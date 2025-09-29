Cụ bà 68 tuổi "gây sốt" với màn trượt ván vô cùng điêu luyện

Bà Lưu, 68 tuổi, quê ở tỉnh Sơn Đông, hiện sống tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, đã tìm thấy niềm đam mê với môn trượt ván từ tháng 2/2022.

Trong một lần đi cùng con gái họ Đổng chọn ván trượt, bà Lưu lập tức bị cuốn hút sau khi thử chơi.

“Tôi không thể ngồi yên, bạn bè tôi phần lớn đều còn trẻ. Một hôm bạn của con gái gợi ý con mua ván trượt. Con gái nói: "Mẹ ơi, để con cho mẹ xem cái này hay lắm", tôi đáp "Được thôi!”, bà kể với China Youth Daily. “Vừa nhìn thấy tôi đã nghĩ, môn này vui quá! Thử một lần mà không ngã. Con gái liền khuyến khích tôi học tiếp".

Sau đó, con gái bà mua đủ đồ bảo hộ và lập tài khoản mạng xã hội tên Mimihu cho mẹ. Tài khoản này hiện đã thu hút hơn 10.000 người theo dõi trên RedNote.

Một trong những bài đăng được yêu thích nhất là video bà trượt ván, tự tin tuyên bố: “Hãy là người già đa năng, một cụ bà vừa ngọt ngào vừa chất!”, video này thu hút hơn 42.000 lượt thích.

Thuở mới tập, bà Lưu thường xuyên ngã và bị thương nhưng bà không nản, kiên trì tập luyện, chỉnh tư thế cho đến khi thành thạo những động tác cơ bản.

Bà Lưu mô tả lần đầu biết đến trượt ván như một khoảnh khắc tình cờ: một ngày nọ, bạn của con gái gợi ý mua ván trượt, và sau khi thử, bà lập tức “phải lòng” môn thể thao này. Ảnh: Baidu.

Để đảm bảo an toàn, bà luôn mang đầy đủ đồ bảo hộ trước khi lên ván. Hiện bà có thể lướt đi với “dáng phong cách, tự do”.

Bà thường luyện tập tại hồ Đông An và hồ Thanh Long ở Thành Đô. “Hồ Đông An có môi trường tuyệt vời. Đường trượt phẳng, cảnh quan đẹp, nhiều khu vực có hàng rào an toàn", bà chia sẻ.

Niềm đam mê trượt ván cũng trở thành hoạt động gắn kết gia đình. Con gái bà là người ủng hộ nhiệt tình nhất và những buổi trượt ván mẹ con đã trở thành hình ảnh ấm lòng trong cộng đồng.

“Với nhiều người trẻ ở thành phố lớn, cuộc sống có thể chỉ xoay quanh giờ hành chính 9-5. Nhưng với người Thành Đô, cuộc sống thực sự bắt đầu khi mặt trời lặn”, bà Lưu chia sẻ.

Triết lý sống này đã chạm tới đông đảo cư dân mạng, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách bà tận hưởng tuổi già.

Một người viết: “Tuổi thật không nằm ở con số trên chứng minh nhân dân, mà ở trạng thái tinh thần".

Người khác hưởng ứng: “Đây mới là tình yêu cuộc sống thực sự. Bà 68 tuổi mà vẫn trẻ trung như thế!”.

Một người nữa viết: “Đây chính là cuộc sống tuổi già mà tôi mơ ước. Quá truyền cảm hứng!”.