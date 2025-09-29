Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Xã hội
Thứ hai, ngày 29/09/2025 08:50 GMT+7

Cụ bà 68 tuổi "gây sốt" với màn trượt ván vô cùng điêu luyện

Mộc An (Theo SCMP) Thứ hai, ngày 29/09/2025 08:50 GMT+7
Một cụ bà ở Trung Quốc đã phá vỡ định kiến về tuổi tác, trở thành hiện tượng mạng nhờ kỹ năng trượt ván dẻo dai, đầy năng lượng.
Bà Lưu, 68 tuổi, quê ở tỉnh Sơn Đông, hiện sống tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, đã tìm thấy niềm đam mê với môn trượt ván từ tháng 2/2022.

Trong một lần đi cùng con gái họ Đổng chọn ván trượt, bà Lưu lập tức bị cuốn hút sau khi thử chơi.

“Tôi không thể ngồi yên, bạn bè tôi phần lớn đều còn trẻ. Một hôm bạn của con gái gợi ý con mua ván trượt. Con gái nói: "Mẹ ơi, để con cho mẹ xem cái này hay lắm", tôi đáp "Được thôi!”, bà kể với China Youth Daily. “Vừa nhìn thấy tôi đã nghĩ, môn này vui quá! Thử một lần mà không ngã. Con gái liền khuyến khích tôi học tiếp".

Sau đó, con gái bà mua đủ đồ bảo hộ và lập tài khoản mạng xã hội tên Mimihu cho mẹ. Tài khoản này hiện đã thu hút hơn 10.000 người theo dõi trên RedNote.

Một trong những bài đăng được yêu thích nhất là video bà trượt ván, tự tin tuyên bố: “Hãy là người già đa năng, một cụ bà vừa ngọt ngào vừa chất!”, video này thu hút hơn 42.000 lượt thích.

Thuở mới tập, bà Lưu thường xuyên ngã và bị thương nhưng bà không nản, kiên trì tập luyện, chỉnh tư thế cho đến khi thành thạo những động tác cơ bản.

Bà Lưu mô tả lần đầu biết đến trượt ván như một khoảnh khắc tình cờ: một ngày nọ, bạn của con gái gợi ý mua ván trượt, và sau khi thử, bà lập tức “phải lòng” môn thể thao này. Ảnh: Baidu.

Để đảm bảo an toàn, bà luôn mang đầy đủ đồ bảo hộ trước khi lên ván. Hiện bà có thể lướt đi với “dáng phong cách, tự do”.

Bà thường luyện tập tại hồ Đông An và hồ Thanh Long ở Thành Đô. “Hồ Đông An có môi trường tuyệt vời. Đường trượt phẳng, cảnh quan đẹp, nhiều khu vực có hàng rào an toàn", bà chia sẻ.

Niềm đam mê trượt ván cũng trở thành hoạt động gắn kết gia đình. Con gái bà là người ủng hộ nhiệt tình nhất và những buổi trượt ván mẹ con đã trở thành hình ảnh ấm lòng trong cộng đồng.

“Với nhiều người trẻ ở thành phố lớn, cuộc sống có thể chỉ xoay quanh giờ hành chính 9-5. Nhưng với người Thành Đô, cuộc sống thực sự bắt đầu khi mặt trời lặn”, bà Lưu chia sẻ.

Triết lý sống này đã chạm tới đông đảo cư dân mạng, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách bà tận hưởng tuổi già.

Một người viết: “Tuổi thật không nằm ở con số trên chứng minh nhân dân, mà ở trạng thái tinh thần".

Người khác hưởng ứng: “Đây mới là tình yêu cuộc sống thực sự. Bà 68 tuổi mà vẫn trẻ trung như thế!”.

Một người nữa viết: “Đây chính là cuộc sống tuổi già mà tôi mơ ước. Quá truyền cảm hứng!”.

Học sinh lớp 10 trường chuyên đình đám ở Hà Nội ngỡ ngàng vì được chào đón như "ngôi sao"

Mỗi học sinh lớp 10 đến trường được hàng trăm anh chị khóa trên đứng sẵn cổng trường chào đón, chăm sóc, quan tâm và truyền năng lượng..., xóa tan mọi e dè, khoảng cách.

