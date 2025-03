Chiều 27/3, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị Nguyễn Long Hải chủ trì hội nghị.

Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư đối với Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị. Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị trao quyết định công tác cán bộ cho đại tá Vũ Văn Đấu. Ảnh: Trần Khôi.

Tại hội nghị, ông Phan Văn Phụng - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định đại tá Vũ Văn Đấu - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025; quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị Nguyễn Long Hải chúc mừng và bày tỏ sự tin tưởng đại tá Vũ Văn Đấu sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy góp phần lãnh đạo, điều hành, xây dựng Đảng bộ tỉnh Quảng Trị ngày càng vững mạnh.

Đại tá Vũ Văn Đấu - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị nhận hoa chúc mừng. Ảnh: Trần Khôi.

Đại tá Vũ Văn Đấu cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị.

Đại tá Vũ Văn Đấu hứa quyết tâm thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đặc biệt là trong công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, chú trọng tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong tập thể Đảng ủy và Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ và lực lượng Công an tỉnh thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.