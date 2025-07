Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh từ 63 tỉnh/thành phố thành 34 tỉnh/thành phố và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền 2 cấp, theo chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ, NHNN đã rà soát, sắp xếp lại NHNN chi nhánh Khu vực để đồng bộ với việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và đã hoàn thành việc sắp xếp lại NHNN khu vực đúng theo chỉ đạo của Trung ương.

Theo đó, NHNN Khu vực 13 được thành lập từ 01/3/2025 trên cơ sở hợp nhất NHNN chi nhánh các tỉnh: Tiền Giang, Long An, Bến Tre và Trà Vinh. Do tỉnh Tây Ninh (cũ) và tỉnh Long An (cũ) hợp nhất thành tỉnh Tây Ninh (mới), tỉnh Tiền Giang (cũ) và tỉnh Đồng Tháp (cũ) hợp nhất thành tỉnh Đồng Tháp (mới).

Trong đợt sắp xếp lại NHNN khu vực lần này, NHNN Khu vực 13 được phân công quản lý địa bàn 2 tỉnh (mới) là Đồng Tháp và Tây Ninh.

Như vậy, sau khi sắp xếp lại, NHNN Khu vực 13 quản lý thêm địa bàn 2 tỉnh (cũ) là Đồng Tháp (trước đây thuộc NHNN chi nhánh Khu vực 15) và Tây Ninh (trước đây thuộc NHNN chi nhánh Khu vực 12); đồng thời, địa bàn 2 tỉnh cũ là Bến Tre và Trà Vinh chuyển về thuộc quản lý của NHNN chi nhánh Khu vực 14.

NHNN Khu vực 13 quản lý địa bàn có quy mô hoạt động bao gồm: 125 Chi nhánh NHTM, 70 Quỹ tín dụng nhân dân. Quy mô huy động: 391 nghìn tỷ đồng; dư nợ: 493 nghìn tỷ đồng.

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh trao các quyết định bổ nhiệm.

Bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 13

Về sắp xếp nhân sự, vừa qua Thống đốc NHNN đã ký các quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc NHNN Khu vực 13. Theo đó, điều động, bổ nhiệm ông Trần Thiên Trí, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 12, giữ chức vụ Phó Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 13.

Điều động, bổ nhiệm ông Vương Trí Phong, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 15, giữ chức vụ Phó Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 13.

Thống đốc NHNN cũng đã ký các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc NHNN Khu vực 13

Tại Hội nghị, Phó thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh yêu cầu NHNN Khu vực và các TCTD trên địa bàn tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Ngành, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai với quyết tâm cao nhất trong mọi mặt hoạt động, mà trọng tâm là các nhiệm vụ, giải pháp đã đặt ra tại Nghị quyết 01 của Chính phủ, Chỉ thị 01 của Thống đốc NHNN để triển khai thực hiện thành công chương trình, kế hoạch nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2025.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh.

Đồng thời, phấn đấu đạt mức cao nhất của kế hoạch 5 năm 2021-2025, đặc biệt là nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu vốn và dịch vụ ngân hàng phục vụ mục tiêu tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ nhằm đạt tăng trưởng cả năm ít nhất 8% và tạo đà, tạo lực, tạo nền tảng cho tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030 theo mục tiêu chung của Chính phủ.

Đối với NHNN Khu vực 13, Phó Thống đốc yêu cầu khẩn trương kiện toàn tổ chức Đảng theo mô hình tổ chức mới, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, công tác truyền thông chính sách, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận, thống nhất cao trong đảng viên, công chức và người lao động trong việc triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

NHNN khu vực 13 đi vào hoạt động đảm bảo liên tục, thông suốt, an toàn, hiệu lực, hiệu quả; không bỏ sót lĩnh vực, địa bàn quản lý, không gián đoạn công việc trong tất các các mặt nghiệp vụ. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, cải cách hành chính trong hoạt động để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thường xuyên theo dõi sát diễn biến, tình hình kinh tế - xã hội và tiền tệ, hoạt động ngân hàng trong khu vực được giao quản lý để kịp thời chủ động xử lý và tham mưu đề xuất xử lý các nhiệm vụ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo hệ thống các TCTD trên địa bàn hoạt động an toàn, hiệu quả; kịp thời phát hiện, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo triển khai thông suốt các hoạt động; chủ động phối hợp với các sở, ngành thực hiện các chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, chương trình tín dụng, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng trong khu vực, góp phần quan trọng thúc đầy tăng trưởng kinh tế trong khu vực.

Cuối cùng, tăng cường theo dõi, quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của các TCTD, chi nhánh TCTD, Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.



Thực hiện Nghị quyết số 18 của Bộ Chính trị, ngay sau Hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai việc thực hiện Nghị quyết số 18 vào ngày 01/12/2024, NHNN nhận thức đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách và quán triệt tinh thần khẩn trương, nỗ lực thực hiện quyết liệt, hiệu quả với quyết tâm chính trị cao nhất trên toàn hệ thống.



Ngày 04/12/2024, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định thành lập ngay Ban Chỉ đạo rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy của NHNN theo Nghị quyết số 18, đồng chí Bí thư BCS Đảng - Thống đốc NHNN làm Trưởng ban cùng với sự tham gia của 100% các đồng chí Ủy viên BCS Đảng NHNN.



Với quyết tâm chính trị, thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm và hành động, trong thời gian ngắn chưa đầy 03 tháng kể từ khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết 18, NHNN là một trong những đơn vị đầu tiên hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức và đưa bộ máy mới đi vào hoạt động kể từ ngày 01/3/2025 thông suốt, không gián đoạn.



Tổ chức bộ máy của NHNN ở Trung ương sau sắp xếp đã giảm từ 25 đầu mối xuống còn 20 đầu mối. Đối với hệ thống Chi nhánh NHNN đã tiến hành sắp xếp 63 NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố thành 15 NHNN Khu vực.