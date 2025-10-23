Công ty Phân bón Bình Điền và Báo NTNN phát động chương trình Trao sinh kế cho bà con vùng bão lũ ở Thanh Hóa

Trao sinh kế cho 1.500 hộ gia đình bị bão lũ tại Thanh Hóa

Chiều 23/10, tại TP.HCM, Công ty CP Phân bón Bình Điền chính thức công bố và phát động chương trình Trao sinh kế cho bà con vùng bão lũ tỉnh Thanh Hoá năm 2025.



Chương trình được thực hiện với sự phối hợp cùng Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt và chính quyền địa phương tại xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, nhằm chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nặng nề do các cơn bão lớn gây ra thời gian qua.





Ông Ngô Văn Đông - Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền, trao số tiền hỗ trợ cho Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt Nguyễn Văn Hoài, để mang sinh kế đến bà con vùng bão lũ xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: H.Phúc

Chỉ riêng hai tháng 9 và 10/2025, các tỉnh phía Bắc đã phải oằn mình gánh chịu thiệt hại nặng nề từ những cơn bão lớn liên tiếp.

Thiên tai không chỉ cướp đi tài sản, mùa màng mà còn để lại những tổn thất về người, khiến cuộc sống của hàng nghìn hộ dân rơi vào cảnh khó khăn, bấp bênh. Ruộng vườn ngập úng, gia súc gia cầm bị cuốn trôi, nhiều gia đình mất đi nguồn sinh kế duy nhất.

Trước những tổn thất to lớn về tài sản và tư liệu sản xuất của người dân, với tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, Công ty CP Phân bón Bình Điền đã quyết định triển khai hành động cấp thiết và kịp thời.

Các doanh nghiệp trực thuộc Công ty CP Phân bón Bình Điền trao phần gói sinh kế, cùng chung tay hỗ trợ bà con nông dân xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa sau bão lũ. Ảnh: H.Phúc

Chương trình Trao sinh kế cho bà con vùng bão lũ tỉnh Thanh Hoá năm 2025 tập trung hỗ trợ trực tiếp cho 1.500 hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề nhất thông qua 1.500 gói sinh kế. Mỗi gói trị giá 2 triệu đồng, bao gồm các vật tư nông nghiệp thiết yếu là phân bón và lúa giống.

Đây là sự hỗ trợ mang tính thiết thực cao, được triển khai với hy vọng khi có trong tay tư liệu sản xuất, người nông dân sẽ có ngay động lực để cải tạo đất đai, tái gieo trồng và từ đó đảm bảo an ninh lương thực tại địa phương, góp phần từng bước ổn định cuộc sống một cách bền vững.

Gói sinh kế sẽ sớm đến tay bà con bị bão lũ

Ông Ngô Văn Đông - Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền chia sẻ hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội là hoạt động thường xuyên của công ty. Hôm qua, ông vừa đến xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa để trao học bổng cho các em học sinh. Năm nay, bão lũ ảnh hưởng nặng nề, Nông Cống là một trong những điểm bị ảnh hưởng nặng nhất của Thanh Hóa, nông dân gần như mất trắng.

Ông Ngô Văn Đông - Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền chia sẻ gói hỗ trợ dù nhỏ nhưng hy vọng sẽ chia sẻ được phần nào mất mát của bà con. Ảnh: H.Phúc

Ông Đông cho biết thêm năm ngoái, sau bão Yagi, doanh nghiệp đã cùng Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt hỗ trợ trao sinh kế cho bà con hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai. Hoạt động hỗ trợ phần nào cho bà con khôi phục sản xuất nông nghiệp trở lại.

Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền Ngô Văn Đông cho rằng gói sinh kế cho bà con vùng bão lũ tỉnh Thanh Hoá năm nay dù nhỏ đối với sự mất mát của bà con nông dân, nhưng hy vọng sẽ chia sẻ được phần nào khó khăn, chung tay hỗ trợ bà con sau bão lũ.

Tại chương trình, ông cũng kêu gọi các công ty thành viên cùng chung tay, lan tỏa hành động tốt đẹp giúp xoa dịu mất mát bà con.

“Tôi mong chương trình đến nhanh với bà con để nông dân có thể khôi phục sản xuất”, ông Đông nói.

Ông Nguyễn Văn Hoài - Tổng biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt cam kết cùng Bình Điền lan tỏa giá trị tốt đẹp chương trình đến đúng người, đúng địa chỉ. Ảnh: H.Phúc

Ông Nguyễn Văn Hoài - Tổng biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt cho biết công tác xã hội - từ thiện là một trong những trụ cột quan trọng của báo. Mỗi năm, báo kết nối đối tác, doanh nghiệp tổ chức hàng trăm chương trình từ thiện với số tiền hỗ trợ từ 30 - 40 tỷ đồng.

“Với Bình Điền, chúng tôi có nhiều chương trình vì an sinh - xã hội và đều lan tỏa tích cực. Sau chuyến trao sinh kế cho bà con vùng bão lũ Yagi tại Lào Cai và Yên Bái năm ngoái, chúng tôi đã tổ chức khảo sát nông dân nhận sinh kế, nông dân rất phấn khởi vì đây là tư liệu sản xuất rất cần thiết đối với họ”, ông Hoài nói.

Tổng biên tập báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt cam kết cùng Bình Điền lan tỏa giá trị tốt đẹp chương trình đến đúng người, đúng địa chỉ.

Đồng thời, ông cũng bày tỏ mong muốn cùng Bình Điền tổ chức các chương trình trao sinh kế, an sinh xã hội ý nghĩa hơn nữa nhằm phát huy nguồn lực của hai bên trong tương lai.

Thông qua chương trình này, Công ty CP Phân bón Bình Điền cùng Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức và các nhà hảo tâm trên cả nước cùng chung tay, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần giúp đỡ đồng bào vùng bão, lũ nhanh chóng ổn định cuộc sống, tái sản xuất và khắc phục những khó khăn do bão lũ gây ra.