9X “liều” mang trò chơi mới mẻ từ Nam ra Bắc giúp giới trẻ bớt nghiện điện thoại

Xã hội
9X “liều” mang trò chơi mới mẻ từ Nam ra Bắc giúp giới trẻ bớt nghiện điện thoại

Singapore tiến gần ngưỡng xã hội "siêu già" vào năm 2026

Xã hội
Singapore tiến gần ngưỡng xã hội 'siêu già' vào năm 2026

Ăn đồ đông lạnh, 4 người Mỹ tử vong

Xã hội
Ăn đồ đông lạnh, 4 người Mỹ tử vong

Cả đời tiết kiệm, cuối đời mới nhận ra sai lầm

Xã hội
Cả đời tiết kiệm, cuối đời mới nhận ra sai lầm

Chăm đi hát karaoke để giảm cân
Xã hội

Chăm đi hát karaoke để giảm cân

Xã hội

Ngày càng nhiều người trẻ ở Trung Quốc tìm đến các phòng karaoke không chỉ để ca hát mà còn để vận động, đốt cháy calo và giải tỏa áp lực tinh thần.

Tư thế phẫu thuật 'bắt con' đặc biệt của sản phụ bị ung thư giai đoạn 3
Xã hội

Tư thế phẫu thuật "bắt con" đặc biệt của sản phụ bị ung thư giai đoạn 3

Xã hội

Sản phụ bị ung thư vòm họng giai đoạn 3 nhưng vẫn quyết giữ con. Đến khi lên bàn mổ, người mẹ không thể nằm ngửa, dinh dưỡng kém, thai chậm phát triển đối mặt với nhiều nguy cơ.

Liverpool thua Galatasaray, HLV Arne Slot bào chữa thế nào?
Thể thao

Liverpool thua Galatasaray, HLV Arne Slot bào chữa thế nào?

Thể thao

Liverpool đã thất bại 0-1 trước Galatasaray tại lượt trận thứ hai vòng phân hạng Champions League 2025/2026 và HLV Arne Slot thừa nhận đội bóng của ông đã mắc những sai lầm và dẫn đến việc thua trận.

Vô khu rừng ở Gia Lai (sau sáp nhập Bình Định), thấy vô số bẫy kẹp, thòng lọng để bắt động vật hoang dã
Nhà nông

Vô khu rừng ở Gia Lai (sau sáp nhập Bình Định), thấy vô số bẫy kẹp, thòng lọng để bắt động vật hoang dã

Nhà nông

Càng đi sâu vô rừng Canh Tiến-Hồ Núi Một, tỉnh Gia Lai (trước sáp nhập tỉnh Bình Định, Gia Lai, rừng Canh Tiến-Hồ Núi Một thuộc địa bàn Bình Định), “cạm bẫy” động vật hoang dã nhiều hơn, những loại bẫy kẹp, bẫy cạm, thòng lọng…, tất cả được giấu kín dưới lá khô, bụi rậm, thân cây đổ. Chỉ trong một buổi sáng, lực lượng tuần tra đã phát hiện và gỡ bỏ hàng loạt bẫy, kịp thời bảo vệ thú rừng.

Một xã ở Cần Thơ xây nhà máy chế biến gạo xuất khẩu, biến cánh đồng lúa ST25 thành điểm du lịch hút khách
Nhà nông

Một xã ở Cần Thơ xây nhà máy chế biến gạo xuất khẩu, biến cánh đồng lúa ST25 thành điểm du lịch hút khách

Nhà nông

Trong 3 tháng thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, xã Liêu Tú (TP Cần Thơ) đã không ngừng nỗ lực mời gọi doanh nghiệp đầu tư vào địa phương. Theo đó, Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Tiếp vận Minh Long (Công ty Minh Long) đã quyết định đầu tư Nhà máy chế biến gạo và triển khai mô hình du lịch canh nông trên tổng diện tích 100ha lúa ST25 hữu cơ tại xã này.

