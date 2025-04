Ngày 9/4, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức họp báo về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2025, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2025.

Hiện trường vụ cướp tiệm vàng Kim Khoa tại TP.Cam Ranh (Khánh Hòa).



Tại buổi họp báo, đại tá Trần Minh Trúc - Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, liên quan đến vụ việc vụ cướp tiệm vàng Kim Khoa xảy ra ở phường Ba Ngòi (TP.Cam Ranh), hiện nay, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã vào Khánh Hòa để phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục truy xét nghi phạm. Do tính chất phức tạp của vụ án nên các lực lượng vẫn đang tiếp tục phối hợp điều tra, truy xét, khi nào có thông tin sẽ cung cấp cho báo chí.

Liên quan đến vấn đề trên, trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định truy tìm vật chứng đối với các mẫu trang sức bằng vàng và xe máy, của hai nghi phạm trong vụ cướp tiệm vàng Kim Khoa ở phường Ba Ngòi (TP.Cam Ranh) vào hôm 23/9/2023.

Đại tá Trần Minh Trúc - Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin vụ cướp tiệm vàng xảy ra ở Cam Ranh (Khánh Hòa).



Theo đó, cơ quan công an truy tìm vật có đặc điểm trong vụ cướp tiệm vàng gồm: 40 nhẫn, bông tai, dây chuyền các loại có cùng kiểu dáng, chất liệu, màu sắc, trọng lượng theo 12 kiểu mẫu nhẫn, bông tai, dây chuyền.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Khánh Hòa truy tìm xe máy Yamaha, kiểu loại Sirius hoặc Taurus, biển số 79N1-434.02 có màu sơn đỏ - đen. Đặc điểm riêng: Nắp trước, mặt nạ trước, cánh yếm và thân xe màu đỏ; chắn bùn trước, sau màu đen; gắn một gương chiếu hậu màu đen bên trái; bánh xe loại mâm đúc.

Tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, các chỉ tiêu kinh tế của tỉnh cơ bản tăng so với cùng kỳ. Trong đó, tăng trưởng GRDP đạt 6,72%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt trên 16 ngàn tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách Nhà nước đạt trên 6.363 tỷ đồng, tăng 35,4% so với cùng kỳ năm trước.