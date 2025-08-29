Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân chịu "sức ép" của nhân viên cũ khi tới buổi tập luyện cho lễ diễu binh, diễu hành A80

Thời gian này, trong quá trình tập luyện cho Lễ kỷ niệm và diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc bất ngờ có dịp gặp lại nhiều đồng nghiệp cũ tại Nhà hát Kịch Việt Nam.

Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ chia sẻ loạt hình ảnh cùng các diễn viên quen thuộc như Việt Hoa, Minh Thu – những gương mặt từng gắn bó với sân khấu kịch và quen thuộc với khán giả truyền hình. Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc dí dỏm cho biết bản thân cảm thấy bị “sức ép” khi đứng cạnh dàn mỹ nhân trẻ đẹp, đồng thời hài hước tiết lộ mình bị các đồng nghiệp cũ “cợt nhả”: “Sức ép quả cơ. Chuyển công tác cái là chúng nó ‘cợt nhả’ ngay được! Trật tự để chú làm việc”.

Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc và các đồng nghiệp. Ảnh: FBNV

Khoảnh khắc Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc vừa mỉm cười vừa có phần “áp lực” trước sự nhí nhảnh của đàn em nhanh chóng gây chú ý. Trong khi đó, các nữ diễn viên tạo dáng tươi tắn, giơ tay chữ V hay thậm chí “tặng nụ hôn” trước ống kính, khiến không khí buổi tập thêm phần rộn ràng.

Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc từng có nhiều năm giữ cương vị Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Đến cuối năm 2024, anh được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, chính thức bàn giao lại vị trí lãnh đạo tại Nhà hát.

Nghệ sĩ Xuân Bắc sinh năm 1976 tại Phú Thọ. Nam nghệ sĩ tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, sau đó làm việc tại Nhà hát Kịch Việt Nam.

Các đồng nghiệp vây quanh Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc tại lễ tập duyệt. Ảnh: FBNV

Tháng 9/2016, Xuân Bắc được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Tháng 1/2021, nam nghệ sĩ được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam.

Nghệ sĩ Xuân Bắc được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2016, Nghệ sĩ Nhân dân năm 2023.

NSND Xuân Bắc được công chúng biết đến với nhiều vai diễn trong các bộ phim như: Chuyện nhà Mộc, Sóng ở đáy sông, Kẻ cắp bất đắc dĩ, Thăng bằng, Đảo xa… Anh cũng là gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ qua các chương trình như: Gặp nhau cuối tuần, Gặp nhau cuối năm, Hỏi xoáy đáp xoay, Đuổi hình bắt chữ, Vua tiếng Việt…

Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc và các đồng nghiệp. Ảnh: FBNV

Đặc biệt, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc ghi dấu với chương trình Gặp nhau cuối năm trong vai diễn Nam Tào - trở thành biểu tượng quen thuộc mỗi dịp Tết đến. Không chỉ xuất sắc trong vai trò diễn viên, nghệ sĩ Nhân Xuân Bắc còn tham gia nhiều hoạt động xã hội, từ thiện.

Trước khi nhận chức vụ Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc đã có nhiều năm đảm nhiệm vị trí Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, nơi nam nghệ sĩ đã góp phần đưa Nhà hát phát triển ngày càng vững mạnh, trở thành một trong những đơn vị nghệ thuật biểu diễn hàng đầu cả nước.

Với tư duy sáng tạo, năng động và tầm nhìn rộng mở, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc đã xây dựng nhiều chương trình và vở diễn có chất lượng, nâng tầm nghệ thuật sân khấu Việt Nam.