Hà Nội: Khẩn cấp di dời hơn 120 người dân xã Tây Phương trước nguy cơ sạt lở núi
Tin tức

Hà Nội: Khẩn cấp di dời hơn 120 người dân xã Tây Phương trước nguy cơ sạt lở núi

Tin tức

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, nguy cơ sạt lở tại khu vực núi Tây Phương đang ở mức cao, UBND xã Tây Phương (Hà Nội) đã quyết định di dời khẩn cấp 31 hộ dân, với hơn 120 nhân khẩu đến nơi an toàn trong đêm 30/9.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể phân hủy bên trong lô cốt bỏ hoang; cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng lãnh án
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể phân hủy bên trong lô cốt bỏ hoang; cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng lãnh án

Pháp luật

Phát hiện thi thể phân hủy bên trong lô cốt bỏ hoang; cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng lãnh án; người đàn ông tử vong trên phố Hà Nội giữa mưa ngập... là những tin nóng 24 giờ qua.

Một con voọc chà vá chân nâu quý hiếm ở Sơn Trà-Đà Nẵng thoát chết trong gang tấc nhờ điều này bất ngờ xảy ra
Nhà nông

Một con voọc chà vá chân nâu quý hiếm ở Sơn Trà-Đà Nẵng thoát chết trong gang tấc nhờ điều này bất ngờ xảy ra

Nhà nông

Một con voọc chà vá chân nâu quý hiếm tại bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) vừa được người dân kịp thời giải cứu sáng 30/9, sau khi mắc bẫy thú khiến chân bị thương không thể di chuyển.

Sáng nay (1/10), diễn ra Diễn đàn 'Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công thương - Lắng nghe nông dân nói
Kinh tế

Sáng nay (1/10), diễn ra Diễn đàn "Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công thương - Lắng nghe nông dân nói

Kinh tế

Hôm nay ngày 01/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X năm - 2025: Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói, với chủ đề “Kết nối thị trường - Xây dựng thương hiệu - Thúc đẩy tiêu thụ nông sản, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước 2 con số”.

Đề xuất nâng ngưỡng thu nhập mua nhà ở xã hội lên 20 triệu/tháng, thêm cơ hội cho người lao động
Nhà đất

Đề xuất nâng ngưỡng thu nhập mua nhà ở xã hội lên 20 triệu/tháng, thêm cơ hội cho người lao động

Nhà đất

Đề xuất nâng ngưỡng thu nhập mua nhà ở xã hội lên 20 triệu giúp hàng vạn lao động vừa sức tiếp cận nhà, thay vì “mắc kẹt” giữa thị trường nhà ở xã hội và thương mại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Mục tiêu đến 15/11 chấm dứt tình trạng khai thác IUU
Nhà nông

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Mục tiêu đến 15/11 chấm dứt tình trạng khai thác IUU

Nhà nông

Tại phiên họp của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chiều 30/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định quyết tâm "tuyên chiến" với tình trạng này và đến 15/11/2025 phải chấm dứt.

TP. HCM phê duyệt quy hoạch khu công nghiệp cơ khí 3 tỷ USD
Nhà đất

TP. HCM phê duyệt quy hoạch khu công nghiệp cơ khí 3 tỷ USD

Nhà đất

UBND TP. HCM vừa phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 cho khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí tại phường Bình Cơ và phường Tân Uyên, quy mô gần 786 ha, tổng vốn đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng (tương đương 3 tỷ USD).

Xem phim tôi nghẹn ngào khi nhớ đến bức thư con viết năm 15 tuổi mà tôi chưa bao giờ dám đọc trọn vẹn
Gia đình

Xem phim tôi nghẹn ngào khi nhớ đến bức thư con viết năm 15 tuổi mà tôi chưa bao giờ dám đọc trọn vẹn

Gia đình

Đừng bao giờ để một đứa trẻ phải sống trong sự im lặng, hoài nghi về tình yêu của bố mẹ.

