Công an xác minh clip cụ ông bị chặn đường, nghi bị lấy mất ví ở Hà Nội

Ngày 21/9, lãnh đạo UBND phường Tây Hồ, Hà Nội, cho biết công an phường đang xác minh thông tin vụ một ông cụ bị chặn đường, nghi bị lấy mất tài sản.



Người đàn ông chặn đường, nghi lấy mất ví của cụ ông ở Hà Nội. Ảnh: Chụp từ clip.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh một người đàn ông dừng xe máy trước đầu ngách 38, ngõ 89, đường Lạc Long Quân, Hà Nội.

Theo nội dung từ clip, sự việc xảy ra vào khoảng 9h04.

Sau một thời gian quan sát, người đàn ông này tiếp cận một cụ ông. Sau đó, người này lục soát, kiểm tra túi quần của cụ này rồi nghi lấy đi 1 chiếc ví của cụ.