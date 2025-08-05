Theo thỏa thuận, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) - mỗi bên cho Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDM Water) vay 6 triệu USD để mở rộng nhà máy nước Bàu Bàng, đáp ứng nhu cầu nước đang gia tăng.

Khoản vay quốc tế (không có bảo lãnh từ Chính phủ Việt Nam) đến với TDM Water trong bối cảnh hoạt động sản xuất gia tăng tại các khu công nghiệp ở tỉnh Bình Dương cũ, bao gồm khu vực Thủ Dầu Một, kéo theo tăng dân số cơ học ở các khu dân cư. Bình Dương đã chính thức sáp nhập vào TP.HCM ngày 1/7.

Theo kế hoạch của TDM Water, công ty sẽ tăng công suất nhà máy nước Bàu Bàng thêm 320.000 m3/ngày đêm, nâng tổng công suất lên 350.000 m3/ngày đêm. Trong đó, giai đoạn 1 với công suất 100.000 m3/ngày đêm, dự kiến triển khai trong giai đoạn năm 2025 - 2026.

Đây là dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển hạ tầng cấp nước của TDM Water giai đoạn 2025 - 2030.

Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 600 tỷ đồng (23 triệu USD). Trong đó, 12 triệu USD từ ADB và JICA chiếm 52% tổng vốn đầu tư.

Dự án nâng công suất nhà máy nước Bàu Bàng của Công ty nước Thủ Dầu Một sẽ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và thu hút thêm vốn FDI. Nguồn: ADB

Ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam, cho biết: “Việc mở rộng nhà máy nước Bàu Bàng có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm nguồn cung cấp nước sạch và ổn định cho người dân địa phương, các doanh nghiệp hiện hữu cũng như các nhà đầu tư tiềm năng đang mong có mặt tại Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam”.

Rộng hơn nữa, dự án sẽ góp phần thúc đẩy quá trình tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, theo Giám đốc quốc gia của ADB.

Công ty nước Thủ Dầu Một sắp tăng công suất phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ảnh minh họa

Theo ADB, dự án tăng công suất nhà máy nước Bàu Bàng của TDM Water phù hợp với chương trình cải cách cổ phần hóa của chính phủ, hướng tới chuyển đổi các doanh nghiệp nhà nước thành các đơn vị hoạt động theo cơ chế thị trường. Việc chuyển đổi này được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả vận hành và góp phần giảm nợ công và nợ do chính phủ bảo lãnh trong lĩnh vực hạ tầng tại Việt Nam.công ty nước Thủ Dầu Một

Ngân hàng Phát triển Châu Á cũng cho biết TDM Water sẽ được hỗ trợ về chuyên môn lẫn hỗ trợ kỹ thuật thông qua Chương trình Đối tác tổ chức ngành nước vì thích ứng khí hậu của ADB (ADB’s Water Organization Partnership for Resilience Program).

Chương trình sẽ tổ chức các khóa đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ của TDM Water trong những lĩnh vực then chốt như quản lý sinh thái nước, quản lý năng lượng thông minh và trung hòa carbon. Các khóa đào tạo này sẽ được thực hiện với sự hợp tác của Tổng Công ty Tài nguyên Nước Hàn Quốc, một tổ chức hàng đầu về quản lý nước được công nhận toàn cầu.

Thành lập năm 2013, Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một chuyên xử lý và cung cấp nước sạch (bán buôn) thông qua hai nhà máy nước Bàu Bàng và Dĩ An. Năm 2024, hai nhà máy này đã cung cấp tổng cộng 70,8 triệu m3 nước. TDM Water (sàn HoSE: TDM) được ghi nhận là một trong những đơn vị cấp nước hiệu quả nhất tại Việt Nam, với tỷ lệ thất thoát nước thương phẩm rất thấp, chỉ ở mức 0,50%, theo thông tin từ Ngân hàng Phát triển Châu Á.