Hoàng đế Khang Hi tặng tiến sĩ nước Việt Hà Tông Mục 3 chữ “Nhược Xung thiên”, ý nghĩa là gì?
Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng đế Khang Hi tặng tiến sĩ nước Việt Hà Tông Mục 3 chữ “Nhược Xung thiên”, ý nghĩa là gì?

Đông Tây - Kim Cổ

Do đối đáp, ứng xử thông minh, Hà Tông Mục được vua Khang Hi rất trọng nể, tự tay viết ba chữ “Nhược Xung thiên”, nghĩa là khen ngợi tính khiêm nhường, trí tuệ thông minh, chí khí cao cả.

Hoàng đế Ai Cập trẻ nhất chết do ngã từ xe ngựa chiến trong chuyến đi săn?
Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng đế Ai Cập trẻ nhất chết do ngã từ xe ngựa chiến trong chuyến đi săn?

Đông Tây - Kim Cổ

Nhà khảo cổ hàng đầu Ai Cập Zahi Hawass bật mí, cái chết của Pharaoh Tutankhamun có thể do tai nạn liên quan đến xe ngựa chiến.

5 bà vợ của hoàng đế Phổ Nghi trải qua cuộc đời bi kịch ra sao?
Đông Tây - Kim Cổ

5 bà vợ của hoàng đế Phổ Nghi trải qua cuộc đời bi kịch ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ

Phổ Nghi - vị hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc từng thừa nhận vì quá ham mê sắc dục dẫn đến bị liệt dương, bị người vợ đầu “cắm sừng”, sinh con cho người đàn ông khác…

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Tin tức

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Tin tức

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định về việc bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 2 xã của Hà Nội
Tin tức

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 2 xã của Hà Nội

Tin tức

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại một số điểm sạt lở nghiêm trọng thuộc địa bàn xã Suối Hai và xã Ba Vì.

Trước các tướng lĩnh Mỹ được triệu tập bất ngờ từ khắp thế giới, Bộ trưởng Mỹ kêu gọi chuẩn bị chiến tranh
Thế giới

Trước các tướng lĩnh Mỹ được triệu tập bất ngờ từ khắp thế giới, Bộ trưởng Mỹ kêu gọi chuẩn bị chiến tranh

Thế giới

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth công bố chiến lược quân sự mới, đặt trọng tâm vào chuẩn bị và chiến thắng trong chiến tranh.

Tin mới nhất dự báo mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, miền Bắc chuẩn bị đón tiếp 1 đợt mưa lớn diện rộng
Nhà nông

Tin mới nhất dự báo mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, miền Bắc chuẩn bị đón tiếp 1 đợt mưa lớn diện rộng

Nhà nông

Tin mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm nay đến sáng mai, các tỉnh miền Bắc và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Dự báo đến 6/10, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Thủ tướng viếng nạn nhân tử vong, thăm hỏi người dân bị thiệt hại do lốc xoáy tại Ninh Bình
Tin tức

Thủ tướng viếng nạn nhân tử vong, thăm hỏi người dân bị thiệt hại do lốc xoáy tại Ninh Bình

Tin tức

Tối 30/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp đến viếng nạn nhân tử vong, thăm hỏi, động viên thân nhân những người bị nạn, đồng thời thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại nặng nề do thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Hà Nội hỗ trợ 55 tỷ đồng, sẻ chia cùng Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Trị và Ninh Bình khắc phục hậu quả bão Bualoi
Tin tức

Hà Nội hỗ trợ 55 tỷ đồng, sẻ chia cùng Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Trị và Ninh Bình khắc phục hậu quả bão Bualoi

Tin tức

Thành phố Hà Nội hỗ trợ 55 tỷ đồng, gửi thư thăm hỏi, sẻ chia cùng 5 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thanh Hóa và Ninh Bình khắc phục thiệt hại nặng nề do bão Bualoi (cơn bão số 10) gây ra.

Vì sao ngoại binh 2m06 Kyle Hudlin của Thép xanh Nam Định “biến mất”?
Thể thao

Vì sao ngoại binh 2m06 Kyle Hudlin của Thép xanh Nam Định “biến mất”?

