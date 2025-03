Công an vào cuộc vụ clip chồng đánh đập tàn nhẫn vợ và con bên mâm cơm ở Nghệ An Công an vào cuộc vụ clip chồng đánh đập tàn nhẫn vợ và con bên mâm cơm ở Nghệ An

Đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông ở Yên Thành (Nghệ An) cầm gậy đánh đập con mình ngay trong bữa cơm. Khi vợ đang bế con nhỏ đến can ngăn cũng bị chồng đánh đập tàn nhẫn. Hiện, Công an xã Hậu Thành, huyện Yên Thành đã vào cuộc điều tra làm rõ sự việc.