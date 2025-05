Phân bón Bình Điền có tin vui

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 diễn ra tại TP.HCM ngày 29/4, ông Ngô Văn Đông - Tổng Giám đốc Phân bón Bình Điền, cho biết thương hiệu phân bón Đầu Trâu mà Bình Điền đang sở hữu là thương hiệu phân bón dẫn đầu ngành hiện nay.

“Thời gian qua, chúng tôi luôn đổi mới sáng tạo, tập trung hàm lượng chất xám từ các đội ngũ nhà khoa học vào sản phẩm, đưa các giải pháp phân bón cho bà con nông dân. Đây là niềm tin, giá trị lớn mang lại thành công, đưa Đầu Trâu và Bình Điền có tên tuổi như hôm nay”, ông Đông nói.

Theo ông Đông, năm 2024, ngành nông nghiệp Việt Nam đã phát triển ngoạn mục khi giá trị xuất khẩu của ngành đạt gần 63 tỷ USD. Giá nông sản từ lúa đến cà phê đều rất cao. Nhờ vậy, các doanh nghiệp phân bón và doanh nghiệp trong ngành vật tư nông nghiệp cũng “rủng rỉnh”.

Tổng Giám đốc Phân bón Bình Điền, báo tin vui với các cổ đông rằng 4 tháng đầu năm, công ty đã vượt hơn một nửa kế hoạch sản xuất và lợi nhuận cả năm 2025. Ảnh: Phân bón Bình Điền



Với Bình Điền, năm 2024, các chỉ tiêu kinh doanh đều đạt con số ấn tượng, thậm chí cao nhất từ trước đến nay.

Năm 2024, sản lượng sản xuất Phân bón Bình Điền đạt 731.352 tấn, đạt 129% so với kế hoạch; sản lượng tiêu thụ đạt 728.923 tấn, đạt 128% so với kế hoạch. Tổng doanh thu năm 2024 đạt 9.489 tỷ đồng, đạt 133% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế hợp nhất hơn 530 tỷ đồng, đạt đến 253% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng công ty mẹ hơn 376 tỷ đồng đạt 235% so với kế hoạch.

“Năm 2024, lợi nhuận, doanh thu, sản lượng đều kỷ lục. Năm 2024, chúng ta đạt lợi ích kép, không chỉ doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả mà đại lý khắp nơi cũng hiệu quả, nông dân trúng mùa… Đây là niềm hạnh phúc lớn của công ty, là sự phát triển bền vững. Năm 2024 là năm thành công và hạnh phúc”, ông Đông nhấn mạnh.

Dù vậy, trước nhiều khó khăn, biến động bất thường khó dự báo nên năm 2025, kế hoạch kinh doanh của Phân bón Bình Điền thụt lùi so với kết quả đạt được năm 2024.

Cụ thể, năm 2025, Phân bón Bình Điền đặt mục tiêu sản lượng sản xuất và tiêu thụ đạt 605.000 tấn, tổng doanh thu 7.438 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 281 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng công ty mẹ là 195 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Tổng Giám đốc Phân bón Bình Điền Ngô Văn Đông báo tin vui, kết quả kinh doanh của công ty mẹ 4 tháng đầu năm 2025 rất khả quan. Công ty mẹ đặt kế hoạch sản xuất 310.000 tấn nhưng hiện đã đạt 160.000 tấn; lợi nhuận công ty mẹ đạt 110 tỷ trong khi kế hoạch là 190 tỷ.

“Các chỉ tiêu quan trọng đều đã đạt hơn một nửa kế hoạch. Các công ty thành viên trong quý I/2025 cũng hoạt động tốt và hiệu quả”, ông Đông nói và cho biết dù dự báo thị trường biến động, nhưng tùy tình hình, Bình Điền luôn có truyền thống thực hiện vượt kế hoạch.

Luôn là bạn đồng hành của nhà nông

Công ty CP Phân bón Bình Điền là 1 trong số 50 doanh nghiệp tiêu biểu vừa được UBND TP.HCM vinh danh dịp 50 năm Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Trao đổi với Dân Việt bên lề đại hội, Tổng Giám đốc Phân bón Bình Điền Ngô Văn Đông cho biết, Phân bón Bình Điền được UBND TP.HCM vinh danh là điều rất vinh dự và tự hào đối với cán bộ công nhân viên công ty.





Tổng giám đốc Phân bón Bình Điền cho biết doanh nghiệp đang nỗ lực mỗi ngày để xứng đáng là bạn đồng hành của nhà nông. Ảnh: Phân bón Bình Điền

Bình Điền hình thành từ những năm 1973, với tên gọi là Thành Tài Phân bón Công ty (Thataco). Sau 30/4/1975, Thataco được chuyển cho Nhà nước và năm 1976 được đổi tên thành Xí nghiệp Phân bón Bình Điền II, trực thuộc Công ty Phân bón Miền Nam.

Bằng sự phát triển lớn mạnh của mình, đến ngày 6/5/2003 Xí nghiệp Phân bón Bình Điền II đã được Bộ trưởng Bộ Công nghiệp thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ ký quyết định chuyển thành Công ty Phân bón Bình Điền, trực thuộc Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam (nay là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam) và đến năm 2011, công ty được cổ phần hóa và có tên gọi Công ty CP Phân bón Bình Điền.

“Đối với ngành nông nghiệp, năm 1988, một nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị đó là Nghị quyết 10, ngành nông nghiệp hay gọi là Khoán 10 đã giải phóng sức lao động, tư liệu sản xuất, đó là cơ hội rất lớn cho ngành nông nghiệp, vật tư nông nghiệp, để tăng tốc ra thị trường và phát triển. Bình Điền đã xây dựng thương hiệu từ giai đoạn đó đến hôm nay”, ông Đông nói với Dân Việt.

Tổng giám đốc Phân bón Bình Điền cho biết doanh nghiệp đang nỗ lực mỗi ngày để giữ vững thương hiệu, danh hiệu Thành phố trao tặng, để đưa thương hiệu càng ngày vươn xa.

“Chúng tôi định hướng xuyên suốt là hướng đến bà con nông dân. Doanh nghiệp phải tập trung công tác quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động, tập trung chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phải làm sao cho bà con nông dân canh tác hiệu quả, mang lại hiệu quả kinh tế cao cũng như thực hiện trách nhiệm xã hội trong bối cảnh mới”, ông Đông nói thêm.