Thể thao

Ba trận gần nhất tại V.League 2025/2026, CLB Thép xanh Nam Định không còn đăng ký tiền đạo người Anh Kyle Hudlin, chân sút sở hữu chiều cao 2m06 từng gây chú ý ở ngày ra mắt. Điều gì đã xảy ra?

3 HLV đã mất việc tại V.League 2025/2026 gồm những ai?
Thể thao

3 HLV đã mất việc tại V.League 2025/2026 gồm những ai?

Thể thao

Tuy V.League 2025/2026 mới trôi qua được 5 vòng đấu nhưng đã có tới 5 HLV mất việc vì thành tích yếu kém của đội bóng.

Gian nan cuối ngày: Người Hà Nội mệt nhoài sau mưa lớn, loay hoay tìm đường về nhà giữa biển nước mênh mông
Ảnh

Gian nan cuối ngày: Người Hà Nội mệt nhoài sau mưa lớn, loay hoay tìm đường về nhà giữa biển nước mênh mông

Ảnh

Chiều 30/9, do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), các tuyến phố Thủ đô đã ngập sâu trong "biển nước" khiến giao thông tê liệt cục bộ. Hàng nghìn người dân phải vật lộn giữa dòng nước, tìm mọi cách để về nhà sau một ngày mưa lớn kéo dài.

Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét gây thiệt hại nặng nề, Thủ tướng chỉ đạo khẩn khắc phục
Nhà nông

Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét gây thiệt hại nặng nề, Thủ tướng chỉ đạo khẩn khắc phục

Nhà nông

Con số thống kê thiệt hại do bão, mưa sau bão số 10 vẫn tiếp tục tăng lên. Đặc biệt trong những ngày qua, đã xảy ra nhiều thiên tai lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai gây thiệt hại nghiêm trọng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh này.

Học sinh Hà Nội tạm dừng đến trường ngày mai (1/10): Có trường cho học online, nơi gửi bài tự học ở nhà
Xã hội

Học sinh Hà Nội tạm dừng đến trường ngày mai (1/10): Có trường cho học online, nơi gửi bài tự học ở nhà

Xã hội

Trước tình hình mưa ngập, ùn tắc khắp nơi, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội quyết định cho học sinh toàn thành phố tạm dừng đến trường vào ngày mai (1/10).

Tướng NATO tiết lộ bước nhảy vọt của Ukraine để vươn 'cánh tay thép' vào sâu trong lãnh thổ Nga
Thế giới

Tướng NATO tiết lộ bước nhảy vọt của Ukraine để vươn 'cánh tay thép' vào sâu trong lãnh thổ Nga

Thế giới

Ukraine đã cải thiện đáng kể khả năng tấn công các mục tiêu quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga, Thiếu tướng Đức Maik Keller cho biết trong cuộc trao đổi với hãng tin DPA, nhấn mạnh những tiến bộ về nhân lực, trang thiết bị và huấn luyện của Kiev.

Phụ huynh vật lộn đón con trong mưa ngập: 'Sở GDĐT Hà Nội cần phản ứng nhanh và quyết đoán hơn?'
Xã hội

Phụ huynh vật lộn đón con trong mưa ngập: "Sở GDĐT Hà Nội cần phản ứng nhanh và quyết đoán hơn?"

Xã hội

Nhiều phụ huynh bức xúc vì học sinh không được nghỉ học dù mưa trắng trời từ sáng sớm, việc di chuyển đến trường hết sức nguy hiểm.

Tin tối (30/9): HLV Nguyễn Đức Thắng dẫn dắt Becamex TP.HCM thay Nguyễn Anh Đức?
Thể thao

Tin tối (30/9): HLV Nguyễn Đức Thắng dẫn dắt Becamex TP.HCM thay Nguyễn Anh Đức?

Thể thao

HLV Nguyễn Đức Thắng dẫn dắt Becamex TP.HCM thay Nguyễn Anh Đức?; Thể Công Viettel đề xuất thuê trọng tài ngoại trận gặp Ninh Bình; Ronaldo bị Kante “ngó lơ”; HLV Klopp không có ý định trở lại cầm quân; Gerrard sắp dẫn dắt Wrexham?

