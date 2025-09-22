Công an xác minh clip cụ ông bị chặn đường, nghi bị lấy mất ví ở Hà Nội

Tưởng tôi cô độc sau ly hôn, chồng cũ dắt vợ mới đến mỉa mai rồi cứng họng trước bụng bầu và cơ ngơi của tôi
7 năm trước, tôi bước ra khỏi cuộc hôn nhân với hai bàn tay trắng. Khi ấy, tôi 29 tuổi, hiếm muộn, chồng cũ lại muốn có con ngay.
Ngày 21/9, lãnh đạo UBND phường Tây Hồ, Hà Nội, cho biết công an phường đang xác minh thông tin vụ một ông cụ bị chặn đường, nghi bị lấy mất tài sản.
Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh một người đàn ông dừng xe máy trước đầu ngách 38, ngõ 89, đường Lạc Long Quân, Hà Nội.
Theo nội dung từ clip, sự việc xảy ra vào khoảng 9h04.
Sau một thời gian quan sát, người đàn ông này tiếp cận một cụ ông. Sau đó, người này lục soát, kiểm tra túi quần của cụ này rồi nghi lấy đi 1 chiếc ví của cụ.
Người dân đi đánh cá tá hỏa phát hiện một thi thể nữ nổi trên mặt sông ở xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh. Sau đó, công an kiểm tra hiện trường, phát hiện thêm một thi thể nam giới cách đó 5 mét.