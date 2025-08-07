Công an xã Hà Nha, Đà Nẵng kịp thời cứu giúp thai phụ gặp tai nạn giao thông

Tổ công tác gồm Đại úy Nguyễn Anh Vũ và Đại úy Đinh Long Vũ phát hiện một thai phụ – chị H.T.Th., trú tại thôn Phú Hương, xã Hà Nha bị tai nạn tự ngã khi đang di chuyển trên tuyến đường nói trên. Thời điểm được phát hiện, chị Th. đang mang thai tháng thứ 7, nằm bất động trên đường trong trạng thái hoảng loạn, có dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng cả mẹ và thai nhi.

Nhận định tình huống khẩn cấp, Tổ công tác đã nhanh chóng dừng phương tiện, kiểm tra sơ bộ tình trạng sức khỏe thai phụ và phối hợp cùng người thân, quần chúng nhân dân tại hiện trường tổ chức đưa nạn nhân lên xe ôtô chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát trật tự để đi cấp cứu.

Công an xã Hà Nha kịp thời cứu giúp thai phụ gặp tai nạn giao thông. Ảnh: CACC

Tổ công tác đồng thời liên hệ với Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam để điều động xe cứu thương hỗ trợ. Khi đến địa phận thôn Đại Phú, xã Đại Lộc, thai phụ đã được bàn giao sang xe cấp cứu để tiếp tục chuyển đến bệnh viện kịp thời.

Hành động kịp thời, đầy trách nhiệm của Tổ Cảnh sát trật tự xã Hà Nha đã góp phần bảo vệ tính mạng và sức khỏe cho sản phụ và thai nhi, thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an nhân dân trong mọi tình huống