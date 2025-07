Thông tin trên được ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết tại họp báo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sáng 3/7.

Tại họp báo, ông Đăng cho hay, Cục đã nhận được văn bản báo cáo xử lý vi phạm của cán bộ liên quan đến vụ C.P. Việt Nam. "Hiện, chúng tôi đã xử lý cán bộ vi phạm và chuyển nhiệm vụ khác, đồng thời kiểm điểm trạm thú y phụ trách giết mổ", ông Đăng thông tin.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, ngày 30/5/2025, tài khoản Facebook có tên “Jonny Lieu” đăng tải nội dung tố cáo với tiêu đề “Đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm”, cáo buộc C.P. Việt Nam đưa thịt heo, gia cầm không đảm bảo chất lượng ra thị trường thông qua cửa hàng Fresh Shop tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

2 thân thịt lợn của Công ty C.P Việt Nam bị cán bộ thú y tỉnh Hậu Giang (cũ) đóng dấu kiểm dịch sai.

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05 - Bộ Công an) đã chỉ đạo Công an tỉnh Hậu Giang, Công an tỉnh Sóc Trăng cùng các cơ quan chức năng Cục Chăn nuôi và Thú y - Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, tiến hành điều tra, xác minh thông tin trên.

Sau quá trình điều tra xác minh và thu thập toàn bộ chứng cứ liên quan đến nội dung tố cáo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng (văn bản ban hành trước khi hợp nhất tỉnh - PV) đã ban hành Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm số 10922/TB-CSKT ngày 29/6/2025.

Nội dung kết luận nêu: Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam không có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm quy định tại khoản 2 Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự. Đồng thời, quyết định không khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm về quy định an toàn thực phẩm” số 6392/QĐ-CSKT ngày 27/06/2025.



Ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y trả lời thông tin liên quan đến vụ việc Công ty C.P Việt Nam bị tố bán thịt lợn bệnh. Ảnh: Minh Ngọc

Liên quan đến công tác kiểm dịch động vật trong thời gian tới, ông Đăng cho hay, Cục xác định vai trò kiểm dịch động vật của hệ thống thú y tại địa phương là rất quan trọng. Nếu địa phương làm tốt công tác giết mổ thì rất ổn. Ví dụ như ở Hà Tĩnh đã từng có thời gian không còn giết mổ nhỏ lẻ, làm rất quyết liệt.

Còn nếu địa phương nào làm không tốt, không quan tâm đến hệ thống thú y thì không thể kiểm soát được dịch bệnh trên đàn vật nuôi. "Mỗi người dân, người tiêu dùng là một thanh tra viên. Khi phát hiện phải tố cáo, đưa ra những cảnh báo. Hiện, Cục đang làm quy chế phối hợp với C05 - Bộ Công an để tăng cường giám sát, kiểm soát vệ sinh an toàn giết mổ", ông Đăng cho hay.

Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y cho rằng, thời gian tới, các địa phương cần rà soát lại hệ thống kiểm dịch viên liên quan đến các cơ sở giết mổ đã đảm bảo hay chưa và bố trí nguồn lực để thực hiện. Vừa qua, do sắp bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, một số địa phương bộ phận thú y đang bị thiếu. Hiện, rất nhiều Chi cục địa phương đang đề nghị với Bộ có văn bản hướng dẫn để hình thành lại bộ máy tổ chức thú y.

Cũng theo ông Đăng, chỉ khi cơ quan quản lý thị trường và công an vào cuộc thì mới xử lý được những vụ việc liên quan đến kiểm soát an toàn dịch bệnh. Các cơ cơ quan quản lý chuyên ngành xử lý đến cùng rất khó, xử phạt hành chính chỉ mang tính chất răn đe.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến lập tức nói: "Cơ quan quản lý chuyên ngành có quyền xử phạt, có quyền thu hồi giấy phép chứ, tại sao cứ phải chờ đến khi công an vào cuộc".