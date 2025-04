Theo thông tin từ Đội CSGT An Sương, trên địa bàn An Sương hiện có 3 bến xe buýt hoạt động thường xuyên. Trong đó Bến xe An Sương là điểm nóng với hơn 13 tuyến buýt, mỗi ngày có hơn 1.300 lượt xe xuất bến. Ngoài ra, nhiều tuyến buýt từ nơi khác cũng chạy ngang địa bàn, gây áp lực không nhỏ lên hạ tầng giao thông khu vực.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với 01 tài xế xe buýt. Ảnh: CSGT An Sương

Từ năm 2024 đến hết tháng 4/2025, đã có 5 vụ tai nạn liên quan đến xe buýt xảy ra trên địa bàn, làm 2 người bị thương.

Qua công tác tuần tra kiểm soát, Đội CSGT An Sương đã phát hiện hàng loạt vi phạm như: Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường; dừng xe không sát lề; để người lên xuống khi xe đang chạy; thậm chí có trường hợp vượt đèn đỏ. Đơn vị đã xác minh, xử lý 3 trường hợp vi phạm được phản ánh từ báo chí và mạng xã hội.

Dù lực lượng chức năng đã thường xuyên nhắc nhở, xử lý, nhưng thực tế vẫn còn một bộ phận tài xế buýt ý thức kém, vi phạm các lỗi nguy hiểm như dừng đón, trả khách không đúng nơi quy định, không đóng cửa khi xe đang chạy, phóng nhanh vượt ẩu... gây nguy cơ cao dẫn đến tai nạn.

Đặc biệt, để đảm bảo trật tự giao thông dịp lễ, sáng 16/4/2025, Đội CSGT An Sương đồng loạt ra quân kiểm tra xe buýt trên các tuyến đường trọng điểm. Chỉ trong buổi sáng, đã phát hiện 11 trường hợp vi phạm như dừng xe không đúng quy định, không đóng cửa xe khi đang chạy.

Đáng chú ý, tài xế N.Q.V (sinh năm 1982, ngụ Tây Ninh), điều khiển xe buýt tuyến 24, bị phát hiện có nồng độ cồn 0,148 mg/l khí thở – mức chưa vượt ngưỡng xử lý hình sự nhưng vẫn vi phạm quy định. Tài xế này bị phạt từ 6 đến 8 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện.

Đội CSGT An Sương cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đến các tài xế và điều hành tuyến buýt, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ để kiểm soát, xử lý vi phạm kịp thời. Mục tiêu là đảm bảo an toàn cho người dân khi sử dụng phương tiện công cộng, góp phần xây dựng giao thông văn minh an toàn.