ, cao tốc và các điểm nóng giao thông tại TP.HCM được dự báo sẽ xảy ra ùn tắc kéo dài do lưu lượng xe tăng đột biến. Người dân cần chú ý lộ trình thay thế.

Giá xăng dầu hôm nay 30/8: Lao dốc mạnh nhất tuần qua
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 30/8: Lao dốc mạnh nhất tuần qua

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 30/8, thị trường dầu thô thế giới sau hai phiên tăng giá đã lao dốc mạnh ở phiên cuối tuần.

Đêm không ngủ, nhiều lần dầm mưa của hàng vạn người dân chờ xem diễu binh, diễu hành
Xã hội

Đêm không ngủ, nhiều lần dầm mưa của hàng vạn người dân chờ xem diễu binh, diễu hành

Xã hội

Rạng sáng ngày 30/8, hàng vạn người dân quanh khu vực Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) gần như không ngủ. Càng đến sát giờ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành, không khí càng thêm hối hả, mọi người cùng nhau hát vang "Như có Bác trong ngày đại thắng".

Cận cảnh 120 quân nhân Trung Quốc xuất hiện trang nghiêm tại Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80
Media

Cận cảnh 120 quân nhân Trung Quốc xuất hiện trang nghiêm tại Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Media

Đúng 4h50 sáng 30/8, lực lượng diễu binh gồm 120 quân nhân Trung Quốc đã xuất hiện tập dượt trước giờ Tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Tội danh 2 Thiếu tướng quân đội bị đề nghị truy tố trong vụ Hậu “pháo” có khung hình phạt thế nào?
Bạn đọc

Tội danh 2 Thiếu tướng quân đội bị đề nghị truy tố trong vụ Hậu “pháo” có khung hình phạt thế nào?

Bạn đọc

Trong vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu xảy ra tại Khánh Hòa, cơ quan điều tra quân đội đề nghị truy tố 3 cựu lãnh đạo tỉnh này và 2 Thiếu tướng, gồm cựu Hiệu trưởng Trường sĩ quan Không quân và một Cục phó Cục tác chiến.

Thời gian chi trả 100.00 đồng/người để toàn dân ăn Tết Độc lập được thực hiện thế nào?
Tin tức

Thời gian chi trả 100.00 đồng/người để toàn dân ăn Tết Độc lập được thực hiện thế nào?

Tin tức

Chính phủ yêu cầu thời gian chi trả khoản 100.000 đồng/người để toàn dân ăn Tết Độc lập tập trung thực hiện từ ngày 31/8/2025 đến hết ngày 1/9/2025; trường hợp khách quan có thể nhận quà sau thời hạn này, nhưng không muộn hơn ngày 15/9/2025.

Ở xã từng nghèo nhất nhì Tây Ninh, khi Bí thư Đoàn đột phá trồng loại cây xanh mướt hóa 'vàng' (Bài 2) 
Nhà nông

Ở xã từng nghèo nhất nhì Tây Ninh, khi Bí thư Đoàn đột phá trồng loại cây xanh mướt hóa "vàng" (Bài 2) 

Nhà nông

Bình Hòa Nam - xã nghèo nhất nhì Long An (cũ) nay thuộc xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh (mới) - từng là vùng đất bưng biền ngập phèn, cỏ mọc um tùm, bom đạn còn sót lại gây nguy hiểm chết người, giờ đây đã thay da đổi thịt. Cả xã khoác lên mình màu áo xanh ngút ngàn của những ruộng rau má mơn mởn.

Cựu chiến binh hát vang ca khúc yêu nước trước giờ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80
Xã hội

Cựu chiến binh hát vang ca khúc yêu nước trước giờ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Xã hội

Rạng sáng 30/8, tại khu vực phố Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo (Hà Nội), ngay trước giờ tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2/9, các cựu chiến binh trong quân phục chỉnh tề đã cùng nhau cất vang những ca khúc cách mạng, khiến không khí thêm trang nghiêm và xúc động.

1

Thiếu tướng, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến được Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn tặng 4 tỷ đồng quà lễ, Tết

Thiếu tướng, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến được Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn tặng 4 tỷ đồng quà lễ, Tết

2

Đề nghị truy tố 2 Thiếu tướng quân đội và 3 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trong vụ án Phúc Sơn giai đoạn 2

Đề nghị truy tố 2 Thiếu tướng quân đội và 3 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trong vụ án Phúc Sơn giai đoạn 2

3

Lịch cấm đường ngày 29/8, 30/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

Lịch cấm đường ngày 29/8, 30/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

4

Tin sáng (28/8): Đông Á Thanh Hóa sa thải HLV Choi Won-kwon?

Tin sáng (28/8): Đông Á Thanh Hóa sa thải HLV Choi Won-kwon?

5

Ukraine bất ngờ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn

Ukraine bất ngờ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn