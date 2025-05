Sáng 28/5, HBO đã chính thức công bố ba nhân vật chính của bộ phim truyền hình được mong đợi "Harry Potter" đã tìm được diễn viên. Theo đó, Dominic McLaughlin sẽ vào vai Harry Potter, Arabella Stanton thủ vai Hermione Granger và Alastair Stout đảm nhiệm vai Ron Weasley. Hơn 30.000 diễn viên đã tham gia thử vai cho các nhân vật chính, kể từ khi HBO tổ chức đợt tuyển chọn công khai vào mùa thu năm ngoái. Bộ phim dự kiến sẽ bắt đầu ghi hình vào mùa hè năm nay.

“Sau một cuộc tìm kiếm phi thường do hai đạo diễn tuyển vai Lucy Bevan và Emily Brockmann dẫn dắt, chúng tôi rất vui mừng thông báo đã tìm được Harry, Hermione và Ron. Tài năng của ba diễn viên đặc biệt này thật sự tuyệt vời, và chúng tôi nóng lòng để cả thế giới thấy được phép thuật của họ trên màn ảnh. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới hàng chục nghìn bạn nhỏ đã tham gia thử vai. Đó thực sự là niềm vui lớn khi được khám phá rất nhiều tài năng trẻ,” Francesca Gardiner, người chịu trách nhiệm sản xuất loạt phim cùng nhà sản xuất điều hành kiêm đạo diễn Mark Mylod, chia sẻ trong thông báo chính thức.

Dàn diễn viên "Harry Potter". HBO.

Vai diễn trong “Harry Potter” đã giúp Daniel Radcliffe, Emma Watson và Rupert Grint nổi tiếng toàn cầu vào đầu những năm 2000, và loạt phim lần này của HBO hoàn toàn có thể tạo nên hiệu ứng tương tự với McLaughlin, Stanton và Stout – đều là những gương mặt mới. McLaughlin từng tham gia bộ phim hài sắp ra mắt “Grow” của Sky, với sự tham gia của Nick Frost và Golda Rosheuvel. Stanton trước đó thủ vai Matilda trong vở “Matilda: The Musical” tại sân khấu West End giai đoạn 2023-2024. Với Stout, “Harry Potter” là vai diễn lớn đầu tiên trong sự nghiệp.

Họ sẽ góp mặt cùng dàn diễn viên nổi tiếng khác như John Lithgow (“Conclave”, “The Crown”) vai Albus Dumbledore, Janet McTeer (“Mission: Impossible – The Final Reckoning”, “The White Queen”) vai Minerva McGonagall, Paapa Essiedu (“I May Destroy You”, “Gangs of London”) vai Severus Snape, Nick Frost (“Shaun of the Dead”, “Hot Fuzz”) vai Rubeus Hagrid, Luke Thallon (trong “Leopoldstadt” của Tom Stoppard và “Patriots” của Rupert Goold) vai Quirinus Quirrell và Paul Whitehouse (“The Fast Show”, “Harry & Paul”) vai Argus Filch.

Loạt phim “Harry Potter” được viết kịch bản và điều hành sản xuất bởi Francesca Gardiner, người đồng thời cũng là nhà sản xuất chính (showrunner). Mark Mylod sẽ là nhà sản xuất điều hành và đạo diễn nhiều tập phim cho HBO, phối hợp cùng hãng Brontë Film and TV và Warner Bros. Television. Tác giả bộ sách gốc “Harry Potter” J.K. Rowling, Neil Blair và Ruth Kenley-Letts (từ Brontë Film and TV), cùng David Heyman từ Heyday Films cũng đảm nhận vai trò sản xuất điều hành.

Những năm gần đây, tác giả Rowling từng gây tranh cãi vì những quan điểm của bà liên quan tới cộng đồng người chuyển giới. Khi được hỏi liệu quan điểm này có khiến ông lo lắng cho tương lai của loạt phim hay không, giám đốc nội dung HBO Casey Bloys gần đây đã trả lời trên podcast “The Town”: “Chúng tôi đang phát sóng chương trình 'C.B. Strike' trên HBO hợp tác với BBC, cũng là tác phẩm của bà ấy. Rõ ràng đó chỉ là những quan điểm cá nhân và chính trị của bà Rowling. Bà ấy có quyền đưa ra những ý kiến đó. ‘Harry Potter’ sẽ không bị ảnh hưởng hay lồng ghép bất kỳ yếu tố nào. Và nếu bạn muốn tranh luận với bà ấy, bạn hoàn toàn có thể lên Twitter".