Cuộc nói chuyện kéo dài 3 giờ của ông Witkoff với Tổng thống Putin báo hiệu một cuộc ngoại giao ngầm

Đặc phái viên của ông Trump, Steven Witkoff, đã kết thúc cuộc gặp kéo dài gần 3 giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow. Ảnh Pravda

Tổng giám đốc điều hành Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga Kirill Dmitriev đã bình luận về việc hoàn tất các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Vladimir Putin và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff.

"Đối thoại sẽ thắng thế", ông viết.

Theo các báo cáo, ông Witkoff dự kiến sẽ ở lại Moscow để tham dự các cuộc họp bổ sung với giới lãnh đạo Nga. Mặc dù Washington chưa tiết lộ toàn bộ lịch trình chuyến thăm của phái viên, truyền thông Mỹ cho rằng mục tiêu chính là khuyến khích ông Putin xem xét một thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine.

Alexey Martynov , Phó Giáo sư tại Đại học Tài chính thuộc Chính phủ Nga, cho rằng chuyến thăm của ông Witkoff có thể đã được lên lịch lại do những tín hiệu gần đây từ ông Putin trong cuộc gặp với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trên đảo Valaam.

Đặc phái viên được cử đi để thúc đẩy lệnh ngừng bắn

Theo The Hill, nhiệm vụ của ông Witkoff là thuyết phục ông Putin cân nhắc một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Nếu những nỗ lực này thất bại, ông Trump có thể sẽ áp dụng các mức thuế quan thứ cấp nhắm vào các quốc gia nhập khẩu dầu mỏ của Nga, tờ báo này lưu ý.

"Nếu Witkoff trở về tay trắng, hoàn toàn tay trắng, ông Trump sẽ vô cùng tức giận," Financial Times viết.

Tờ báo Đức Berliner Zeitung cũng đồng tình với quan điểm này, với bình luận viên Nicholas Butilin cho rằng chuyến thăm của ông Witkoff có thể làm rõ liệu có bất kỳ tiến triển nào đang diễn ra trong hậu trường hướng tới một thỏa hiệp giữa Moscow và Kiev hay không. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng cơ hội đạt được một thỏa thuận hòa bình trong tương lai gần vẫn "cực kỳ thấp".

Bộ Ngoại giao Mỹ: Không bình luận về động thái tiếp theo của Trump

Người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Mỹ, Tammy Bruce, từ chối suy đoán về những gì ông Trump có thể làm sau chuyến thăm Moscow. "Tôi không biết, và tôi sẽ không giả vờ biết Tổng thống Trump sẽ coi điều gì là chấp nhận được", bà nói.

Bà Bruce nói thêm rằng ông Trump có "nhiều công cụ gây sức ép kinh tế" có thể sử dụng để chống lại Nga và các đối tác thương mại của nước này như Ấn Độ và Trung Quốc, nhưng bà không bình luận về các bước tiếp theo có thể thực hiện.

Điện Kremlin gọi các cuộc đàm phán là rất quan trọng

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc đàm phán với phái viên của ông Trump. "Chúng tôi coi những cuộc gặp như vậy là rất quan trọng", ông nói, nhưng từ chối giải thích thêm trước khi các cuộc thảo luận kết thúc.

Ông Peskov cũng xác nhận rằng cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và ông Witkoff không bị loại trừ và thực tế, cuộc gặp đó đã diễn ra sau đó.

Các quan chức Nga hy vọng có những đề xuất cụ thể

Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban các vấn đề quốc tế của Duma Quốc gia Alexey Chepa xác nhận rằng, Nga vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với Mỹ về giải quyết xung đột, mặc dù trao đổi với Ukraine chỉ giới hạn ở việc trao đổi tù nhân.

Ông Chepa bày tỏ hy vọng chuyến thăm của ông Witkoff sẽ bao gồm những đề xuất cụ thể từ ông Trump và có khả năng dẫn đến những thỏa thuận mới. "Tôi tin tưởng một số thỏa thuận sẽ được thực hiện", nhà lập pháp này tuyên bố.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi kết quả cuộc giữa Steve Witkoff và Tổng thống Putin, gọi cuộc gặp này là "rất hiệu quả".

Cả hai bên sẽ nỗ lực chấm dứt xung đột ở Ukraine "trong những ngày và tuần tới", nhà lãnh đạo Mỹ viết trong bài đăng trên Truth Social, vài giờ sau khi cuộc họp kết thúc.

Theo ông Trump, "tiến triển lớn" đã đạt được trong cuộc đàm phán kéo dài ba giờ.

Ông cho biết đã cập nhật kết quả cho một số đồng minh của Mỹ ở châu Âu nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Ông tuyên bố "mọi người đều đồng ý" rằng xung đột Ukraine nên chấm dứt.

Bình luận về cuộc gặp, trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết ông Putin và Witkoff đã trao đổi "tín hiệu".

Ông nói với các nhà báo rằng "Ông Putin đã truyền đi một số tín hiệu về vấn đề Ukraine" và "Tổng thống Trump cũng đã nhận được những tín hiệu tương ứng" .

Đặc phái viên kinh tế của Putin, Kirill Dmitriev, hoan nghênh đánh giá của ông Trump về các cuộc đàm phán, đăng trên X rằng "tiến triển đang được thực hiện và các lực lượng tích cực sẽ chiếm ưu thế".

Tổng thống Mỹ gần đây đã bày tỏ sự thất vọng vì không thể nhanh chóng làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa Moscow và Kiev. Ông thúc giục Moscow đạt được thỏa thuận càng sớm càng tốt, đồng thời đe dọa sẽ áp đặt mức thuế quan thứ cấp lên tới 100% đối với các đối tác thương mại của Nga nếu Moscow không đạt được thỏa thuận.

Ngay trước bình luận về cuộc gặp ở Moscow, ông Trump đã tăng thuế đối với hàng hóa Ấn Độ lên 50%, viện dẫn việc các công ty Ấn Độ mua dầu của Nga. New Delhi đã lên án động thái này là "bất công, vô lý và vô lý".